ورشة تناقش الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان

الناصرية – باسم الركابي

أقامت منظمة تطلق على نفسها اسم تموز للتنمية الاجتماعية ورشة تثقيفية حول الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الانسان بمشاركة عدد من خريجات الجامعات والمعاهد على قاعة مديرية الرياضة والشباب في مدينة الناصرية.

واشار بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحاضر رزاق عبيد أستهل الورشة موضحا أهداف الورشة وطرح سؤالا للمشاركات عن مفهوم الحقوق، كمدخل لموضوع الورشة وبعد الإجابات المتنوعة، وضح عبيد(الآليات التعاقدية وهي اللجان التي اعتمدتها الأمم المتحدة وأسندت الى الاتفاقيات والعهود الدولية لغرض رصد التزام الدول الأعضاء بتطبيقها وهي : (اللجنة المعنية بحقوق الانسان)، (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، (لجنة القضاء على التمييز العنصري)، (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة)، (لجنة مناهضة التعذيب)، (اللجنة الفرعية لمنع التعذيب)، (لجنة حقوق الطفل)، (اللجنة المعنية بالعمال والمهاجرين)، (اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة) و (اللجنة المعينة بالاختفاء ألقسري).

كما تم التركيز خلال الورشة على آلية القضاء على التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية سيداو، وكيفية احترام الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة والملاحق الخاصة بها، ومدى تطبيق هذه المواد لاسيما بعد تغيير نظام الحكم في العراق سنة 2003 موضحا (الالتزام المفروض على الحكومة العراقية بكتابة تقارير دورية ، ودور المنظمات في الرصد والرقابة والذي ينتج عنه تقرير ظل عن التقرير الحكومي يبين الواقع والالتزام بالاتفاقية من وجهة نظر المجتمع المدني معززا بالوثائق والبيانات). كما تطرق الى (بعض المواد الدستورية الخاصة بحقوق المرأة والقوانين الوطنية والحاجة الى تعديل بعض النصوص والقوانين بما يحقق المساواة والعدالة ، ودور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ذلك.

تقديم مداخلات

ثم قامت بعض المشاركات بتقديم مداخلات واستفسارات حول حقوق المرأة وتجارب واقعية عن تأثير المجتمع ونظرته للمرأة بما يتمثل بعادات وتقاليد مجتمعية أدت الى عدم تطبيق بعض المواد القانونية ومنع تشريع قوانين أكثر عدالة تمكن المرأة من التمتع بحقوقها. كما أشير الى تأثير تلك العادات والتقاليد على حياة المرأة الريفية بشكل أكبر) .

ومن ابرز التوصيات التي لخصتها الورشة هي :ضرورة تطبيق القوانين المحلية والالتزامات الدولية الخاصة بحقوق المرأة بشكل كامل و وفقاً لأستراتيجية خاصة .

وأهمية التوعية والتثقيف بحقوق المراة لاسيما في المناطق الريفية والنائية .

واعتماد الإعلام كشريك أساسي لنشر مفاهيم حقوق المرأة و القضاء على العنف والتمييز الموجه ضدها.وتعديل المناهج الدراسية بما يعُّلم على حقوق الانسان والمرأة ويعزز من تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي ودور المرأة واحترام حقوقها.

وتعديل القوانين بما يحقق عقوبات رادعة لكل من ينتهك حقوق المرأة والطفل ويمارس العنف. تفعيل دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بشان تطبيق القوانين العقوبات الجزائية بحق كل منتهك لحقوق المرأة.والتأكيد على أهمية تشريع قانون لمناهضة العنف الأسري).