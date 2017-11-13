السنيورة‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬كنت‭ ‬أفضل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬الحريري‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬واتهامات‭ ‬نصرالله‭ ‬للسعودية‭ ‬باطلة

مصرتسعى‭ ‬لوساطة‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬اللبنانية

‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬الذى‭ ‬دعت‭ ‬اليه‭ ‬السعودية‭ ‬لوزراء‭ ‬الخارجيه‭ ‬العرب‭ ‬سيبحث‭ ‬سبل‭ ‬التصدى‭ ‬للتدخلات‭ ‬الايرانية‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬لاطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬باليستى‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحوثيين‭ ‬فى‭ ‬اليمن‭ ‬وكذلك‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اعمال‭ ‬تخريبية‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬تداعيات‭ ‬الاحداث‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬وكيفية‭ ‬مواجهتها‭ ‬،كما‭ ‬سيطلب‭ ‬السيسي‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬التوسط‭ ‬فى‭ ‬الازمة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬علاقات‭ ‬طيبة‭ ‬بين‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وايران‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬فؤاد‭ ‬السنيورة‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬لبنان‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬اتهامات‭ ‬امين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬للسعوديه‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬لضرب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬عارية‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬لان‭ ‬السعودية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬واستقرار‭ ‬لبنان،‭ ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬بدور‭ ‬فعال‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬وعن‭ ‬استقالة‭ ‬الحريرى‭ ‬قال‭ ‬السنيورة‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يفضل‭ ‬ان‭ ‬يقدمها‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬راى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬اذا‭ ‬تواجد‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬حسن‭ ‬ابو‭ ‬طالب‭ ‬الخبير‭ ‬السياسى‭ ‬بمركز‭ ‬دراسات‭ ‬الاهرام‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تقوم‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬لمنع‭ ‬انفجار‭ ‬الازمة‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬علاقاتها‭ ‬الطيبه‭ ‬بالقياده‭ ‬اللبنانبه‭ ‬والسعوديه‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬التفاهم‭ ‬المصرى‭ ‬السعودى‭ ‬يميل‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬والمنطقة‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬اللبنانية‭ ‬فرض‭ ‬رؤيتها‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬السياسيه‭ ‬بالبلاد‭ ‬وخاصة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واكد‭ ‬ابو‭ ‬طالب‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تعارض‭ ‬توجيه‭ ‬ضربه‭ ‬للبنان‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬اى‭ ‬طرف‭ ‬واستبعد‭ ‬ابو‭ ‬طالب‭ ‬حدوث‭ ‬حرب‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬الحاليه‭.‬