التربية تمدّد تضييف طلبة الدراسة المسائية

الرافدين يخصّص قروضاً للجامعات الأهلية و رياض الأطفال

بغداد – قصي منذر

النجف – سعدون الجابري

خصص مصرف الرافدين قروض تشغيلية للجامعات الأهلية تصل الى 100 مليون دينار وبمدة تسديد 5 سنوات. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (المصرف قرر تخصيص 100 مليون دينار قروضا تشغيلية للجامعات الاهلية بمدة تسديد 5 سنوات على ان يقدم طالب القرض صورة قيد حديثة للعقار المراد رهنه لصالح المصرف)، مشيرا الى ان (تلك الخطوة تسهم في دعم وتهيئة البيئة التربوية المناسبة في البلاد).

كما قرر المصرف صرف قروض لتوسيع عمل المدارس الأهلية ورياض الاطفال لغرض المساهمة في تهيئة البيئة التربوية.وقال البيان انه (تقرر تقديم الدعم للمدارس الأهلية ورياض الأطفال بهدف المساهمة في تهيئة البيئة التربوية عن طريق صرف قروض تشغيلية لتطوير تلك المدارس)، واضاف انه (تم تخصيص 25 مليون دينار لرياض الأطفال و50 مليون دينار للمدارس الابتدائية اما مدارس المتوسطة والثانوية خصص لها 75 مليون دينار). من جهة اخرى وجه الوزير محمد إقبال المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي بتمديد مدة التقديم لاستضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية نظرا للظروف الخاصة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن اقبال القول ان (الوزارة تقف مع الطلبة وتقدر الظروف الاستثنائية التي بمر بها البلد لذا تقرر تمديد المدة إلى نهاية الدوام في يوم الخميس المقبل).

اوامر ادارية

من جهتها أصدرت المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثانية أوامر ادارية خاصة بتكليف 16مديرا لمدارس ابتدائي وثانوي في المدارس الشاغرة وكذلك تكليف 21 معاونا ثالثا للمدارس الابتدائية. وقال مسؤول شعبة الادارة المدرسية في الدائرة حسين مزيد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المديرية رفعت كتابا رسميا الى الوزارة يضم ترشيح 40 اسما لمنصب معاون ثالث للمدارس الابتدائية ذات الكثافة الطلابية العالية)، لافتا الى (اختيار معاون أول وثاني للمرحلة الابتدائية هو من صلاحية المديرية اما الثالث فهو من صلاحية الوزارة ، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية منصب المعاونية سواء كان أولا أو ثانيا وثالثا هو من صلاحية المديرية)، وتابع ان (هناك لجانا برئاسة معاوني المديرية للشؤون الإدارية والفنية وعضوية مدراء الأقسام ذات العلاقة بالإضافة إلى الإرشاد النفسي تتولى عملية مقابلة المتقدمين لشغل منصب الإدارة أو المعاونية).

وفي النجف عقد مدير عام تربية المحافظة اياد امين اجتماعا لادارة رياض الاطفال. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع ناقش العمل وفق الالية الجديدة من خلال استخدام التعلم باللعب وكذلك الاهتمام بالاطفال وتشجيع اولياء الامور على ارسال اولادهم الى الرياض فضلا عن التطرق الى واقع ملاكات الرياض وسحب الفائض منهم في الاختصاصات المهمة الى المدارس الابتدائية).

تشديد الاهتمام

لافتا الى انه (التشديد على الاهتمام بالطفل ومتابعة ادارات الرياض للمعلمات وطرق التعليم ومكافأة المعلم الجيد ومحاسبة المقصر ان وجد بالاضافة التطرق الى ابرز المعوقات التي تواجه الرياض ووضع الحلول المناسبة من اجل تعليم الاطفال)، وتابع ان (الاجتماع بحث ايضا تشجيع الادارات على اعادة تأهيل الرياض من خلال الاشتراك بحملة مدرستنا بيتنا التي اطلقها اقبال).