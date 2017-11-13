نقاد:مهرجان قرطاج السينمائي لم يقدم أجود ما عنده

تونس‭ – ‬الزمان‭ :‬‭ ‬قال‭ ‬نقاد‭ ‬ومراقبون‭ ‬وجمهور‭ ‬عرب‭ ‬ومن‭ ‬تونس‭ ‬ان‭ ‬الدورة‭ ‬28‭ ‬لمهرجان‭ ‬قرطاج‭ ‬السينمائي‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬اعلى‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬اليه‭ ‬المهرجان‭ ‬وان‭ ‬التوقعات‭ ‬كانت‭ ‬تذهب‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬تحسين‭ ‬المهرجان‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬رتابته‭ ‬النسبية‭ . ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬متوافرا‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬إفريقي‭ ‬لافت‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البرمجة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التتويجات‭ ‬بتتويج‭ ‬فيلم‭ ‬إفريقي‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬للمهرجان‭. ‬وتحصل‭ ‬الفيلم‭ ‬المزمبيقي‭ ‬‮«‬قطار‭ ‬الملح‭ ‬والثلج‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬البرازيلي‭ ‬المقيم‭ ‬بمابوتو‭ ‬ليزينيو‭ ‬آزيفيدو‭ ‬على‭ ‬التانيت‭ ‬الذهبي‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نال‭ ‬رضى‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإعجاب‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حضوره‭ ‬لافتا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬كامل‭ ‬أيام‭ ‬المهرجان‭. ‬كما‭ ‬عادت‭ ‬السينما‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬التتويجات‭ ‬وحصدت‭ ‬عددا‭ ‬هاما‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬القصيرة‭ ‬والسيناريو‭ ‬والأدوار‭ ‬بعد‭ ‬تراجعها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وشهد‭ ‬الجميع‭ ‬بعض‭ ‬النقائص‭ ‬وعدم‭ ‬قدرة‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬بقيادة‭ ‬نجيب‭ ‬عياد‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬مسألة‭ ‬الدعوات‭ ‬والحضور‭ ‬واختيار‭ ‬أفلام‭ ‬أثارت‭ ‬جدلا‭ ‬توج‭ ‬فيلم‭ (‬قطار‭ ‬الملح‭ ‬والسكر‭) ‬من‭ ‬موزامبيق‭ ‬للمخرج‭ ‬ليسينيو‭ ‬أزيفيدو‭ ‬بجائزة‭ ‬”التانيت‭ ‬الذهبي“‭ ‬إضافة‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬تصوير‭ ‬بمسابقة‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬الطويلة‭ ‬لمهرجان‭ ‬أيام‭ ‬قرطاج‭ ‬السينمائية‭ ‬الذي‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬عليه‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭. ‬ويصور‭ ‬الفيلم،‭ ‬ومدته‭ (‬93‭ ‬دقيقة‭)‬،‭ ‬رحلة‭ ‬قطار‭ ‬يشق‭ ‬طريقه‭ ‬من‭ ‬موزامبيق‭ ‬إلى‭ ‬مالاوي‭ ‬لتبادل‭ ‬الملح‭ ‬والسكر،‭ ‬وأثناء‭ ‬مروره‭ ‬بالأحراش‭ ‬يتعرض‭ ‬القطار‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسلحين‭ ‬متمردين‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يتعرض‭ ‬ركابه‭ ‬لمضايقات‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬غير‭ ‬منضبطين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬حمايتهم‭. ‬ومخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬هو‭ ‬صانع‭ ‬أفلام‭ ‬وكاتب‭ ‬برازيلي‭ ‬مستقر‭ ‬في‭ ‬موزامبيق‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬بالمعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للأفلام‭ ‬بموزامبيق‭. ‬

وقال‭ ‬أزيفيدو‭ ‬بعد‭ ‬تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬العاصمة‭ ‬”شكرا‭ ‬لأيام‭ ‬قرطاج‭ ‬السينمائية‭.. ‬شكرا‭ ‬للجمهور‭ ‬الرائع‭ ‬وشكرا‭ ‬للممثلين“‭. ‬وفاز‭ ‬بجائزة‭ ‬التانيت‭ ‬الفضي“‭ ‬فيلم‭ (‬المتعلمون‭) ‬للمخرج‭ ‬جون‭ ‬ترينجوف‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬فيلم‭ (‬وليلي‭) ‬للمخرج‭ ‬المغربي‭ ‬فوزي‭ ‬بن‭ ‬سعيدي‭ ‬جائزة‭ ‬التانيت‭ ‬البرونزي‭.‬‭ ‬وذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬للتونسي‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬شويات‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ (‬مصطفى‭ ‬زاد‭) ‬إخراج‭ ‬نضال‭ ‬شطا‭ ‬فيما‭ ‬ذهبت‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬إلى‭ ‬فيرو‭ ‬تشاندا‭ ‬بيا‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬السنغالي‭ (‬فيليسيتي‭) ‬إخراج‭ ‬آلان‭ ‬جوميز‭. ‬وحصل‭ ‬التونسي‭ ‬وليد‭ ‬مطار‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ (‬شرش‭) ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬فيلم‭ (‬فيليسيتي‭) ‬من‭ ‬السنغال‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬موسيقى‭.‬