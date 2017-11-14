النفط يرجّح تحقيق مداخيل أكبر خلال 2018

اللعيبي: زيادة الإيرادات بـ 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر

بغداد – قصي منذر

أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي عن تحقيق وزارته زيادة في الإيرادات المالية تربو على 7 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، موضحاً ان المدة المذكورة شهدت تحقيق ايرادات مالية للخزينة الاتحادية بلغت 47.880 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام للاسواق العالمية.

ونقل بيان للوزارة تلقته ( الزمان) امس عن اللعيبي قوله خلال ترؤسه اجتماع لجنة تسعيرة النفط الخام في شركة تسويق النفط ان (الوزارة اوفت بالتزاماتها تجاه الخزينة الاتحادية لهذا العام 2017 واستطاعت تحقيق ايرادات مالية بلغت 48.880 مليار دولار خلال المدة المذكورة وقبل انقضاء أشهر هذا العام)، مرجحاً (إضافة اكثر من 10 مليار دولار عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول وبالتالي يتجاوز مجموع الإيرادات المتوقعة لهذا العام الـ 57 مليار دولار).وأضاف ان (الوزارة حققت زيادة أيضا في الإيرادات المالية تزيد على 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية والأمنية التي تواجه عملنا فضلا عن التزامات العراق بخفض الانتاج ضمن مقررات منظمة اوبك)،

مشيراً الى ان هذا الامر يعد (انجازا للحكومة والوزارة وللعاملين في القطاع النفطي). من جهته، رجح المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد تحقيق ايرادات اكبر في العام المقبل. واوضح ان (معدل سعر بيع البرميل من النفط الخام للاشهر العشرة الماضية بلغ اكثر من 47 دولار للبرميل اَي بزيادة اكثر من 5 دولارات عن السعر الذي تم اعتماده في الموازنة الاتحادية لعام 2017 ).

ايرادات مالية

معرباً عن امله في أن( تقلل هذه الزيادة في الايرادات المالية الوطنية من نسبة العجز في الموازنة الاتحادية).

ورجح جهاد زيادة في الايرادات خلال العام المقبل اذا ما حافظت الاسعار على معدلاتها الراهنة، فضلاً عن استقرار الاسواق العالمية وزيادة الطلب على النفط الخام.

الى ذلك انجزت ملاكات المديريات العامة التابعة لوزارة الكهرباء اعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع من اجل رفع مستوى الشبكة الوطنية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية تواصل اعمالها بتنفيذ مشروع ربط قابلو زوراء ـ حرية 132. كي . في . لرفع مستشوى الشبكة الوطنية وزيادة وثوقيتها لعدد من المناطق في جانب الكرخ), واضاف ان (هذا المشروع ينفذ باسلوب المفتاح الجاهز من قبل أحدى الشركات الفنية المتخصصة بموجب العقد المبرم معها وسيتم ادخاله الى الخدمة منتصف العام المقبل على الرغم من المعوقات والمشاكل التي واجهت تنفيذ مراحل العمل كون مسار القابلو يمر وسط الأحياء والأزقة السكنية, أضافىة الى تاخر أستحصال الموافقات الرسمية من الدوائر الخدمية التابعة الى مؤسسات الدولة الأخرى الأمر الذي ادى الى تاخر انجاز المشروع بالوقت المحدد), واوضح ان (هذا المشروع الأول من نوعه فيما يتعلق بطريقة تنفيذ واستخدام نوعية القابلو حيث انجز مايقارب الـ40بالمئة من مراحل العمل المتضمنة اكمال اعمال المقاطع الستة الأولى فيما يتم تهيئة انجاز المقطع السابع منه),

وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة النجف التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط تواصل حملاتها لرفع التجاوزات وتاهيل الشبكة في المحافظة).

ملاكات هندسية

واضاف البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب تواصل اعمالها بصيانة وتأهيل المحطات والخطوط التابعة لها استعداداً لموسم الشتاء والتي تضمنت صيانة وتأهيل خط سوق الشيوخ – الرميلة 132 .كي. في. من خلال استبدال اسلاك عدد من خطوط المقاطع فضلا عن اجراء الغسل الفني لعوازل الخط لعدد من الابراج الى جانب استبدال عوازل ابراج خط قرنة – هارثة 400 .كي في), وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لانتاج كهرباء البصرة تواصل اعمال صيانة محطة كهرباء خور الزبير الغازية وصيانة وحداتها كاملةً باستثناء الوحدة الخامسة التي تتواصل فيها الاعمال حتى الان والتي تشمل فحص المسار الحار وغرف الاحتراق ووصلت نسبة الانجاز 80 بالمئة وسيتم انجاز العمل بالأيام المقبلة وربطها بمنظومة الشبكة الوطنية تأتي هذه الصيانة الوقائية للحفاظ على المحطة من التلف واستمرار الانتاج بكامل طاقتها الانتاجية).