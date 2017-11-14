دعوة الجهات العليا إلى التعاقد مع شركات الإستثمار والأمانة لـ (الزمان):

نرحّب بمشاريع الإفادة من النفايات في تعبيد الطرق

بغداد ــ داليـا أحمـد

رحبت امانة بغداد بالابتكار الجديد الذي وصلت اليه دول العالم في الافادة من النفايات في تعبيد الطرق ودعت الجهات العليا الى التعاقد مع شركات الاستثمار.

وقال المتحدث بإسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) أمس ان (التقنيات المتطورة التي يشهدها العالم تفتح الافاق امام تطوير انجاز امانة بغداد ولاسيما اذا كان هناك دعم من الجهات العليا) واضاف ان (للامانة خطة سابقة في موضوع تحوير النفايات وعملية فرزها منزليا عن طريق تقسيمها الى ثلاثة او اربعة اقسام وتقديمها الى معامل مختصة لكن الحقيقة التي صدمتنا هي توقف المعامل عن العمل الامر الذي شكّل مشكلة كبيرة امام تنفيذ الاجراءات) ولفت عبد الزهرة الى ان (الابتكار الجديد الذي وصلت اليه دول العالم في تحوير النفايات والافادة منها في تعبيد الطرق يعد انجازا عظيما يمكن ان تطلع عليه الجهات العليا وتحيله كمشروع الى الامانة)، مؤكداً ان( امانة بغداد ترحب بدورها في اي مشروع يقدم لها من اجل انجازه ولاسيما ان الخبرات من ملاكات الامانة كانت ومازالت مستمرة في تقديم افضل الاداء).

تعبيد طرق

واسبتعد مواطنون امكانية الافادة من النفايات التي تملأ شوارع بغداد في تعبيد الطرق، مشيرين الى ان تراكم النفايات لايزال يمثل مشكلة كبيرة امام المواطنين .وقال المواطن علي عبد الله من سكنة منطقة الكرادة ان (تراكم النفايات بشكل كبير في الاونة الاخيرة ولاسيما بعد فسخ العقد المبرم مع شركات العمالة الاجنبية اصبح يشكل قلقاً للمواطن لأنها تتسبب في انتشار الامراض ولاسيما مع تراكمها بالقرب من الاسواق وباعة الخضروات والحلويات اصحاب الاكشاك المكشوفة) ولفت الى (عدم مواظبة الجهات المعنية على ازالة تلك النفايات الامر الذي جعلنا ننتظر مرور الاشخاص الذين يبحثون عن علب المشروبات الغازية او ما الى ذلك من المخلفات التي يستفيدون منها او تأتي لهم بالنفع المادي بينما يقوم باعة واصحاب منازل وشقق قريبة بحرق ما هو متراكم من اجل الخلاص من الذباب والحشرات التي تستقطبها). وتابع ان(كل تلك الامور تسبب اذى نفسياً وصحياً للمواطن الذي لا حول له ولا قوة في وقت اصبحت معظم دول العالم تعتمد في صناعاتها على تدوير النفايات وقد توصل خبراء اجانب في الافادة من اطنان النفايات واستخدامها في عملية تعبيد الطرق الجديدة)، مضيفاً ان (هذا التطور الذي يشهده العالم يأتي بالتزامن مع ماتشهده العاصمة بغداد من تراكم للنفايات وأخيراً عملية اغلاق مجسر محمد القاسم التي اصبحت هاجسا وحديث الساعة للمواطن ومخاوفه من الازدحامات المرورية التي عانى منها منذ الاسبوع الماضي ومازال يعاني منها وقد تطول تلك الازدحامات الى اكثر من ثلاثة اشهر متتالية من اجل صيانة المجسر).

ومضى قائلاً( نخشى ان تزيد مدة التنفيذ اكثر مما هو محدد إذ ان من المعروف ان اي مشروع في العاصمة إذا كتب على لوحاته ان مدة التنفيذ تبلغ سنة واحدة في سبيل المثال فلن يتم انجازه الا بعد مرور اكثر من 3 سنوات هذا اذا انجز عملياً )، مشيراً الى (وجود مشاريع قيد الانجاز منذ الدورة الانتخابية الماضية وقد تم استبدال اسم المشرف على مشروع ما، وهو احد الوزراء من اللوحات التعريفية للمشروع ولم يتغير الحال في الانجاز) .

