بورصة الكتب المنهجية تعود للواجهة بغياب تجهيز مخازن التربية للمدارس

مكاتب الإستنساخ تعرض تسعيرات خيالية

لتضيف أعباء على كاهل الأولياء

الموصل – سامر الياس سعيد

نفس الاسطوانة التي تتكرر كل عام بعدم تجهيز وزارة التربية للمخازن بالكتب المنهجية حتى يضطر الاهالي لانتهاج اساليب مختلفة لدعم مسيرة طلابهم بالكتب التي يحتاجونها من اجل مواصلة تحصيلهم العلمي وفيما تستمر عملية التجهيز حتى اقتراب المدارس من استحقاق امتحانات نصف السنة يقوم الاهالي لتجهيز ابنائهم بالكتب من خلال بورصة الكتب في الاسواق السوداء فضلا عن الية اخرى بدات بالبروز من خلال قيام اصحاب مكاتب الاستنساخ بتصوير تلك الكتب من مواقعها الرسمية واتاحتها باسعار تتباين ما بين التصوير الملون او العادي بالنسبة للكتب وكل ذلك يلقي باعباء ثقيلة على كاهل اولياء الامور ويضاعف اضطرارهم لمستحقات مالية وقال مؤمن احمد رشيد بالرغم من ما عانيناه من ظروف قاسية في اعوام الماضية وبالاخص باضطرارنا لتحمل عيش الكفاف جراء عدم حصولنا على مستحقاتنا المالية الا ان وزارة التربية ضاعفت ازماتنا بهذا الاجراء من خلال بطئها بتجهيز الكتب والقرطاسية ونخص حاجتنا للكتب كون العملية التربوية لاتستديم الا بتوفير هذه الكتب لغرض ابراز التواصل ما بين المعلم والتلميذ في مواكبة الانشطة التربوية فيما قال مروان عبد المنعم مع توالي الموسم الدراسي وبدئه والذي تتكرر كل عام ازماته بغياب الحلول نواجه هذه الازمة وكانها سيناريو يتجدد كل عام ومع وجود مكاتب الاستنساخ التي باشرت تحصيل مورد رزق جديد لها يضاف لدائبها في توفير الملازم وغيرها من الامور الدراسية التي جعلت من تلك المواقع ملاحق تضاف لمستلزمات الدراسة والتحصيل العلمي فلذلك بدات تلك المكاتب بتخصيص اسعار معينة لكل كتاب بغض النظر عن اجراء تخفيضات او مراعاة لظروف العوائل التي تعاني من ظروف معيشية صعبة دون التفكير بما تواجهه تلك العوائل وما عانته خلال الاعوام الماضية لذلك نداؤنا يتوجه بالدرجة الاساس الى وزارة التربية بابراز دراسات منهجية تتمحور حول توفير المناهج عند اجراء تغييرات عليها ولكن قبل بدء العام الدراسي بفترة مناسبة من اجل مواكبة التغييرات وابراز دور تلك التغييرات على واقع العملية التربوية التي نامل منها عدم تاثرها بالظروف التي يمر بها البلد وحدد قاسم محمود اسعار بعض الكتب التي تختفي من مخازن التربية ويضطر اصحاب مكاتب الاستنساخ الى سحبها من خلال موقع مديرية المناهج بطريقة البي دي اف ومن ثم سحبها بكميات كبيرة سواء بصور ملونة او من خلال تصويرها بشكل عادي اي باللونين الاسود والابيض وهنالك العديد من المدارس ممن تبلغ طلابها بضرورة التعامل مع مكاتب معينة من خلال توفير تلك الكتب التي عادة ما تتراوح اسعارها بالنسبة للطبعة الملونة بمبلغ عشرة الاف دينار للكتاب بينما تنخفض تلك التسعيرة للنصف بما يتعلق ببنسخة العادية من الكتب وهنا اتساءل بوجود عدة اشقاء ممن يداومون في مدرسة وعانوا من غياب تلك الكتب فكم يتكلف ولي امرهم من مبالغ من اجل توفير تلــــك الكتب المصورة واتاحتها لابنائه من اجل الدراســـة والتفوق ..

امتحان الكتروني

الى ذلك اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى ، عن اعتمادها لأول مرة الامتحان الالكتروني في الدورات المقامة لمنتســـــــبيها داخل مؤسساتها.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لــ ( الزمان) امس إن (دائرة صحة ديالى بدأت بتطبيق برنامج الامتحان الالكتروني لأول مرة في دورات مؤسساتها، وكانت دورة اعداد المخازن هي اول من جرى شمولها بهذا البرنامج ) . واضاف العزاوي، أن ( هذا البرنامج الذي هو من تصميم وإعداد احد منتسبي صحة ديالى، له ايجابيات كثيرة ابرزها التقليل من استخدام الاوراق والاقلام ) ، لافتا الى أن ( البرنامج سيجري تعميمه على كل الدورات في القريب العاجل )