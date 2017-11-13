السنيورة‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬كنت‭ ‬أفضل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬الحريري‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬واتهامات‭ ‬نصرالله‭ ‬للسعودية‭ ‬باطلة

مصرتسعى لوساطة السلطان قابوس في حل الأزمة اللبنانية
القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة لمراسل (الزمان) في القاهرة ان الاجتماع الطارئ الذى دعت اليه السعودية لوزراء الخارجيه العرب سيبحث سبل التصدى للتدخلات الايرانية فى المنطقة خاصة بعد تعرض العاصمة السعودية لاطلاق صاروخ باليستى من جانب الحوثيين فى اليمن وكذلك ما تعرضت له مملكة البحرين من اعمال تخريبية . فيما اكد مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات للزمان ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى سيقوم بزيارة لسلطنة عمان لبحث سبل تداعيات الاحداث الاخيرة على المنطقة وكيفية مواجهتها ،كما سيطلب السيسي ، بحسب المصدر ذاته ، من السلطان قابوس التوسط فى الازمة فى ظل وجود علاقات طيبة بين سلطنة عمان وايران.
فى السياق ذاته اكد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق فى تصريحات ل (الزمان) ان اتهامات امين حزب الله اللبناني حسن نصرالله للسعوديه بالتنسيق مع اسرائيل لضرب حزب الله عارية من الصحة لان السعودية حريصة على امن واستقرار لبنان، كما ساهمت بدور فعال بوقف العدوان على لبنان عام 2006 وعن استقالة الحريرى قال السنيورة ، انه كان يفضل ان يقدمها من لبنان الا انه يبدو انه راى ان هناك خطورة على حياته اذا تواجد فى لبنان فى ذلك الوقت . من جانبه قال د/ حسن ابو طالب الخبير السياسى بمركز دراسات الاهرام فى تصريحات للزمان ان مصر تقوم بجهد كبير لمنع انفجار الازمة فى لبنان من خلال علاقاتها الطيبه بالقياده اللبنانبه والسعوديه ،واضاف ان الدور المصرى مقبول من كل الاطراف وشدد على ان التفاهم المصرى السعودى يميل الى تحقيق الاستقرار فى لبنان والمنطقة ولكن على القيادة اللبنانية فرض رؤيتها على القوى السياسيه بالبلاد وخاصة حزب الله واكد ابو طالب ان مصر تعارض توجيه ضربه للبنان وحزب الله من اى طرف واستبعد ابو طالب حدوث حرب فى الفترة الحاليه.