المحكمة الإتحادية: ترشيح إعضاء المفوضية من قبل لجنة لا يعارض الدستور

حكومة الأقليم تؤكد إحترامها لقرار وحدة العراق

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت حكومة إقليم كردستان احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور ، مشيرة إلى التزام الإقليم بالبحث عن حل للخلافات مع بغداد بطرق دستورية وقانونية.

وقالت في بيان امس إن (المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بتاريخ 6 تشرين الثاني 2017 قرارها المرقم 122/ اتحادية 2017 حول تفسير المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، مبينة أن (إقليم كردستان يلتزم دوما بالبحث عن حل الخلافات مع السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية).وأضافت أنه (انطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني وبعض الشخصيات العراقية والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور لحل الخلافات).واشارت الى (احترامها تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور).

مؤكدة (إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور). من جهة اخرى اكد المتحدث الرسمي بأسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك انه (تم تحديد موعداً للنظر في الدعاوى المقامة من المدعين ضد المدعي عليهم من المسؤولين عن عملية الاستفتاء في إلاقليم). مبينا ان (المحكمة ابلغت ممثلية إلاقليم في بغداد باجراء عملية التبليغ وإعادة ورقة التبليغ وفق القانونوهي بانتظار إعادة التبليغ ليتسنى البت بدستورية أو عدم دستورية الاستفتاء). ومن جانب اخر اكدت المحكمة ان ترشيح اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل لجنة في مجلس النواب لا يتعارض مع الدستور. وقال الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة ناقشت دعوى الطعن بعدم دستورية المادة 3 ثانياً من الفصل الثالث لقانون المفوضية والطلب بالغائها).

احكام الدستور

وأضاف أن (الطعن انصب على قيام لجنة من البرلمان بترشيح اعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لاحكام الدستور العراقي).

وتابع أن (اللجنة المشكلة من مجلس النواب التي تولت ترشيح اعضاء مجلس المفوضين قد نصت عليها المادة 9 ثانياً من القانون ، وامر قيامها بترشحيهم كان ايفاءً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون).واوضح الساموك ان (الطاعن استند إلى أن اعـــــضاء المفوضية من اصحاب الدرجات الخاصة التي يلزم أن يرشحهم مجلس الوزراء).

لافتا الى ان (الـــــــقرار ذكر ان هذا الترشيح لا يتقاطع مع احكام الدستور كون المرشحون ليــــــــــسوا من اصحاب الدرجات الخاصة أو من وكلاء الوزارة وانما يتمتعون بامتيازاتهم دون الــــــــدرجة ذاتها وبنـــــــــاءً عليه وجدت المحكمة أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدســــتور فقررت ردها).