الحياة المثلجة – اخلاص مجيد

لا ينكر احد ان الخلاف والشجار بين الزوجين يؤثر على نفسية الاطفال ويفتح الباب امام الاخرين للتدخل بقصد الاصلاح او معرفة الاسرار الشخصية، وربما يزيد من الهوة بين الزوجين انفسهم. هذا الامر وان كان بمنظور العديد منهم المختصين انفسهم بانه تصرف خاطئ وغير مقبول اجتماعيا ويجب تغييره قبل ان يزداد سوءا وينتهي بالانفصال. وبالمقارنة مع حالة اخرى لخلاف بين زوجين يتعايشان في ظل الخصام الدائم بدون ان يظهروا الخلاف امام الاخرين وبدون ان يأثر هذا الخلاف على ابنائهم فمن الممكن ان يقضوا امسية في مطعم وتبادل الحوار والمناقشة والتسوق معا والتعاون في الحياة العملية بل اكثر لدرجة التحاور والاطمئنان على بعضهم البعض باتصال هاتفي ان كان احدهما خارج المنزل. من منظور العديد من الاشخاص عند ابداء رأيهم والمقارنة بين كلا الحالتين الاولى والثانية، فأنهم سيشيدون بالحالة الثانية في الغالب بالقول انهم مثقفين ولا يسمحون للاخرين بالتدخل في حياتهم وبالتالي يسمحان بان تسير الحياة نحو الامام، في خلاف الحالة الاولى التي ربما تنتهي بالطلاق بين الطرفين والتفكك الاسري ومعاناة الابناء جراء عدم التنازل من قبل والديهم للسير بالحياة نحو الامام حتى ان اصبحت حياة مثلجة . ومن خلال اجراء بحث متعمق واستبيان للحالتين توصلت لبعض الحقائق ان الثقافة ومحبة الاباء لاولادهم خاصة من ناحية الام هي من تحول الخلاف بين الطرفين للحالة الثانية من اجل استمرار الحياة الزوجية دون ان تصل الى مرحلة الانفصال والطلاق، لكن عندها سيدفع الطرفين ثمنا باهظا بأن الحياة ستغدو حياة جامدة، مثل الشاي بلا سكر لا طعم له لكنه يبقى شايا مفيدا يمكن تجرعه والتعود عليه وتقبله.

بمعنى اقرب كالوفاة في ظل الحياة، فمهما كانت الحالة الاولى سلبية من منظور العديد الا انها الحياة الطبيعية التي تسمح بالخصام ثم تذوق لذه الصلح، حتى ان انتهت بالانفصال فربما تفتح الابواب امام علاقات جديدة قد ينشأ عنها تكوين حياة جديدة يسعى فيها كلا الجانبين الى تجنب الاخطاء التي كانت اساس انهيار الزواج، من جانب الاخر ان الطفل بطبيعته ذكي وقادر ان يستنشق خفايا الامور وان لم يفصح عنها لذا فان التعايش ضمن الحياة المثلجة الجامدة التي لا حياة فيها وان بدت طبيعة ستؤثر بشكلا ما على نفسية الابناء بان يتبعوا نفس الخطا في مشوارهم المستقبلي والتعامل بنفس الطريقة بالاهمال والبرودة في مشاعرهم وبالتالي فأن تأثيره سيكون بلا وعي.

واخيرا ليس كل ما يلمع ذهبا او ماسا فربما يكون مجرد نحاس او زجاج، ويجب ان لا ننخدع بالفستان الاحمر الذي طالما ذاع صيته في الامثال الشعبية بان ظاهرة يكيد الحساد والناس وهو في الحقيقة يحرق من الداخل من يرتديه.