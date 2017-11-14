نكسة إيطالية كبرى: الأزرق يتعادل مع السويد ويغيب عن المونديال

الصحف الأوربية تعلن نهاية حقبة الأزوري في ليلة دموع

{ مدن – وكالات: فشلت إيطاليا في التأهل للمونديال، للمرة الأولى منذ عام 1958، إثر التعادل إيابا مع السويد في الملحق الأوربي، والخسارة ذهابا بهدف نظيف. وعلقت الصحف العالمية على هذا الفشل التاريخي لمنتخب الأزوري، فكتبت صحيفة آس الإسبانية إيطاليا لا تذهب للمونديال. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية مونديال بدون إيطاليا.. السويد تحرم الأزوري من المونديال للمرة الأولى منذ 60 عامًا. وكتب موقع كالتشيو مريكاتو الإيطالي إيطاليا تفشل في التأهل لكأس العالم، وبوفون ينهار بالبكاء. وعلقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إيطاليا خارج مونديال روسيا 2018 . أما سبورت الإسبانية فكتبت إيطاليا لن تلعب المونديال، الأزوري يفشل للمرة الأولى منذ 1958 . وعنونت صحيفة ليكيب الفرنسية خبرها الرئيس عقب المباراة وقالت كأس العالم 2018 سيكون بدون إيطاليا.. السويد تحرم الأزوري من الوصول لروسيا. وأخيرًا كتبت صحيفة ذا صن الإنجليزية إيطاليا تفشل في الوصول إلى كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ 1958، الأزوري يفشل في قلب النتيجة.

نهاية حقبة

وتحولت مخاوف عشاق الكرة العالمية إلى واقع ملموس، بعدما تأكد غياب المنتخب الإيطالي، عن نهائيات كأس العالم 2018، بعد تعادله على أرضه أمام المنتخب السويدي (0-0). وحاول الإيطاليون تهديد مرمى السويد بكافة الطرق، إلا أنهم اصطدموا بتماسك الدفاع، وتألق الحارس، إضافةً إلى رغبة أكبر من الخصم، في تحقيق الهدف ذاته، لتفتقد بطولة كأس العالم، الأزوري، للمرة الأولى منذ عام 1958.

نهاية جيل 2006

ثلاثة لاعبين من المنتحب الإيطالي الحالي، شاركوا في إنجاز الفوز بكأس العالم 2006، وهم: جانلويجي بوفون، وأندريا برزالي، ودي روسي، الذي لم يشارك في المباراة، وما هو مؤكد، أن هذا الثلاثي لن يحظى بفرصة تمثيل إيطاليا، في بطولة جديدة. ورغم مجموعة المواهب اللافتة في صفوف الفريق، إلا أنه بدا واضحا افتقار المنتخب الإيطالي، لطينة لاعبين أمثال أندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي، ولوكا توني وديل بييرو، وجاتوزو، وهو الأمر الذي يجب على الجهاز الفني المقبل معالجته، تماما كما فعل المدرب السابق، أنطونيو كونتي، في نهائيات أمم أوربا 2016.

مرحلة ما بعد السلطان

توقع كثيرون أن يهبط مستوى المنتخب السويدي، وينخفض مردوده، بعد اعتزال الهداف الظاهرة، زلاتان إبراهيموفيتش، دوليا، لكن الفريق أظهر مؤهلات جماعية عالية المستوى، بقيادة المدرب، جان أندرسون. جماعية الأداء كانت سر تماسك السويد، على ملعب سان سيرو، رغم أن نسبة الاستحواذ على الكرة، بلغت 75 بالمئة لإيطاليا. كما أن هناك العديد من اللاعبين، الذين يمكنهم ترك بصمة في نهائيات روسيا، وأبرزهم مهاجم لايبزيج الألماني، اميل فويسبرج، ونجم الوسط، سيباستيان لارسن.

