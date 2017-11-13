غيتار نجم البوب ديلن بسعر خرافي

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

بيع‭ ‬غيتار‭ ‬عزف‭ ‬عليه‭ ‬نجم‭ ‬البوب‭ ‬الأمريكي‭ ‬بوب‭ ‬ديلن‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬مقابل‭ ‬أربعمائة‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬تقريبا‭.‬

وقالت‭ ‬دار‭ ‬‮«‬هيريتدج‭ ‬أوكشنز‮»‬‭ ‬للمزادات‭ ‬في‭ ‬دالاس،‭ ‬إن‭ ‬المشتري‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬دفع‭ ‬396500‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬غيتار‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬مارتن‭ ‬دي‭- ‬28‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬المغني‭ ‬ومؤلف‭ ‬الأغاني‭ ‬يمتلكه‭.‬

الشركة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬ديلن‭ ‬عزف‭ ‬على‭ ‬الغيتار‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أغانيه‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬‮«‬جورج‭ ‬هاريسون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بنغلادش‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬وخلال‭ ‬جولته‭ ‬‮«‬رولنغ‭ ‬ثندر‭ ‬ريفيو‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭/ ‬تشرين‭ ‬أول‭ ‬1975‭ ‬وحتى‭ ‬مايو‭/ ‬أيار‭ ‬1976‭.‬

الغيتار‭ ‬تم‭ ‬بيعه‭ ‬للاري‭ ‬كراغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بإصلاح‭ ‬غيتارات‭ ‬ديلن‭.‬

إيصال‭ ‬الشراء‭ ‬الأصلي‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬لعام‭ ‬1977‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬عرض‭ ‬المزاد‭ ‬يوضح‭ ‬أن‭ ‬كراغ‭ ‬اشترى‭ ‬الغيتار‭ ‬من‭ ‬ديلن‭ ‬مقابل‭ ‬500‭ ‬دولار‭. ‬كان‭ ‬غيتار‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬فندر‭ ‬ستراتوكاستر‮»‬‭ ‬عزف‭ ‬عليه‭ ‬ديلن‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬نيوبورت‭ ‬فولك‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬استخدام‭ ‬الغيتارات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬بيعه‭ ‬مقابل‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