الصفقة السرية بعد الإستفتاء – حمدي العطار

حينما فشلت الجهود السياسية الضاغطة من قبل المركز وتركيا وإيران وأمريكا والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة لمنع إجراء الاستفتاء حتى اللحظة الاخيرة،لم يعتقد البارزاني بأن هناك خطاً آخر يسير بنفس القوة لعقد (الصفقة) لتسليم كركوك من دون قتال الى الجيش العراقي،طرفي الصفقة هما (بافل الطلباني) و(العبادي) برعاية “قاسم سليماني” ونجحت العقلية الاستراتيجية الاستخبارية في عقد الصفقة وسيطر المركز على كركوك بعد إنسحاب قوات البيشمركة من كركوك ،وهناك من هول دور سليماني وروج بأن هناك قواتاً ايرانية وقد يقصدون بعض الكرد بإن الحشد الشعبي هم ليسوا عراقيين ! وهذا ما جعل وزير خارجية امريكا ينخدع بمثل هذه الجزئية ويدعو من السعودية – عند لقاء العبادي والملك سليمان- بإن تعود المليشيات الأيرانية – الحشد الشعبي- الى بلدهم !

كما هناك من يقول بأن دور قاسم السليماني لم يتعد “تمرير رسالة لكردستان مفادها :- بأن العبادي جدي في موقفه وإن الاقليم لن يكون قادراً على المقاومة”!

مستحيل ان تكون الصفقة (السرية) بهذه البساطة التي ينتج عنها تسليم كركوك ولا يمكن إن يكون انسحاب البيشمركة (الطلباني) مجانا ومن دون مقابل !

صحيح أن الاذكياء يتجاوزون (الحروب الخاسرة) قبل وقوعها والاتحاد الوطني الكردستاني من هؤلاء الاذكياء، لكنهم لا يعقدون أيضا صفقات (مجانية) يسلمون فيها مدينة مثل كركوك هي من حصتهم وليس من حصة البارزاني فقط لأنهم يشعرون (بالخوف) من الجيش العراقي ،بالتأكيد هم حصلوا على بعض الامور فكركوك مكسب كبير لا يخرج الاتحاد الوطني صفر اليدين منها ،وهناك في الصفقة تفاصيل سرية كالعادة الشعب يجهلها وسوف يكشفها المستقبل!

كما ذكرنا في مقال سابق ما حدث في كركوك لن يتكرر في باقي المناطق المتنازع عليها خاصة وأن البارزاني هو من عقدت الصفقة ضده! لذلك البارزاني ليس اقل من بافل الطلباني فهو يدعو المركز لصفقة مماثلة ليس مقابل الغاء الاستفتاء فهو اقصى ما يقدمه في هذا المجال هو تجميد الاستفتاء (الى ما لا نهاية) وهو شبيه بالالغاء !والتنحي عن رئاسة الاقليم وعلى الصفقة ان تشمل تسليم المعابر الحدودية والمطار وكذلك ابار النفط ،وهذا كلها لا يتم بسهولة ومجانا فهو يريد بالمقابل وامتيازات اقتصادية ووجود للبيشمركة في المعابر الحدودية لأنها داخل الاقليم ،وهو يتقوى بمناشدة الامريكان والامم المتحدة لرعاية الصفقة وليس قاسم سليماني وإيران على الرغم من عدم قطع الخيوط بين البارزاني وايران فهناك رسالة تعزية من البارزاني الى قاسم سليماني بوفاة والدته! الضغوط شديدة هذه المرة على العبادي بأن يقبل الحوار مع الكرد وعدم اللجوء الى العمل العسكري الذي ستكون المواجهة فيه (جيش مقابل جيش) وهي مكلفة بشريا بعد حظر الطيران في المناطق المتنازع عليها!

والعبادي بحاجة لعقد صفقة لأن قضية تصدير النفط عبر صلاح الدين الخط الناقل بحاجة الى تصـــــليح قد يستغرق 3 اشهر ،والبديل الاخر صحيح المنبع (للنفط) أصبح تحت سيطـــــرة المركز لكن المصب ليس كذلك!

الان انتهت مرحلة الاتهامات والمشاحنات داخل البيت الكردي ،وتم حفظ ماء الوجه البارزاني ،وترتيب التفاهمات بين ال البارزاني والـ الطلباني و لا يمر وقت طويل حتى يعقدون الاتفاق وهذه ليس المرة الاولى التي يكونوا بمواجهة سياسية او اقتصادية وحتى عسكرية ويتفقون على انهاء مثل هذه المواجهات وتغليب مصالحهم الاقتصادية وتوحيد جهودهم ضد المركز فليس من مصلحتهم التناحر المستمر،والجميع يتذكر الاحتكاك القوي من اجل السيطرة على المعابر الحدودية وحصة كلا منهم على الرسوم الكمركية فالمواجهة في حينها اطلق عليها (أم الكمارك) نسبة الى (أم المعارك) بعدها اصبحوا (سمن على عسل) الصفقات السرية المفيدة اقتصاديا تجعل المبادئ والاحلام القومية تتراجع احيانا!

والان على عكس ما يتوقع الجميع بأن الوضع متوتر والتهديدات والتلويح بالعمل العسكري قاب قوسين او الادنى! لكن التحضير لعقد صفقة بين اربيل وبغداد جاهزة للتوقيع.

وكما عبر عن صعوبة التكهن بما سوف يحدث بالعراق من قبل “قيس الخزعلي” حينما سئل في مقابلة صحفية هل تتوقع الحرب مع الاقليم؟

أجاب “العراق في بلاد العجائب لا يمكنك أن تتوقع ماذا سيحصل بعد ذلك”!!