جزء من العقل مفقود

لكل شيء من حولنا مكنونات وجزيئات تكون منها واستوى على شكله وله وظيفة وجد لاجلها منها ليس لنا دخل فيها فهي وجود من الخالق واما الاخرى فللبشر جزء مهم في تكوينها ووضعت وفق اطر الاحتياج الشخصي لتلك الاشياء. وبطبيعة الحال حينما وعينا وانبت القران فينا معلومة وعلم وعالج وسلط الضوء على كل القضايا صغيرها قبل كبيرها ..ومن جملة ما اخبر القران البشر بان الله قد سخر كل شيء من حول البشر لخدمته وسد احتياجاته مهما كان نوع وشكل تلك الاحتياجات.

العقل كان ولايزال تلك الهبة التي وهبها الله لنا وبها يثيب وبها يعاقب وباستطاعة اي انسان حين التحكم الى العقل وابعاد هواجس العواطف قدر الامكان في اي مسالة يجد الحيرة فيها سيصل بالتالي الى الصواب حينما يسقط السلبيات قبالة الايجابيات بالتالي تنتح المحصلة النهاية التي على اساسها يمكن لذلك الشخص الاختيار بكل ثقة لانه قد درس الامر من كافة الجوانب ولم يكتف بزاوية واحدة ؛ اذن فالعقل له قدرة عجيبة في ادارة عجلة الحياة لكل انسان بالشكل الصحيح شريطة ان يكون عقله غير نافذ الصلاحية .

وهنالك مع الاسف نقولها وفي صدورنا الم وحرارة من يستخدم جزءا من عقله في طريقة تعاملة مع اي قضية تواجهه ويجد صعوبة في اجتيازها وحتى حينما يبدا بالضغط على ذلك الخزين من الجزء الاخر من العقل نجد الامر يصبح اكثر سوءا ويبدا الدماغ بارسال رسائل محتواها ان جزءا من الدماغ مفقود وبالتالي سنجده كالذي يعمق في نقطة وقف فيها ولم يتجاوزها واصبحت تتضارب لديه الرؤى والافكار ولايعي مايفعل او يقول حتى تغدو تلك النقطة بئرا ولايشعر بحجم تلك الكارثة الا حينما تلامس مياه البئر قدميه حينها فقط يعود الى وعيه وسيغوص عميقا بحزنه متمنيا ان يدخل الشهيق ويحبس بين قضبان الصدر دون زفير .

الله خلقنا باجمل صورة واراد لنا ان حياة طيبة لايطرق بابنا الا رضا الرحمن ولا ملجأ لنا الا هو في الشدة والرخاء ورغم وطن الحنان الذي نقتات عليه من امهاتنا يخبرنا بانه احن علينا من قلوبهن وهو اقرب الينا من حبل الوريد ووهبنا العقل كي نراه جيدا ونشعر باننا في رعايته وحفظه مادمنا على ذلك الخط المستقيم المرسوم ومتى ما حدنا عنه لنراجع انفسنا قليلا لان الخلل البسيط اليوم سيجرنا الى الهاوية .

احمد جابر محمد