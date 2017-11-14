ميسان تناقش الحراثة عن طريق تسوية الأرض ليزريا ً

الزراعة تشرع بتحسين المنتج المحلي ودعم الفلاحين

بغداد ــ داليـا أحمـد

أكدت وزارة الزراعة حرصها على أهمية حماية المنتج المحلي وتحسين الواقع الزراعي فضلا عن دعم المزارعين من خلال تذليل المعوقات التي قد تعترض العملية الزراعية من أجل النهوض بها.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري بحث مع عدد من المزارعين والموظفين المعوقات التي تعترض عملهم والعمل على وضع الحلول المناسبة وفقاً للضوابط المعمول بها بغية تعزيز القطاع الزراعي).

واقع زراعي

واضاف ان (الجبوري خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال الموظفين والمزارعين الذين يحملون طلبات تتعلق بالواقع الزراعي والجانب الإداري خدمةً للمصلحة العامة حيث أبدى استعداد الوزارة بالعمل على وضع الحلول اللازمة حسب القانون وحرصها على تسهيل الإجراءات الإدارية من أجل خدمة العملية الزراعية).

ونظمت مديرية زراعة محافظة نينوى وبالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة ندوة تحت شعار نينوى تنهض من وسط الركام الذي خلفه دواعش العصر ودور نقابة المهندسين الزراعيين في تطوير وتنمية القطاع الزراعي في المحافظة .

واوضح البيان ان (الندوة تناولت محاور عدة منها المخصصات الهندسية للمهندسين الزراعيين والتي طرحت على اللجنة الزراعية في مجلس النواب والقرى العصرية الخاصة بالمهندسين الزراعيين المتفرغين في محافظة نينوى ،كما تطرقت الى تفعيل قانون المشاتل الزراعية عن طريق النقابة ودور المهندس الزراعي الفاعل فيها).

واشار الى ان (مدير زراعة نينوى ومعاونه ونقيب المهندسيين الزراعيين في المحافظة وعدد غفير من المهندسين الزراعيين في المديرية شاركوا في مناقشات الندوة التي تطرقت الى دور النقابة الفاعل في تذليل العقبات التي تواجه المهندسين الزراعيين من اجل رفع مستوى الزراعة في المحافظة عن طريق تقريب وجهات النظر العلمية للفلاحين والمزارعين في المحافظة واهمية النقابة في الاسراع بتذليل المشاكل الخاصة بالقرى العصرية التي ستقام في المحافظة والتي ستكون طفرة في التقنية الزراعية لانها تستخدم كل التقنات الحديثة في القطاعات الزراعية المختلفة).

فيما ناقشت دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي في دورة وظيفية أقامها المركز الإرشادي في محافظة ديالى بالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات ومديرية زراعة المحافظة تشخيص أدغال الحنطة وطرق مكافحتها وبحضور مدير زراعة المحافظة ومعاون مدير عام دائرة الإرشاد ومدير قسم وقاية المزروعات في المديرية وعدد من مسؤولي وحدات الوقاية في الشعب الزراعية.

واوضح البيان ان (الدورة الوظيفية تهدف إلى الوصول لأفضل النتائج للموسم الزراعي من حيث زيادة الإنتاج في وحدة المساحة كذلك الجانب النظري لاطلاع مسؤولي الوقاية على آلية تعيير أجهزة الرش).

اصلاح اقتصادي

شاركت وزارة الزراعة النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد خلال حضورها حلقة نقاشية اقامها مجلس الاعمال الوطني بالتعاون مع المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي شارك في حلقة نقاشية اقامها مجلس ألاعمال الوطني العراقي بالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي لمناقشة النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والشخصيات الاكاديمية والمهنية ورجال الاعمال حيث اشار الى البرامج العلمية التي تنتهجها الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والخدمي ومنها البرنامج الوطني لتنمية الحنطة والبرامج البحثية فضلاً عن توفير بذور الرتب العليا كذلك تفعيل البرامج الوقائية حيث استطاعت الوزارة ولاول مرة من القضاء وبشكل كبير على افة الدوباس والاستمرار بمكافحة الافات الزراعية الاخرى).

واضاف ان (الخطط والبرامج الستراتيجية للوزارة في مجال الثروة الحيوانية ومنها التلقيح الاصطناعي في تربية وإنتاج الاسماك واعتماد طريقة الاقفاص العائمة), مؤكدا (دعم الجهد الارشادي وتعميم ونقل نتائج البحوث والدراسات الزراعية الى الواقع الزراعي الميداني). وعلى صعيد اخر ثمنت مديرية زراعة محافظة بابل عمل ملاكاتها المتخصصة في تفعيل السيطرات ومتابعة المكاتب الزراعية وتفعيل قانون الحجر الزراعي بغية منع دخول وتداول المنتجات الزراعية المصابة بالآفات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري، فيما ناقشت مديرية زراعة محافظة ميسان فوائد الحراثة عن طريق تسوية الأرض ليزريا من حيث دقتها ودورها في تقليل الجهد وزيادة الغلة الإنتاجية وتقليل هدر المياه .

وتابع البيان ان مديرية زراعة محافظة ديالى نفذت مشاهدة حقلية بشأن أفضل الطرق لزراعة محصول الرقي، فيما عقد قسم الإرشاد الزراعي للمديرية ذاتها محاضرة مركزية حول طرق إعداد الخرائط البيئية.