غياب الإبداع

المتابع لمسيرة المنتخب الإيطالي في التصفيات، يلاحظ بوضوح التخبط من الناحية الفنية، عقب قدوم المدرب جيامبيرو فينتورا، الذي استلم تدريب الفريق، خلفا لأنطونيو كونتي، العام الماضي. ورغم بروز العديد من اللاعبين الإيطاليين، في الأشهر الماضية، مثل أندريا بيلوتي وتشيرو إيموبيلي وماركو بارولو، فشل المدرب الذي يقترب من عامه السبعين، في إيجاد حلول تناسب إمكانيات الفريق، لتتأكد حاجة إيطاليا في المدة المقبلة، لمدرب شاب مواكب لما استجد من أساليب تكتيكية، في السنوات القليلة الماضية.

المكسب الوحيد

رغم الخروج المدوي، والدموع التي انهمرت على وجوه اللاعبين والجمهور، على حد سواء، يبقى الأمل في المستقبل. ويمكن القول إن الاتحاد الإيطالي، أصاب في منح البرازيلي الأصل، جورجينيو، فرصة تمثيل إيطاليا، بعدما سيطر لاعب نابولي على منطقة المناورات، وحده أمام السويد، في ظل غياب الموقوف، ماركو فيراتي. ويستطيع جورجينيو من خلال تمريراته الدقيقة، قيادة وسط إيطاليا في تصفيات يورو 2020، ومنح الفريق الرؤية الثاقبة، التي افتقدها بعد اعتزال بيرلو.

مباراة بلا اهداف

وفشل المنتخب الإيطالي في الفوز على ضيفه السويدي، وتعادلا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اول امس الإثنين بملعب جوسيبي مياتزا، بإياب ملحق التصفيات الأوربية المؤهلة لمونديال 2018 . وعجز الأزوري عن هز شباك منافسه على مدار شوطي المباراة، لينتزع منتخب السويد بطاقة الصعود لكأس العالم بفضل فوزه ذهابًا بملعبه بهدف نظيف يوم الخميس الماضي، ويسجل أول غياب لإيطاليا عن المونديال منذ ما يقارب 60 عاما. حاصر منتخب إيطاليا منافسه السويدي، إلا أن الضيوف كانوا منظمين دفاعيًا، والوصول إلى مرماهم كان مهمة شاقة لنجوم الأزوري، بمحاولات غير مؤثرة لماتيو دارميان وبونوتشي وبارزالي ومانولو جابياديني وكاندريفا. في المقابل حاول الثلاثي تويفونين وماركوس بيرج وإيميل فورسبيرج استغلال أي تعثر للدفاع الإيطالي، إلا أن الأعصاب انفلتت بسبب كثرة الاعتراض على الحكم الإسباني ماتيو لاهوز لعدم احتسابه ركلة جزاء من لمسة يد واضحة. كما تلقى المنتخب السويدي ضربة مبكرة بإصابة لاعب الوسط ياكوب يوهانسون ليشارك مكانه جوستاف سيفنسون. ركز الطليان هجماتهم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، حيث كاد أن يسجل إيموبيلي مرتين، الأولى بتسديدة قوية فوق العارضة، ومحاولة أخرى أبعدها الدفاع السويدي من على خط المرمى، بينما أهدر فلورينزي الهجمة الأخطر من مجهود فردي، حيث راوغ المدافع وسدد في جسد الحارس السويدي روبن أولسن. رمى فينتورا المدير الفني لمنتخب إيطاليا بكل أوراقه الهجومية، حيث أشرك ستيفان الشعراوي وأندريا بيلوتي مكان دارميان ومانولو جابياديني أقل العناصر الهجومية. احتسب الحكم الإسباني 5 دقائق وقت بدل ضائع، لم تشهد سوى إشهار 3 إنذارات لبرنارديسكي وإيموبيلي للتدخل العنيف والحارس السويدي أولسن بسبب إضاعة الــــــوقت.