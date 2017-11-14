الشيوعي يدعو العبادي إلى إتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد

التعليم العالي يحيل ملف مشروع الأخوّة السكني المتوقّف للنزاهة

بغداد – قصي منذر

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى بإحالة ملف مشروع (الاخوة السكني) الى مكتب المفتش العام في الوزارة وهيئة النزاهة العامة.

ونقل بيان للوزارة عن العيسى قوله لدى ترؤسه اجتماعا خاصا مع الدوائر المعنية إن (مسؤولية الوزارة تتجسد بالتعامل بجدية مع المؤشرات غير المطمئنة والشبهات التي جعلت مشروع الاخوة السكني شبة معطل منذ سنوات).

وبحسب البيان فقد وجه العيسى دوائر الوزارة المعنية بـ(اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدقيق والمتابعة واحالة تلك المؤشرات الى مكتب المفتش العام والنزاهة وإلزام شركة كيسون المسؤولة عن التنـــــــــفيذ بضمان مبالغ المشتركين من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او إعادتها إليهم).

يذكر ان مشروع الإخوة السكني المخــــــصص لوزارة التعليم العالي قد توقف العمل فيه منذ سنوات.

في غضون ذلك، دعا الحزب الشيوعي العراقي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تحويل تصريحاته المتعلقة بمحاربة الفساد إلى إجراءات ملموسة.

واضاف عضو المكتب السياسي للحزب صبحي الجميلي في تصريح إن (محاربة الفساد عملية لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، وان العراقيين سيتوحدون ضد الفاسدين ويدعمون الإجراءات الحازمة ضد هؤلاء ، كما توحدوا في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية).

مشيراً إلى أن (مكافحة الفساد شرط لنجاح الدولة في اداء مهامها، وفي إعمار المدن المحررة، وتأمين ازدهار البلاد).

وتابع أن (محاربة الفساد عملية شاقة، وتتطلب توفير مستلزمات نجاحها، وفي مقدمتها إجراء إصلاحات جدية في مؤسسات الدولة كافة ، وحشد جميع القوى التي تؤيد الاصلاحات وتطالب بها).

مشيراً الى أن (موارد الدولة تحتاج الى تعظيم وتنويع باستمرار، بسبب التزامات الحرب، والمستوى المنخفض لأسعار النفط عالمياً، وتراكم الديون الداخلية والخارجية، وضخامة المتطلبات المالية للاعمار والبناء).

مشدداً على القول ان (استعادة الأموال المنهوبة من ميزانية الدولة على ايدي الفاسدين في السنوات السابقة، الى جانب وضع حد لهدر المال العام، خطوات مهمة على هذا الطريق).