مصير العقد بعدم التسجيل

إنتكاسة تعديل قانون الأحوال الشخصية

لقد اثارة تصويت مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1969 في جلسة يوم الاربعاء(1 تشرين الثاني 2017) الكثير من ردود الفعل في الاوساط الشعبية واثار سخطا كبيرا من الراي العام بسبب ما يحمله التعديل من مسائل لا تتناسب مع واقع المجتمع ولا تنسجم مع التطور الحاصل في المجتمعات والاتجاه نحو التحضر و ادعاء العديد من الافراد بأن هذا التعديل يعتبر انتكاسة و انتهاكا لحقوق المرأة , اضافة الى ادعاء العديد من نواب البرلمان بأن هذا التصويت غير قانوني لان نصاب الجلسة كان غير متحقق ,ولعل أبرز مسألة اثارت حفيظة الشارع العراقي و ردود فعل كبيرة هي مسالة زواج القاصرات و أن القانون الجديد يسمح بهذا الشي , الا ان سلبيات التعديل لا تقتصر فقط على زواج القاصرات ففيه بعض النقاط السلبية الاخرى , لذلك سوف نتناول بعض هذه النقاط في الفقرات التالية:

أولاً: ان الفقرة (أ) من نص المادة (3) التي سوف تضاف الى قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على (يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه) , هذه الفقر تحيل مسائل الاحوال الشخصية لمذاهب الافراد بناء على طلب يقدم منهم ، وعندما توافق المحكمة على ذلك الطلب فأن هذه المسائل سوف تحل وفقاً للمذهب وليس القانون , من سلبيات هذه الفقرة هي انها تحيل مسائل الاحوال الشخصية للمذاهب ومن ضمنها الزواج و حيث ان بعض المذاهـــــــب يســمح بتزويج الفتاة بعمر 9 سنوات فهذا يعني أنه سوف يسمح بزواج القاصرات ، على الرغم من ان القانون في نص المادة (7) لا يسمح بزواج إلا من أتم 18 من عمره إلا انه وفقا لهذه التعديل يكون من الممكن زواج دون السن الذي حدده القانون.

رد فعل

ان هذه الفقرة هي التي اثارت رد فعل كبير نتيجة لما تثيره من فتح باب امام زواج القاصرات والتي تعتبر من المشاكل التي يعاني منها المجتمع , ان هذه المعارضة لا تعني اننا نقف بوجه الدين او المذاهب ولكن على المشرع عندما يريد ان يشرع قانونا او يضيف تعديل على قانون نافذ عليه ان يرى ما يحدث من مشاكل وما يدور في المجتمع و يرى الطريقة المثلى لمعالج هذه المشاكل دون احداث مشاكل جديدة فلا يمكن معالجة مشكلة بمشكلة . فالفتاة هي ليست نفس الفتاة قبل 50 او 100 سنة ولا شاب ايضاً فاذا كانت الفتاة او شاب في السابق يستطيع الزواج في عمر صغير ففي الوقت الحاضر الامر يختلف و الوضع قد تغير و الزواج في سن مبكر اصبح من المشاكل التي يعاني منها المجتمع في الوقت الحاضر، اضافة الى ان الفقرة (ب) من ذات المادة والتي تنص (تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم) ان هذه الفقرة تلزم المحاكم بإتباع القرارات التي تصدر من الوقف الشيعي والسني وهذا يعتبر خرق لمبدأ الفصل بين السلطات على اساس ان القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون، وهذا التعديل سوف يجعل السلطة بيد رجال الدين وليس بيد القضاة ، ناهيك عما قد يثيره هذا التعديل من تعزيز للمسميات الطائفية و تفريق النسيج الاجتماعي فبدل من خضوع الافراد لقانون واحد يحكمهم جميعهم سوف يخضع كل شخص لمذهب معين اضافة الى ان هذه المذاهب في حد ذاتها منقسمة الى مراجع متعددة , هذه المادة اذا تم الموافقة عليها فسوف تثير لنا الكثير من المشاكل و المسائل الخلافية .

ثانياً: ان المادة الثالثة من التعديل تنص على (يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي:

5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه) ان هذه المادة تلغي العقوبة التي كان القانون يفرضها على الزوج في نص الفقرة 5 من المادة 10 في حالة ابرام العقد خارج المحكمة وبالتالي هذه المادة قد تؤدي الى اجاز ابرام عقد الزواج خارج المحكمة دون اي عقوبة, كذلك ان المادة الجديدة تشترط ان يسجل العقد خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما.

مصير العقد

إلا ان التعديل لم يبين ما هو مصير العقد في حالة عدم تسجيله خلال هذه المدة فهل يعتبر العقد باطل أم صحيح أم وهل تفرض عقوبة على الزوج ام لا؟؟ في النهاية يمكن ان نتسأل هل ان المجتمع في الوقت الحاضر بحاجة لمثل هذه التعديل!!

ألم يكن من الاجدر على مجلس النواب تشريع قوانين تنهض بالواقع الخدمي او بالمستوى العام للمجتمع و المحاولة لإيجاد حلولا للكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الان, الغريب في الامر ان المجلس النواب منذ عام 2005 الى لان لم يقم بتشريع قانون واحد يخدم الشارع العراقي!!!.

سلام هاشم عبد الحسن – ديالى