صدارة العاصمة

وقال المواطن فهد محمد من سكنة بغداد الجديدة ساخراً ان (بغداد قد تحتل الصدارة في رتب العواصم المستفيدة من مشروع تحوير النفايات والافادة منها في تعبيد الطرق والدليل انها قد احتلت المراتب الاولى خلال السنوات الاخيرة في جدول العواصم الاكثر تراكما للنفايات حيث ان تنفيذ المشروع سيحولها الى عاصمة مجسرات وطرق معبدة تحسدها كبار الدول العظمى على ما وصلت اليه بفضل ابتكاراتهم وتخلص العاصمة من مشاكل الازدحامات المرورية ويحقق حلمه المواطن في قول ما يسمعه في المسلسلات من الرد على الهواتف النقالة بالقول – مسافة الطريق واصل اليكم- اي ان عملية وصول الشخص المطلوب الى المكان الذي يستدعى له لا تستغرق سوى دقائق معدودة) وتابع ان (الامل قد يشرق على وجوه المواطنين ان سمعوا بهذا الخبر الذي مفاده الخلاص من الازدحامات المرورية لكن ما قد يحبطهم هو هيمنة الدول العظمى على البلاد فكما سرقت خيراته منذ سقوط النظام حتى الان فقد تسرق نفايات بغداد قسرا هذا ان لم يتواطأ السياسيون مع دول اخرى فتعقد صفقات لتصدير النفايات). يذكر ان خبراء ومهندسين هولنديين قد تمكنوا اخيراً من تطوير تكنولوجيا جديدة يمكن بواسطتها الافادة من أطنان النفايات وإعادة تدويرها بشكل مفيد للإنسان، حيث استخدموها في عملية تعبيد الطرق الجديدة في بلادهم وهو ما سيعني الاستغناء عن مخلفات النفط (الأسفلت) المستخدمة في تعبيد الطرق. وكانت هولندا طيلة السنوات الماضية تعد واحدة من الدول الرائدة في مجال تدوير النفايات والمخلفات الصناعية، التي استغلتها لتصنيع العديد من الأشياء المفيدة كإطارات السيارات وبعض قطع الأثاث المنزلي، وبالتالي ساهمت بشكل كبير في الحد من التلوث الصناعي والحفاظ على الموارد البيئية. ونجحت شركتان هولنديتان، هما CirTec و KNN في تطوير فكرة استخدام النفايات في تعبيد الطرق للمؤرة الأولى وذلك بالاعتماد على السليلوز الناجم عن إعادة تدوير المناديل الورقية والأوراق المستعملة. وقال ممثلون عن هاتين الشركتين: (نجحنا في تطبيق تلك الفكرة لتعبيد طريق لمسافة 1 كلم، مخصص لحركة الدراجات الهوائية) حسب ما نقلت عنهم وسائل إعلام أوروبية. وأضاف الخبراء (نأمل أن تسهم تلك الطريقة في التقليل من استخدام المواد النفطية الضارة بالبيئة. ونعمل على تطوير إمكانياتنا، وأصبحنا اليوم قادرين على إعادة تدوير مخلفات المناديل الورقية التي تستهلكها المنازل لتصنيع ما يزيد عن 400 كلغ من الحبيبات المستعملة في تعبيد الطرقات بخواصها الصديقة للبيئة) وتُعرف عملية (إعادة تدوير النفايات) على أنها (إعادة استعمال المخلفات في إنتاج منتجات أخرى تتميز بأنّها أقل جودة من المنتجات الأصلية) .

تدوير النفايات

ومنذ فجر التاريخ تقوم المجتمعات القديمة بعملية استرجاع النفايات، حيث تقول الأبحاث إن الإنسان في العصر البرونزي كان أول من أعاد تدوير النفايات، إذ إنّه كان يذيب المواد المعدنية من أجل تحويلها إلى أدوات جديدة. وتوجد الكثير من الفوائد لعملية إعادة التدوير منها تقلص النفايات والحفاظ على البيئة، وكذلك حماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف، وخلق فرص عمل جديدة لكثير من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، وقلة الاعتماد على المواد الأولية التي تستخرج من الطبيعة من أجل إنتاج المنتجات الجديدة، مما ينتج عن ذلك من تخفيف للتكاليف على المنتجين لأنّ أسعار المواد المنتجة من إعادة التدوير تكون أقل بكثير من أسعار المواد الأولية المستخرجة من الطبيعية، كما يؤدي إعادة تدوير النفايات أيضاً إلى تقليل الاحتباس الحراري في الكرة الأرضية.