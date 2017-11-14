أصدقاء أيام زمان خلقاً ووفاء وكرماً – علي محمد الجيزاني

جمعتنا المصادفة في لجنة باحدى الدوائر ثلاثة موظفين لم نعرف مذاهبنا أبد تجمعنا الألفة والمحبة والبلد الواحد والدائرة .

كان في السبعينات النوادي قليلة جداً في بغداد. ونلتقي أسبوعيا في (مطعم الشموع) تابع للسياحة ونأكل همبركر في كافتريا ابو يونان ،في منطقة العلوية احد الأيام دعانا يوسف الى وليمة عشاء بمناسبة خطوبته . في النعيرية والكيارة بغداد الجديد..

شاهدنا القس والصليب عرفنا يوسف مسيحي الشكر لله .واستمرت العلاقات فيما بيننا مرة اخرى التقينا في مطعم الشموع واذا برجل يرتدي زياً عربياً عقالاً وغترته بيضاء) قال فائق الشاوي اقدم ابن عمي طارق العبيدي من الحويجة..عرفنا فائق سني اربع سنوات لم نتكلم بالدين ولا بالعشيرة .كل شيئ حدث بيننا الا ما حرم الله وبعد مدة من الزمن تغيرت التشكيلات.

والدوائر وكانت دائرتنا الاخيرة في كرادة مريم ارخيته وتشكلت اسماء جديدة معنا .عاصي محيميد، من الخالدية بالرمادي كان يسكن في منطقة جكوك كانت منطقة من الطين محاذية الى سكة القطار ويونس مسيحي من أهالي كمب الأرمن الباب الشرقي وانا في بغداد الجديدة استمرت صداقتنا اكثر من خمسة عشر عاماً. الى ان تمت أحالتنا على التقاعد عام ( 1988) كنا أصدقاء اكثر من أخوة (ألمة) كانت جميلة مع الأصدقاء الشباب . حدثت عندي وانا في سيارتي الخاصة عام (1979) في مدينة الحرية مجموعة أطفال في الشارع يلعبون كرة قدم عبر طفل امامي وقفت السيارة وخاف الطفل وسقط على الأرض . الحمد لله لم يحدث شئ وجاء والد الطفل لكن ذهبنا به الى المستشفى طلب مني الدكتور ورقة من المركز الشرطة وذهبت الى مركز الشرطة في الحرية وتم توقيفي مع السجناء من الخميس عصرا الى السبت صباحا خرجت من التوقيف وكان الموقف سيئاً قذراً فيه وعاء في غرفة السجن للادرار ) هذه اول مرة بحياتي ادخل للتوقيف في مركز شرطة الحرية .

لكن أصدقائي لم يتخلوا عني بالإكل والشرب والكفالة في ذاك الزمن الجميل .. في هذا ألوقت التعس لأ اعرف عنــــهم منذ (29) عاماً .عاصي ذهب للخالدية ..

ويونس الى الموصل .وانا في بغداد..لو يحدث اللقاء الان معهم اجلبهم الى داري في بغداد عشرة ايام ونتشابك بالحضن ونبكي على الوقت الجميل واطلب لهم ماكولات من المطاعم ،ما ألذ وطاب .

ولنتذكر أغنية احنه ثلاثة من يمرون واحد يصبر الروح – والثاني للعين – للسيدة سيتأ كوبيان السلامة لها أسمع هي بالخارج،، ونحن الان أعمارنا تخطت اثنين وسبعين عاماً ،،،. لكن قبل مانلتقى أصرخ على عاصي من اهل الخالدية .

وبما ان داعش الهمجي دخل الى مناطقهم وهدم النفوس والسكن وعبث بالمناطق والامان مخيف . لكن قبل مانلتقى مع عاصي. اصرخ عليه من مسافة بعيدة عاصي عندك مسدس .عندك حزام ناسف اذا قال لا ،اهرول للقاء الية.

لان الوقت الان صعب في مناطقهم وانا اذكر قول الشــــــاعر الفلسطين (نزيه ابو عفش.يقول الى صديقه .ليتك تعرف كم أنا خائف منك.نتشابه في كل شيء .

لكن سامحني تحت قميصي قلب ..وتحت قميصك مسدس ما اعرف (كاتم الصوت او حزام ناسف) العلم عند الله ،اما يونس المسيحي .يحب الحياة مثلي . يارب لحظات جميلة مرت بالحياة لن تتكرر.