المحكمة الإتحادية العليا.. الإنفصال ممنوع – حسن عاتي الطائي

بعد القرار الصريح الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا الذي قطع الشك باليقين والذي اوضحت فيه (عدم وجود اي نص دستوري يجيز انفصال اي من (المكونات) المنصوص عليها في المادة 116 من (الدستور) والذي منعت بموجبه اي منطقة اومحافظة من الانفصال لم يتبق امام القوى والاحزاب الكردية التي تعيش حالة من التخبط والانشقاقات سوى الاذعان لقرار المحكمة والمسارعة الى الغاء الاستفتاء والاعتراف بوحدة العراق ارضا وشعبا والتاكيد على عدم الاقدام مستقبلا على اية خطوة انفصالية او الدعوة الى تشكيل كيان كردي مستقل في الشمال اذا كانوا يعتبرون انفسهم عراقيين وجزءا لايتجزأ من النسيج الوطني العراقي..

ان قرار المحكمة الاتحادية الذي يعتبر من اهم واكبر القرارات الحاسمة المتعلقة بوحدة العراق منذ العام 2003 قد اطاح الى الابد باوهام اقامة كيان انفصالي في شمال العراق واسقط الحجج والذرائع التي يتكئ عليها ويقف وراءها من يروجون لتلك الاوهام الزائفة وسحب البساط من تحت اقدامهم وارغمهم على التلفت الى الوراء لمعرفة حجمهم الحقيقي وطبيعة مايقومون به من ادوار تتناقض مع وحدة الدولة العراقية تاريخيا وحضاريا وجغرافيا وتتعارض تماما مع رغبة العراقيين في البقاء شعبا واحدة متماسكا من الشمال الى الجنوب كما هو معروف عنه عبر التاريخ.. ولأن قرار المحكمة الاتحادية بشان الاستفتاء نافذ على كل مناطق العراق كما يقول الدكتور العبادي فلا مجال هناك للمناورة والمساومة والدخول في مفاوضات حول هذا الموضوع الذي لايحتمل اللبس والغموض او اللف والدوران والذي يحاول الاكراد الالتفاف عليه او الطعن به بهذه الصورة او تلك سائرين على ذات نهج السياسة الانفصالية السوداء التي اختطها مسعود البارزاني والتي ادت في نهاية المطاف الى الحاق الهزيمة الساحقة به وبمشروعه الانفصالي ونهجه العدواني الاقصائي ..

ان موقف الحكومة العراقية بهذا الخصوص واضح ومعلن ولاتراجع عنه على الاطلاق لانه ينطلق من الثوابت الوطنية التي لايمكن التفاوض حولها..ولذلك فان الحكومة لن تدخل في اي حوار مع الاكراد (بشتى احزابهم وقواهم السياسية والاجتماعية) الإبعد تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الاستفتاء وعدم جواز الانفصال والاقرار الصريح بسيادة الحكومة العراقية على كافة الإراضي العراقية بما فيها من منافذ ومطارات ومصادر للطاقة..وعليه فان محاولات الحكومة المحلية في شمال العراق التملص من هذا القرار بطرح تجميد الاستفتاء بدلا من الغائه والدخول في حوار دون شروط مسبقة يحضره وفد امريكي او اممي لمعالجة وحل القضايا العالقة لن تجدي نفعا ولن تؤدي الى اية نتيجة حاسمة.. وبهذا الصدد وفي رد مفحم حاسم على (قوباد طالباني) نائب رئيس الحكومة المحلية في شمال العراق الذي اتصل هاتفيا بالسيد مقتدى الصدر طالبا منه التوسط لإجراء حوار بين الحكومة والسلطة المحلية والعودة الى الإلتزام بالدستور اكد السيد الصدر ان اجراء الاستفتاءلم يكن دستوريا من الأصل متسائلا بدهشة:كيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم الغاء الاستفتاء؟..لقد تصرفت الحكومة العراقية بقيادة الدكتور حيدر العبادي بحكمة بالغة ازاء ماجرى ويجري الان في شمال الوطن بالنظر لشعورها واحساسها بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها في هذه الظرف البالغ الدقة والحساسية وطنيا وعربيا واقليميا وعالميا وليس من مصلحة الاكراد تجاهل مطالبها والدوران في حلقة مفرغة حول هذه القضية الوطنية التي تستدعي حلا جذريا سريعا وليس انتظار مالايمكن انتظاره او مالايمكن تحقيقه..ان قارب النجاة الاخير الذي يمكن ان يصعد اليه الاكراد جميعا لتجنب الغرق هو الرضوخ والاذعان لمنطق الحق والعدل ولميراث الاخوة العربية الكردية والاستجابة الفورية لما قررته المحكمة الاتحادية وماحددته الحكومة العراقية من مطالب لاتراجع عنها بأية حال من الاحوال:الغاء الاستفتاء ونتائجه والاقرار بوحدة العراق ارضا وشعبا وبالسيادة الوطنية على شماله لكي يمكن للحوار ان ينعقد وللمتحاورين ان يلتقوا..