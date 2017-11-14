فينتورا يستقيل من تدريب الطليان

{ روما – وكالات: كشفت تقارير إعلامية إيطالية، مساء اول امس الإثنين، عن استقالة المدرب جيامبيرو فينتورا، من تدريب المنتخب الإيطالي بعد الفشل في التأهل لمونديال روسيا. وقال موقع فوتبول إيطاليا الإيطالي إن فينتورا قدم استقالته بعد فشل الأزروي في الفوز على السويد، وعدم التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 60 عامًا. وتولى فينتورا وهو بعمر 69 عامًا تدريب المنتخب الإيطالي خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي، بعد يورو 2016، وأصبح أكبر مدرب يتولى المنصب. وأشرف فينتورا على 5 انتصارات من أصل أول 6 لقاءات في التصفيات الأولى لكأس العالم، ولكنه خسر بثلاثية أمام إسبانيا وسط انتقاد كبير وتحميله المسؤولية، بسبب خطته في تلك المباراة. كما انهزمت إيطاليا في المباراة الأولى بالملحق الأوربي أمام السويد يوم الجمعة الماضي، وفشلت مجددا في تحقيق الفوز على المنتخب الأصفر مساء اول امس الإثنين، ليخفق الأزوري في الوصول للمونديال للمرة الأولى منذ 1958.