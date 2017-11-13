هوليوود:مسيرة ضد التحرش الجنسي

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ ‬

نظم‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬مسيرة،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مدينة‭ ‬هوليوود‭ ‬الأمريكية‭ ‬دعماً‭ ‬لضحايا‭ ‬الاعتداءات‭ ‬والتحرش‭ ‬الجنسي،‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صورت‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الاعتداءات‭ ‬كسمة‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وتأتي‭ ‬مسيرة‭ ‬هاشتاك‭ ‬‮«‬مي‭ ‬تو‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬ضحية‭ ‬تحرش‭ ‬جنسي‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬نافذة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الترفيه‮»‬‭. ‬ولكن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬‮«‬يمثلون‭ ‬أيضاً‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساءً‭ ‬تعرضوا‭ ‬لانتهاكات‭ ‬جنسية،‭ ‬وهم‭ ‬أطفال‭ ‬وفي‭ ‬مواقف‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬‭ ‬وقالت‭ ‬تارا‭ ‬مكنامارا‭ (‬21‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭: ‬‮«‬تعرضت‭ ‬لاعتداءات‭ ‬جنسية‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬حياتي‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬جوانب‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ستيفن‭ ‬ميرفي‭ (‬51‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس،‭ ‬أيضاً‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يرى‭ ‬عادة‭ ‬تحرشاً‭ ‬جنسياً‭ ‬أثناء‭ ‬عمله‭ ‬محاسباً‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬تجارب‭ ‬شخصية‭ ‬لأصدقاء‭ ‬وزملاء‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬تعرضوا‭ ‬لتحرش‭ ‬ولم‭ ‬يحدث‭ ‬شيء‭ ‬نتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬تم‭ ‬تصويرهم‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬المذنبون‭. ‬وتعرضوا‭ ‬لضغوط‭ ‬ومضايقات‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬بسبب‭ ‬إعلان‭ ‬اعتراضهم‭ ‬على‭ ‬الاعتداء‭ ‬والتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬بالتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬المنتج‭ ‬السينمائي‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين،‭ ‬والممثل‭ ‬الشهير‭ ‬كيفن‭ ‬سبيسي،‭ ‬والممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬لوي‭ ‬سي‭.‬كيه‭.‬

وقال‭ ‬منظمو‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬الصفحة‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭: ‬‮«‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬التحرش‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬سيتسع‭ ‬ليشمل‭ ‬قطاعات‭ ‬أخرى‭ ‬إذا‭ ‬دفعناه‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬لن‭ ‬يتسع‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وتسببت‭ ‬اتهامات‭ ‬للمشاهير‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬تحت‭ ‬هاشتاك‭ ‬‮«‬مي‭ ‬تو‮»‬‭ ‬أي‭ ‬أنا‭ ‬ايضاً‭ ‬،شجعت‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساءً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تجاربهم‭ ‬الشخصية‭ ‬مع‭ ‬التحرش‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬وقوعها‭.‬