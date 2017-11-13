غيتار نجم البوب ديلن بسعر خرافي

واشنطن – الزمان
بيع غيتار عزف عليه نجم البوب الأمريكي بوب ديلن خلال عدد من الحفلات الشهيرة في سبعينيات القرن الماضي، مقابل أربعمائة ألف دولار تقريبا.
وقالت دار «هيريتدج أوكشنز» للمزادات في دالاس، إن المشتري الذي طلب عدم الكشف عن هويته دفع 396500 دولار مقابل غيتار من طراز «مارتن دي- 28» الذي كان المغني ومؤلف الأغاني يمتلكه.
الشركة قالت إن ديلن عزف على الغيتار خلال تقديم مجموعة من أغانيه في حفل «جورج هاريسون من أجل بنغلادش» الذي أقيم في نيويورك عام 1971 وخلال جولته «رولنغ ثندر ريفيو» في الفترة من أكتوبر/ تشرين أول 1975 وحتى مايو/ أيار 1976.
الغيتار تم بيعه للاري كراغ الذي كان يقوم بإصلاح غيتارات ديلن.
إيصال الشراء الأصلي الذي يعود تاريخه لعام 1977 والذي كان ضمن عرض المزاد يوضح أن كراغ اشترى الغيتار من ديلن مقابل 500 دولار. كان غيتار آخر من طراز «فندر ستراتوكاستر» عزف عليه ديلن في مهرجان نيوبورت فولك» عندما بدأ استخدام الغيتارات الإلكترونية، قد تم بيعه مقابل نحو مليون دولار عام 2013.