العراق والحياد الإيجابي – حسين علي الحمداني

علينا أن نقرأ المجتمع العراقي قراءة صحيحة وعلى القوى السياسية العراقية أن تقرأ هي الأخرى ما يدور في ذهن المواطن العراقي خاصة بعد الخلاص من داعش وفشل مشاريع التقسيم والإنفصال .

والشارع العراقي مهتم كثيرا بالمناوشات الإيرانية – السعودية،وهذا الاهتمام له ما يبرره في ظل سياسة المحاور التي تحاول الدول الإقليمية صناعتها في المنطقة تحت أية مظلة كانت،وهي تحالفات غايتها الأولى زعامة المنطقة.

اهتمام الشارع العراقي نابع من محاور عدة،أولها إن هذا التصادم في التصريحات والتصريحات المضادة لن ينتج حربا بين طهران والرياض بقدر ما ينتج حروبا في دول أخرى قد نكون نحن احدى ساحاتها،ومن هنا جاء الاهتمام الشعبي العراقي بطرق عدة،البعض نظر كان خياله واسعاً جدا لدرجة إنه رسم سينارية حرب إيرانية سعودية مباشرة متناسيا إن لا حدود جغرافية بينهم مما يعني إن هنالك ساحات جديدة – قديمة للحرب بينهم بطريقة غير مباشرة.

المحور الثاني الذي أجبرنا كعراقيين أن نهتم بهذا الحدث يتمثل بسؤال كبير جدا يتمثل أين نحن من هذا؟ما هو موقفنا من الصراع الإيراني – السعودي؟

لا يمكن أن نقول إن الأمر لا يعنينا،هذا الجواب غير ممكن لأن ألأمر يعنينا جدا والأمر هنا يتطلب حكمة سياسية تجعلنا نتخذ موقفا من هذه التصادمات التي ربما تمهد الطريق لسيناريوهات ما بعد”داعش”هذه السيناريوهات التي لا نريدها أن تفاجئنا لحظة أنتصارنا على “داعش”وطردها من أرضنا.

لهذا جاء تأكيد على إن العراق لن يكون ضمن سياسة المحاور فنحن نمتلك حدوداً مشتركة مع إيران بأكثر من الف كيلو متر يريد البعض أن تظل هذه الحدود مشتعلة.

كما كانت في ثمانيات القرن الماضي عندما تحولت هذه الكيلومترات الشاسعة إلى (بوابة شرقية للعرب) لحمايتهم (من تصدير الثورة الإسلامية) هذه الثورة اليوم تحولت إلى دولة يحسب لها الف حساب ليس من قبل السعودية وغيرها من دول المنطقة فقط،بل من قبل أمريكا نفسها التي جلست مع طهران سنوات طويلة من أجل التفاوض على البرنامج النووي،إيران اليوم تختلف عن إيران عام 1980 فهي اليوم تمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية كبيرة دون أن تعقد صفقات بمليارات الدولارات لتسليح جيشها.

وأيضا لدينا علاقات بدأت تتطور مع الســــــــعودية التي أيضا لها حدود مشـــــــتركة بيننا ومنافذ حدودية بدأت تتفعل بشكل كبير وهذا يعني إننا يجب أن نحافـــــــظ على مصالح الشعب العراقي وأن لا نكون ضمن هذا المحور على حساب الآخر نحن نريد عراقاً محايداً بشكل إيجابي وليس سلبي.