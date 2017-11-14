من سيحسد المنطقة الخضراء ؟ – نوزاد حسن

ليل الاحد الماضي كان مرعبا جدا.فتلك الهزة التي شعرنا بها جعلتنا منبهرين حقا لاننا لم نتعود على غضب الطبيعة ابدا.فلا اعاصير ولا فيضانات ولا سيول ولا زلازل.وكل هذه الصور الغاضبة توجد في الغرب.لكن لدينا غضب اخر وخوف اخر لا يوجد في العالم الغربي.ومع ذلك فلا يمكن ان نمر سريعا على لحظة الرعب التي طالت لبضعة ثوان.لقد توقف كل شيء وسكت.الحوارات السياسية الفارغة من اي معنى فرض عليها صمت اسكتها تماما.

شاهدت اكثر من سياسي سكت حين اهتزت غرفة الاستديو من تحته. البعض ترك المكان لان الهذر الذي كان يقوله لا يساوي حياته تحت الانقاض لو سقط عليه السقف.

في الواقع تخيلت كل شيء سكت او هرب او خرج الى الساحات.الابهة الفارغة, والنشوة السياسية المزيفة,والادعاء بالشرف,والحقد والمؤامرات,والاشياء التافهة التي بلا قيمة..كل هذه الاشياء سكتت لان قوة الصمت لا يمكن ان تكون حقيقية الا اذا صنعتها يد الطبيعة.

يالها من ثوان مخيفة جعلت الجميع خائفين يبحثون عن فضاء مفتوح يشعرهم بالامان.في تلك اللحظة احسست كم هو مغرور هذا الكائن الذي انقلبت حياته في ثوان معدودة.لكنه يظل بارعا في نسيان وتبرير ما يمر به.

لا اعرف لم فكرت ان المنطقة الخضراء محمية ومصانة عن اي حدث مزعج.فالعالم كله يتعرض للحوادث الا تلك المنطقة الامنة تماما.لا عين سوداء او خضراء تحسدها.لا فيضان يصيبها لا زلزال يقتلع جذورها.انها مكان امن مطمئن ياتيه رزقها من كل مكان.فكرت في تلك المنطقة الغارقة باحلام الربح والمصالح والرغبات.فكرت بلحظة اهتزاز الارض من تحتي باي شيء كان يتحدث النواب او الوزراء وعند اي نقطة انتهى الحديث.عند اي رقم كبير توقف الكلام لان الطبيعة سئمت هذا المزاج السياسي العابث الذي يفكر بالصفقات والسرقة.

كان درسا بليغا لو فهمناه جيدا,وعلى المنطقة الخضراء ان تفكر فيه لان يد الطبيعة تعبث ولا احد يوقفها.