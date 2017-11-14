هيئة الحج لـ (الزمان): الأسبوع المقبل موعد إجراء قرعة التقديم السابق

بغداد – شيماء عادل

دعت الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين ممن لديهم وصل التقديم على القرعة الاخيرة لعام 2016 ولم يكتمل التسجيل عبر شبكة الانترنت بالصورة الصحيحة الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات .

واكد الناطق الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني لـ (الزمان) امس ان (الاعلان عن القرعة التكميلية للمتقدمين في عام 2016 سيكون خلال الاسبوع المقبل ممن لديه تقديم سابق ولم يحالفهم الحظ في الفوز). واضاف ان (القرعة ستجرى الكترونيا وبحضور قضاة ولجنة الاوقاف النيابية وكذلك مجالس المحافظات), لافتا الى ان (قرار تأجيل القرعة جاء لفسح المجال امام المواطنين المتقدمين على القرعة الماضية للتأكد من وجود اسمائهم ضمن قاعدة البيانات التي ستجري عليها القرعة واعطاء الفرصة لمراجعة من لم يجد اسمه فيها وتعذر عليه الحضور بسبب انقطاع بعض الطرق في بعض المحافظات).

قرعة اخيرة

داعيا (المواطنين ممن لديهم وصل التقديم على القرعة الاخيرة ولم تثبت اسماؤهم في قاعدة البيانات المؤهلة الى قرعة الحج لعام 2018 لمراجعة مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات).

وتابع ان (اخر موعد للمراجعة هو غد الخميس), مشيرا الى ان (الهيئة ستقوم بوضع جداول وتوقيتات جديدة للقرعة التكميلية للعام المقبل حيث ستقسم كل مجموعة على المحافظات بيوم محدد سيعلن عنه لاحقا).مبينا ان (العدد المطلوب من الفائزين سيوزع على المحافظات بحسب النسب السكانية لكل منها).

وفي البصرة أعلن مكتب الهيئة عن ان القرعة التكميلية للعام المقبل سيتم إجراؤها مركزيا خلال الأسبوعين المقبلين .

وقال مدير المكتب عبد الحافظ العاتي في تصريح امس ان (الهيئة أكملت إعداد قوائم بأسماء المتقدمين و منحت نقطة واحدة لمن تقدم خلال العام 2016 ونقطتين للمتقدم خلال عامي 2016 و 2014 ممن لم يحالفهم الحظ في الفوز). نافيا (ما ادعته بعض المواقع بأنها القرعة التكميلية للعام المقبل), داعيا الى (تحقق الاخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة بموقع الهيئة).