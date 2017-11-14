الإسكان يدعو شركات أجنبية لإعادة إعمار المدن المتضررة

ذي قار تبحث مع القنصل الأمريكي جذب المستثمرين

ذي قار – باسم الركابي

بغداد – صباح الخالدي

دعت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة الشركات الاجنبية الاستثمارية ومنها الشركات البريطانية لأعادة اعمار المناطق التي تضررت من احتلال داعش في مؤتمر مجلس الاعمال العراقي البريطاني المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة. وقالت الوزيرة آن نافع اوسي في بيان تلقته (الزمان) أمس في كلمة لها ان (العراق يسير بخطى واثقة نحو البناء والاعمار واعادة الاستقرار والبنى التحتية بعد القضاء على تلك العصابات الاجرامية), واضافت ان (ابواب الوزارة مفتوحة لدخول الشركات الاجنبية الاستثمارية الرصينة ومنها الشركات البريطانية المتخصصة في قطاعات البنى التحتية والطرق والجسور والمجمعات السكنية لدخول السوق العراقية وأعادة اعمار المناطق المحررة), واوضحت اوسي ان (الوزارة وعن طريق التشكيلات التابعة لها قامت بأنجاز عدد من المشاريع المهمة ولاسيما في قطاع الطرق والجسور).

من جانبها عبرت رئيسة مجلس الاعمال العراقي البريطاني عن سعادتها بأنعقاد المجلس مشيرة الى ان (العراق اصبح محط انظار العالم بأنتصاراته المتحققة على الارض ومشيدة بحرص اوسي لدعم الاستقرار في المناطق المحررة وتشجيع النازحين للعودة لمناطقهم). وتابع البيان ان ( الوزارة اعلنت عن تواصل اعمالها الاشرافية في صيانة عدد من الطرق في محافظات المثنى وبغداد وميسان وان فرق الصيانة لمديرية طرق وجسور المثنى التابعة لمديرية الطرق والجسور احدى تشكيلات الوزارة تواصل اعمالها في صيانة طريق ناحية المجد – الطريق العام الربايع والتي شملت معالجة المناطق المتضررة والمتآكلة والمتكسرة في الطريق ومن ثم إكساءه بطبقة اسفلتية). واضاف انه (تم ايضاً انجاز اعمال صيانة طريق ناحية الرشيد الدورة وعن طريق فرق الصيانة لمديرية طرق وجسور محافظة بغداد), مشيرا الى ان (مديرية طرق وجسورمحافظة ميسان انجزت اعمال صيانة طريق الشيب الحدودي وقد تضمن العمل القشط والاكساء بطبقة الاسفلت).

اكساء شوارع

وتابع البيان ان (الوزارة تواصل العمل في مشروع مبنى مختبرات البحث والتطوير النفطي لصالح وزارة النفط ونسبة الانجاز الفعلية للمشروع بلغت 53,5 بالمئة).واعلن القنصل الامريكي في محافظة البصرة ديفيس تيمي عن ان حكومته تعمل على جذب المستثمرين الامريكيين للعمل في محافظة ذي قار واستثمار الفرص السانحة فيها والمدعومة بواقع امني جيد مقارنة ببقية المحافظات. وقال تيمي في بيان تلقته (الزمان ) أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار يحيى الناصري ، على هامش زيارته الى الناصرية ، انه (بحث مع الناصري سبل تذليل العقبات امام دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية الى المحافظة والعمل على دعم السياحة في المحافظة خاصة وفي العراق بشكل عام ), واضاف، ( قمت بدوري كقنصل للولايات المتحدة بتشجيع المستثمرين للعمل في المحافظة وطمأنة الشعب الأمريكي بان الوضع الأمني في ذي قار جيد ومؤهل لزيارتها).

اماكن ملائمة

واوضح تيمي انه( بحث مع الناصري كذلك فرص تأهيل وبناء الفنادق في مدينة الناصرية مركز المحافظة لدعم القطاع السياحي فيها وتامين اماكن ملائمة لاستقبال السياح ولاسيما الراغبين بزيارة اهوار المحافظة).

مؤكدا ان (بلاده تدعم بقوة تطوير الاهوار وتنامي الانشطة السياحية فيها ), مشيرا الى انه ( ناقش مع الناصري العديد من الملفات الاخرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وسبل تفعيل التعاون المستقبلي بين الطرفين), مؤضحا ان (بلاده ستواصل دعمها للعراق حتى بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي ، وذلك عبر تقديم المساعدات الانسانية والدعم الامني والاقتصادي بجميع اشكاله), وتابع تيمي ان (واشنطن قدمت للحكومة العراقية منحا بقيمة مليار و700 مليون دولار امريكي ولحقتها منحة اخيرة قدرها 264 مليون دولار وهي متواصلة في تقديم الدعم للشعب العراقي), واضاف البيان ان (تيمي قدم التعازي للمحافظة بالحادث الارهابي الذي استهدف المحافظة في منتصف شهر ايلول الماضي والذي راح ضحيته العشرات من المدنيين في مطعم خارجي وسيطرة امنية على الطريق الدولي السريع).ونقل البيان عن الناصري قوله ان (زيارة تيمي تأتي في اطار تعزيز العلاقات بين الطرفين على الصعيدين السياسي والاقتصادي وسبل تنشيط الاستثمار و طمانة الشركات الأمريكية بالواقع الامني في المحافظة ).