ماي تلتقي قادة قطاع الأعمال الأوروبيين وسط تفاقم الأزمة حول بريكست

لندن‭,- ‬الزمان‭: ‬فيما‭ ‬تبدأ‭ ‬مناقشات‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬للقرارات‭ ‬والمفاوضات‭ ‬المقترحة‭ ‬مع‭ ‬الاوروبيين‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬،‭ ‬التقت‭ ‬امس‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬قادة‭ ‬قطاع‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬القلقين‭ ‬ازاء‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬سرية‭ ‬من‭ ‬وزيرين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬تتضمن‭ ‬تعليمات‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬ادارة‭ ‬بريكست‭. ‬وسط‭ ‬محاولات‭ ‬متعثرة‭ ‬لحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ . ‬والمذكرة‭ ‬المسربة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزيري‭ ‬الخارجية‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬والبيئة‭ ‬مايكل‭ ‬غوف‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المؤيدين‭ ‬لبريكست،‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬ماي‭ ‬ضمان‭ ‬تأييد‭ ‬وزراء‭ ‬آخرين‭ ‬للعملية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬لفرضية‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬حتى‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الاوروبيين‭ ‬فيما‭ ‬تراوح‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬مكانها‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬ميل‭ ‬اون‭ ‬صنداي‭ ‬عن‭ ‬الوزيرين‭ ‬قولهما‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بغاية‭ ‬القلق‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬اقسام‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تجري‭ ‬التحضيرات‭ ‬الحالية‭ ‬بالقوة‭ ‬الكافية‮»‬‭.‬

والرسالة‭ ‬التي‭ ‬حملة‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ — ‬الخطوات‭ ‬التالية‮»‬‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬عدم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاحتمال‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬ابرام‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬بريكست‭ ‬‮«‬سيتركنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬2021‮»‬‭ ‬اي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تلي‭ ‬بريكست‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019‭.‬

واثر‭ ‬التوتر‭ ‬على‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬في‭ ‬اسواق‭ ‬العملات،‭ ‬وخسر‭ ‬1‭,‬0‭ ‬بالمئة‭ ‬مقابلة‭ ‬اليورو‭ ‬والدولار‭ ‬الاثنين،‭ ‬بتراجع‭ ‬الى‭ ‬89‭,‬13‭ ‬بنس‭ ‬لليورو‭ ‬و1‭,‬3071‭ ‬للدولار‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬09‭,‬25‭ ‬ت‭ ‬غ‭. ‬وذكرت‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬30‭ ‬نائبا‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬له‭ ‬ماي،‭ ‬وافقوا‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬رسالة‭ ‬بحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة،‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬أقل‭ ‬بثمانية‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الرقم‭ ‬اللازم‭ ‬لاطلاق‭ ‬اجراءات‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭.‬

وأجبر‭ ‬وزيران‭ ‬على‭ ‬الاستقالة‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ — ‬أحدهما‭ ‬وسط‭ ‬فضيحة‭ ‬تحرش‭ ‬جنسي‭ ‬والثاني‭ ‬وزيرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬اسرائيليين‭ ‬بدون‭ ‬علم‭ ‬حكومتها‭ ‬مما‭ ‬أضعف‭ ‬موقف‭ ‬ماي‭.‬

تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬ايضا‭ ‬ضغوطا‭ ‬لاحترام‭ ‬مهلة‭ ‬مدتها‭ ‬اسبوعين‭ ‬حددها‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬الجمعة،‭ ‬لتوضيح‭ ‬التزاماتها‭ ‬ازاء‭ ‬شروط‭ ‬الخروج‭ ‬قبيل‭ ‬قمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وحذرت‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستضطر‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬خطط‭ ‬طوارئ‭ — ‬بعضها‭ ‬تشمل‭ ‬نقل‭ ‬مقرات‭ ‬بعض‭ ‬العمليات‭ ‬الى‭ ‬البر‭ ‬الاوروبي‭ — ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬استمرت‭ ‬أجواء‭ ‬الشكوك‭ ‬المحيطة‭ ‬ببريكست‭.‬

وقالت‭ ‬كارولاين‭ ‬فيربيرن‭ ‬رئيسة‭ ‬اتحاد‭ ‬الصناعة‭ ‬البريطانية‭ ‬قبيل‭ ‬اجتماع‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬اجتماع‭ ‬مهم‭ ‬لان‭ ‬المطالب‭ ‬الملحة‭ ‬لدى‭ ‬رجال‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬اوروبا‭ ‬تتزايد‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوما‮»‬‭.‬

ويحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممثلو‭ ‬نقابات‭ ‬الاعمال‭ ‬الفرنسية‭ ‬والالمانية‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬‮«‬اتحاد‭ ‬الاعمال‭ ‬الاوروبية‮»‬‭ (‬بيزنيس‭ ‬يوروب‭) ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

ويشهد‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬بدء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المناقشات‭ ‬البرلمانية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬تشريع‭ ‬رئيسي‭ ‬ضروري‭ ‬لادخال‭ ‬آلاف‭ ‬القوانين‭ ‬الاوروبية‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬البريطاني‭ ‬والغاء‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬المجتمعات‭ ‬الاوروبية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يكرس‭ ‬عضوية‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

وكتب‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬المتحدث‭ ‬لشؤون‭ ‬بريكست‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬للقانون،‭ ‬يقول‭ ‬لرئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬يتضح‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬ان‭ ‬ليس‭ ‬بيدك‭ ‬وحدك‭ ‬السلطة‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاقية‭ ‬انتقالية‭ ‬مع‭ ‬اوروبا‮»‬‭.‬

وحث‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬يطالب‭ ‬بها‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬والتي‭ ‬ستبدأ‭ ‬مناقشتها‭ ‬الثلاثاء‭.‬