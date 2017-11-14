خطاب مفتوح لوزير المالية وكالة (1) – عبد الخالق الشاهر

سبق أن التقينا في سوريا مرات عدة وفي الانبار مرات عديدة، وأذكر قولكم إن اهم شرط في قبول الفرد في الحزب الإسلامي هو ان يؤدي صلاة الجمعة في المسجد فأجبتكم سأؤديها عندما أجد أن نصفهم يؤدون الى جانبها (عبادة المعاملة) حيث قال نبي الإسلام ((ان الدين المعاملة)).

واليوم أقول لكم سيادة الوزير ان بعض أحزاب الدين السياسي لا تعرف اين هو الله بل انها لم تمتلك الحكمة التي رأسها مخافة الله، وأن كان لديكم شك في ذلك فلدي من الأمثلة ما تشيب له الحيامن. ولسنا بصددها اليوم بل نحن بصدد ما قامت وتقوم به وزارتكم الموقرة في مجال حرمان رضيع من رضاعته وشيخ من دوائه ويتيمة من قطعة حلوى وروضة من رياض الأطفال، وأرملة مما تستر به نفسها.

كل ذلك من خلال هيئة التقاعد الوطنية المرتبطة بوزارتكم التي نسيت بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ان محمدا (صلعم) قال ((أد الأمانة الى من ائتمنك)) حيث ان الهيئتين الموقرتين تعلمان جيدا ان المعاش التقاعدي مصدره التوقيفات التقاعدية التي وضعها الموظف في خزينة الدولة كأمانة وأن عدم ردها هو (خيانة امانة) من الناحيتين الشرعية والقانونية وأن افترضنا ان آباء او اجداد هؤلاء اليتامى قد خانوكم فأن النبي (صلعم) أكمل حديثه ب ((ولا تخن من خانك)) ويطيب لي ان اذكر لكم قوله تعالى ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) كما انه تعالى ضرب لنا الأمثلة في ذلك كامرأة نوح الزوج نبي والمرأة كافرة ، وكذلك قال محمدا (صلعم) لحبيبته فاطمة(ع) ((يا فاطمة بنت محمد انا لا اغني عنك من الله شيئا))… هذا هو الإسلام غير السياسي

مسيرة الهيئة

في الجزء الثاني من المقال سأوضح لكم ببعض التفصيل مسيرة هيئة التقاعد الوطنية في هذا المجال واليوم سأوضح لكم موقفكم من خلال موقف السيد وكيلكم في الدعاوى المقامة عليكم وعلى السيد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة إضافة لوظيفتيكما في محكمة القضاء الإداري للأسباب الواردة في أعلاه فضلا عن الأسباب القانونية

في قضية جماعية اعتقد متواضعا انها قضية رأي عام لا يصح ان تخطئ وزارة أقيمت على وزيرها 25 دعوى منفصلة في قضية متشابهة تبلغتم بها جميعها ويحضر وكيلكم القانوني المرافعة كوكيل عنكم في قضية واحدة مما اضطر السيد رئيس المحكمة ان يؤجل المرافعة.

النقطة الأخرى تكمن في عدم توخي الدقة في الطرح عندما ذكرتم في مذكرتكم ان كتاب الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الوارد اليكم يتضمن ان المعترض مشمول بإجراءات قانون المساءلة كونه عضو فرع ويحرم من الحقوق التقاعدية… مع العرض ان كتاب المساءلة المتعلق بالموضوع لم يشر الى ذلك لا ضمنا ولا صراحة فضلا عن ان الكتاب كان بلا موضوع أصلا حيث ان عنوانه كان (قائمة بأعضاء الفروع والمكاتب) ومتنه يقول (نرجو اتخاذ ما يلزم من قبلكم) ولا ندري هل يوجد توارد خواطر او شيفرة معينة فهمتها وزارتكم وقطعت الرواتب ، والله ادفع عمري سيادة الوزير لأعرف كيف تم الاقدام على قطع ارزاق عشرات الآلاف من العراقيين بموجب كتاب هو الأشد غموضا في التاريخ ، والافتراض الوحيد المقبول هو ان هناك مكالمة هاتفية سبقت او لحقت الكتاب ولعل من البديهيات ان تذكر المكالمة الهاتفية في متن الكتاب ، وفي الحالتين كان الاجدر بوزارتكم الاستفسار رسميا من هيأة المساءلة.

الذي جرى بعد ذلك بأشهر ان الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أصدرت كتابا آخر الحاقا بكتابها الأول تطلب فيه من هيئة التقاعد التريث فأعادت صرف الرواتب وبعدها بسنة اعادت قطعها الى يومنا هذا وهذه المرة لا ندري كيف ولماذا؟

المشكلة الأخرى ان اللائحة الايضاحية لوزارتكم تضمنت توضيحات لقانون المساءلة تدافع فيه عن قانون المساءلة توضح فيه كيف ان موكلينا لا حقوق تقاعدية لهم وهذا ما هو ليس من اختصاص وزارتكم كجهة تنفيذية بل من اختصاص هيئة المساءلة التي لم ينطق ممثلوها بشيء من ذلك خلال المرافعة وأترك تفسير ذلك لسيادتكم لأنه معقد أولا ولأنه بيننا وبين هيئة المساءلة وسنتحاور معهم لاحقا ونترك الحكم للرأي العام أولا وللقضاء ثانيا

أخيرا سيادة الوزير المحترم طعنت وزارتكم في لائحتها باختصاص محكمة القضاء الإداري كونها ترى اننا كان ينبغي ان نلجأ الى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وهذا الرد صحيح لو كان قطع الرواتب صادرا من وزارتكم أولا.. اما ثانيا فاسمح لي ان أقول ان (قاطي ورباطي وشيبتي وحقيبتي السمسونايت ومهنتي كمحام واسلوبي الطيب) كلها لم تمنع من مراجعتي لهيأة التقاعد الوطنية في عز الصيف اللاهب بحدود العشرة مرات وعشر مرات لمحام آخر طالبين فقط استلام أوراق التظلم دون جدوى ولحد يومنا هذا لم نحصل على رقم وارد لما قدمناه وتفسير ذلك مطلوب من سيادتكم.. وألى لقاء في الجزء الثاني أوضح فيه لسيادتكم كيف ان رحى المعارك لا زالت قائمة بين هيئة التقاعد الوطنية مدعومة من دائرة التقاعد العسكري. وبين كل القوانين الإيجابية لضباط وجنود الجيش العراقي السابق… تقبلوا تقديري.