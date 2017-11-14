مقام المقال

الشاهد .. وشيء ما في داخلي – علي إبراهـيم الدليمي

كباقي الزملاء والمهتمين بالشأن الصحفي.. أستمتعنا كثيراً بمتابعة اللقاء الجميل من برنامج (الشاهد) الذي بثته فضائية (NRT العربية) في الإسبوع الماضي، مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد المجيد، الذي عرفناه إنساناً خلوقاً فاضلاً، وصحفياً مخضرماً ومثابراً عنيداً ومبدعاً متواصلاً.. منذ منتصف العقد السبعيني حتى الآن.. والذي حاوره فيه معد ومقدم هذا البرنامج، المبدع المتميز بهدوئه المعهود الأستاذ حسن عبد الحميد. الحوار أو اللقاء كان مسترسلاً بإنسيابية جميلة على مدى ثلاث والخمسين دقيقة، تحدث الشاهد د. أحمد عبد المجيد عن شذرات من بعض المحطات المهمة من سفر مسيرته الصحفية الطويلة، وتقييم بعض المفاهيم الصحفية.. وإدارته الناجحة في جريدة الزمان الدولية (طبعة العراق) وكيفية رسم العناوين التفاؤلية على صدر الجريدة للتخفيف من وطأة المأساة التي يعيشها العراق حالياً، وكان اللقاء بالنسبة لنا جميعاً نحن العاملين في حقل الصحافة والاعلام.. والثقافة عموماً، أشبه بالدروس الأكاديمية العلمية المعززة بالممارسة المهنية الطويلة التي مارسها بحرفية عالية ونجاحات متواصلة. تطرق د. أحمد عبد المجيد، كذلك.. عن شؤون وشجون الصحافة العراقية، بمختصر مفيد، وقارن بين ما كانت عليه وما هي عليها الآن، وأستذكر دور نقابة الصحفيين العراقيين وما لها وما عليها من واجبات في خدمة الصحفي، فضلاً عن دور الصحفي نفسه وواجباته في الصحافة. إلا أن المحاور الأستاذ حسن عبد الحميد، أستدرج (الشاهد) في موضوع مهم كان يحز في نفسي أنا، منذ زمن طويل أن أثيره في مقال مستقل، عن موضوع شائك وهو (الصحفي الأديب أو الأديب الصحفي)، الذي تحتاجه صحافتنا اليوم حقا، خصوصاً ونحن نقرأ حالياً موضوعات ومقالات عامة ما أنزل الله بها من سلطان، بل بعيدة كل البعد عن القيم الصحفية الصحيحة التي تعودنا عليها منذ عقود طويلة منصرمة.. مواد أشبه بإنشاء عفوي لتلاميذ في المرحلة الإبتدائية، خالية من الروحية النثرية الفنية في صنعة المقال أو الخبر الصحفي الدسم.. إلخ، مع جل إحترامي الكبير للأقلام المتفهمة لمهنة الصحافة والثقافة الحقيقية، المتواصلة. نعم.. نحن لا نريد صحفي يكتب لنا مادة صحفية بلغة أدبية معقدة كما هي في الروايات الرومانسية.. لا يفهمها الجميع، ولكن هذا لا يعني أن نعتمد على صحفيا ليس له أية ثقافة أدبية يقدم لنا (مواده) الصحفية، لا جملة مفيدة.. لا بلاغة نحوية.. حتى في تناول الموضوع نفسه لا يعرف كيف يبتدئ به أوينتهي منه، هذه حقاً نكسة كبيرة للمؤسسة الصحيفة نفسها التي يعمل فيها، بل ضحك على ذقون القراء البسطاء الذين لابد أن نقدم لهم مواد فيها شيء من الأحاسيس الأدبية التي لابد ان يتربى عليها القارئ رويداً. لقد تعودنا نحن القراء القدماء على حب قراءة ما يكتبه الصحفيون الأدباء من مقالات ومقابلات ومنوعات أخرى.. بلغة سلسة وممتعة بجمل تدغدغ وتحرك الأحاسيس والمشاعر في جميع مناحي الحياة السياسية والإجتماعية.. حيث تترسخ في ضمائرنا قبل أن تدخل عقولنا وقلوبنا. أكرر محبتي الخالصة للأستاذ الدكتور أحمد عبد المجيد الإنسان الرائع.. وبرأيه المهني الذي فسره في هذا الموضوع.. ولكني أؤكد وأصر على أننا بحاجة ماسة إلى تسخير الطاقات الأدبية في بناء صحافة رصينة وصحيحة، على أقلها في زمننا الآني، شكري العميق للشاعر حسن عبد الحميد الذي جعلنا نتفاعل مع هذا الحوار الجميل.