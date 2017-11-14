تربية المحافظة تفتح باب التقديم للمحاضرين

الناصري يدعو لمؤتمر طارىء يناقش أزمة المياه في ذي قار

الناصرية – باسم الركابي

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري، رئاسة الوزراء ووزارة الموارد المائية الى عقد اجتماع طارئ للحكومات المحلية في محافظات الفرات الاوسط والجنوب لتدارس ازمة ندرة المياه التي تتعرض لها المحافظات الذيلية للأنهار وايجاد السبل الناجعة لمعالجة الازمة الراهنة .وقال الناصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من اعضاء الحكومة المحلية وقائد عمليات الرافدين ومديري الدوائر المعنية في المحافظة ان (ذي قار تتعرض الى ازمة خطيرة في توفير مياه الشرب للعديد من الوحدات الادارية وانها على استعداد لاحتضان مؤتمر طارئ للحكومات المحلية في محافظات الفرات الاوسط والجنوب لتدارس ازمة ندرة المياه من اجل الوصول الى حلول مناسبة تخفف من حجم الاضرار الحالية في ظل استمرار مشكلة التجاوزات من جانب المحافظات التي تقع اعالي الانهار)، محذراً من (تهديد قلة المياه لحياة المواطنين وتسببها بحدوث هجرة من المناطق المتضررة والحاق اضرار بيئية وتدمير التنوع الاحيائي فضلا عن تعرض ملف انضمام الاهوار الى لائحة التراث العالمي للخطر وضياع الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه والتي تتطلب الوقوف بجدية لدعم ملف الاهوار من جانب الدولة العراقية والمنظمات الدولية). من جهته، اتهم قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم الدبعون خلال الموتمر بعض مديري الموارد المائية في المحافظات المتشاطئة بـ(عدم التعاون مع قيادة عمليات الرافدين في تحديد نوعية واماكن التجاوزات في محافظاتهم من اجل التعامل معها قانونيا والعمل على رفعها بعد صدور اوامر حازمة لقيادات الشرطة في جميع المحافظات برفع جميع انواع التجاوزات على الانهار ومشاريع المياه لتامين الحصة المائية للمحافظات الجنوبية).

وظيفة مدرس

على صعيد آخر، اعلن الناصري عن فتح مديرية تربية المحافظة باب التقديم للعمل لديها بصفة محاضر مجاني بوظيفة مدرس ومعلم لخريجي كليات التربية ومعاهد المعلمين الصباحية والمسائية والكليات الساندة والاهلية من الاختصاصات المطلوبة . واوضح في تصريح ان (التقديم لهذه الوظيفة بدأ منذ الثلاثاء الموافق للرابع عشر من تشرين الثاني الجاري ويستمر لغاية الحادي والعشرين منه ويكون تقديم الطلبات للاختصاصات المطلوبة في المدارس التي سيعلن عنها). ولفت الى ان (عشرة درجات تضاف لخريجي الاعوام الدراسية 1999 – 2000 فما دون وتضاف عشرة درجات اخرى لابناء شهداء الجيش والشرطة على ان تخصص نسبة 10 بالمئة من هذه الدرجات لذوي الشهداء والسجناء السياسيين وذوي ضحايا الارهاب والحشد الشعبي).