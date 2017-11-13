شرب الشاي الأسود أو الأخضر يخفض الوزن ويحرق الدهون

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

يأتي‭ ‬الشاي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المشروبات‭ ‬الأكثر‭ ‬استهلاكاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬فبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوائده‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة،‭ ‬أكدت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬يساعد‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الدهون،‭ ‬وفقدان‭ ‬الوزن‭. ‬عرف‭ ‬الشاي‭ ‬بفوائده‭ ‬المختلفة‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الثقافات‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬الطرق‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬كنزلات‭ ‬البرد‭ ‬وأمراض‭ ‬الربو‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمراض،‭ ‬وأخيراً‭ ‬أثبتت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬أن‭ ‬الشاي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬وبالتالي‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭. ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيزه‭ ‬لعملية‭ ‬حرق‭ ‬الدهون‭.‬

حرق‭ ‬الدهون

لكن‭ ‬كيف‭ ‬ومتى‭ ‬يجب‭ ‬شربه؟‭. ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬هي‭ ‬اختيار‭ ‬النوع‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬الشاي‭ ‬الذي‭ ‬يحرق‭ ‬الدهون‭. ‬فليس‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الشاي‭ ‬تقوم‭ ‬بحرق‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أنواع‭ ‬الشاي‭ ‬المناسبة‭ ‬لخفض‭ ‬الوزن‭ ‬هي‭ ‬الشاي‭ ‬الأسود،‭ ‬والأخضر،‭ ‬أو‭ ‬الشاي‭ ‬الصيني‭ ‬الأسود‭.‬

فهذه‭ ‬الأنواع‭ ‬من‭ ‬الشاي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الكافيين‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬عملية‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي،‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬الموقع‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ستايل‮»‬‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للذين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬القهوة‭ ‬كفيلة‭ ‬بدعم‭ ‬عميلة‭ ‬التمثيل‭ ‬الغذائي‭ ‬بفضل‭ ‬الكوفايين،‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬أن‭ ‬الشاي‭ ‬لديه‭ ‬خصائص‭ ‬إضافية‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬عليها‭ ‬القهوة‭.‬

مضادة‭ ‬الأكسدة‭ ‬فالشاي‭ ‬الأسود‭ ‬والأخضر‭ ‬مثلاً‭ ‬يحتويان‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬التي‭ ‬تسمى‭ ‬فلافونويد‭ ‬أو‭ ‬بوليفينول،‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭.‬

وتنشط‭ ‬هذه‭ ‬المضادات‭ ‬عندما‭ ‬تتزايد‭ ‬نسبة‭ ‬الدهون‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬

وأظهرت‭ ‬التجارب‭ ‬أن‭ ‬الشاي‭ ‬الأسود‭ ‬والأخضر‭ ‬يحدان‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬أنزيم‭ ‬ليباز‭ ‬الذي‭ ‬يُفيد‭ ‬في‭ ‬تحلل‭ ‬الدهون،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إن‭ ‬ستايل‮»‬‭.‬

وبالمناسبة،‭ ‬ينبغي‭ ‬عليك‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬وحتى‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬فقط،‭ ‬لأن‭ ‬الكافيين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬لك‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬النوم‭.‬