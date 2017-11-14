الرحيل – قاسم حمزة

شعب عريق كان يمر بفترة مخاض عسيرذاق من خلالها اقسى انواع العذاب والقهر والفتن والتشرد والضياع بعد ان تكالبت عليه قوى الشر والعدوان وصاحبة الاطماع والثار ومن القريب والبعيد عملوا وبكل قدراتهم على تمزيق وحدة الشعب وتقطيع اوصاله ونشر افات السرقة والرشوة والمحسوبية والتزوير والاختلاس والمذهبية والتبعية للاجانب وجعلوا البلاد مرتعا لكل من هب ودب ومن الد الاعداء وسلطوا مجاميع من الفاشلين واللصوص ومقطوعي الجذرلادارة شؤون البلاد اسما فقط والادارة هي بيد المحتلين واتباعهم وابعدوا كل الوطنيين الاصلاء ابناء البلد من اصحاب الكفاءات والتجربة والاكاديميين وافرغوا البلاد منهم وابدلوهم بالاميين والجهلة والذين اوصلوا العراق الى الضياع والانحدار الى الهاوية واوصلوه الى ان يكون حتى خارج الارقام بالتسلسل الدولى بالتعليم والسكن الامن والنزاهة ودرجة الاستثمار وحضوره في المحافل الدولية بحيث اصبحنا دولة بلا حدود واخيرا عملوا على نقل الكوادر الدبلوماسية ومن مكون واحد وتحويلهم الى وزارات اخرى وبحجج وبدون التحقق يضاف الى المديونية لبلد الثروات تجاوزت مئات المليارات من الدولارات وانعدام القيمة للدينار كليا في الخارج هذا القليل الواضح فكيف المخفي ومع ذلك فان وعي الشعب وتحرك ضمائر ابنائه الاصلاء وسع مساحة الرفض لهذا النظام وبان الان بعد ان تمادى من اعطي لهم المجال في التحرك والاستحواذ على ثروات العراق انطلقت الخطوات الاولى لاعادة سلطة الحكومة الاتحادية وهيبتها على كل ارض العراق ومحاسبة الفاعلين واثمرت وكما ذكرنا في مقالات سابقه وهو سقوط مخز. ثم تحرك الشرفاء لفتح ملف احتلال داعش للموصل والمحافظات الاخرى ومن كان المسؤول والسبب واعادة الهاربين من كانوا في قمة المسؤلية في القيادة العامة للقوات المسلحة واصبح واجبا وطنيا على فتح الملفات الخاصة بالحدود مع دول الجوار ومبالغ التحصيل الكمركي في المنافذ الحدودية وبيع املاك عراقية تابعة لوزارة الخارجيه وسرقات التجاره ووزارة النفط والتعليم والزراعة ومحاكمة جميع من هو عميل لدولة اجنبيه ومعرفة تمويل الاحزاب وما يتبعها ومحاكمة المسؤول عنها اذا ثبت ارتباطها خارج البلاد ان الوضع الان يتطلب فتح كل الملفات وهذا لم يتحقق الا اذا تم اعلان حكومة انقاذ وايقاف العمل بالدستور لفترة محدده واصلاح المؤسسات القضائيه والتنفيذية والقيام بانتخابات تشريعية خلال ستة اشهر بعد اعلان القضاء على الارهاب الداعشي الان حان رحيل الخونة والفاسدين والتابعين والسراق ومحاكمتهم ومن خلال محاكم عادلة وقضاء مستقل ونظيف.