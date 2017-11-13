الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة يثير المخاوف بشأن الخصوصية

واشنطن‭- ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تستعد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ديلاوير‭ ‬الاميركية‭ ‬لتزويد‭ ‬سيارات‭ ‬دورياتها‭ ‬بكاميرات‭ ‬‮«‬ذكية‮»‬‭ ‬لرصد‭ ‬آليات‭ ‬تنقل‭ ‬فارا‭ ‬من‭ ‬العدالة‭ ‬او‭ ‬طفلا‭ ‬مفقودا‭ ‬او‭ ‬متقدما‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬مشوش‭ ‬الذهن،‭ ‬لكنها‭ ‬تثير‭ ‬قلق‭ ‬الناشطين‭ ‬الحقوقيين‭ ‬من‭ ‬اساءة‭ ‬استغلال‭ ‬بياناتها‭. ‬وسيسهم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬تسجيلات‭ ‬الفيديو‭ ‬للتعرف‭ ‬إلى‭ ‬الآليات‭ ‬بلوحات‭ ‬التسجيل‭ ‬أو‭ ‬سمات‭ ‬أخرى،‭ ‬وسيزود‭ ‬عناصر‭ ‬الدورية‭ ‬‮«‬بعينين‭ ‬اضافيتين‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ديفيد‭ ‬هينوجوسا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬كوبان‭ ‬تكنولوجيز‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الاجهزة‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬اننا‭ ‬نساعد‭ ‬الشرطيين‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬تركيزهم‭ ‬على‭ ‬عملهم‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬كاميرات‭ ‬أمامية‭ ‬ذات‭ ‬عضلات‮»‬‭. ‬يندرج‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬ضمن‭ ‬توجه‭ ‬متزايد‭ ‬لاستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬البصري‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬وتحسين‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬لكنه‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬ناشطي‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والمدافعين‭ ‬عن‭ ‬الخصوصية‭ ‬الذين‭ ‬يخشون‭ ‬من‭ ‬إتاحة‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أنشطة‭ ‬‮«‬تنميط‮»‬‭ ‬سرية‭ ‬وسوء‭ ‬استغلال‭ ‬البيانات‭. ‬وتستخدم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬ساينس‮»‬‭ ‬الناشئة‭ ‬الاميركية‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬نفسها‭ ‬لمساعدة‭ ‬متاجر‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬سطو‭ ‬بشكل‭ ‬آني‭ ‬عبر‭ ‬كشف‭ ‬وجود‭ ‬أسلحة‭ ‬او‭ ‬مهاجمين‭ ‬مقنعين‭.‬

وتقود‭ ‬‮«‬ديب‭ ‬ساينس‮»‬‭ ‬مشاريع‭ ‬تجريبية‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬متاجر‭ ‬التجزئة‭ ‬الاميركية‭ ‬تجيز‭ ‬إطلاق‭ ‬صفارات‭ ‬الانذار‭ ‬تلقائيا‭ ‬عند‭ ‬السطو‭ ‬او‭ ‬الحرائق‭ ‬او‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭. ‬وتوفر‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬مراقبة‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬للمخاطر‭ ‬بكلفة‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الحراس‭ ‬البشريين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬احد‭ ‬الشركاء‭ ‬المؤسسين‭ ‬لـ»ديب‭ ‬ساينس‮»‬‭ ‬شون‭ ‬هافر،‭ ‬المهندس‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬مشاريع‭ ‬الابحاث‭ ‬المتقدمة‭ ‬للدفاع‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬الابحاث‭ ‬لصالح‭ ‬البنتاغون‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬الشائعة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬الحراس‭ ‬البشريين‭ ‬يصيبهم‭ ‬الملل‮»‬‭. ‬واستندت‭ ‬التحليلات‭ ‬التنبؤية‭ ‬حتى‭ ‬فترة‭ ‬ليست‭ ‬ببعيدة،‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬أرقام‭ ‬وبيانات‭ ‬أخرى‭ ‬لتأويل‭ ‬التوجهات‭. ‬لكن‭ ‬الابتكارات‭ ‬المنجزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التعرف‭ ‬البصري‭ ‬باتت‭ ‬حاليا‭ ‬مستخدمة‭ ‬لرصد‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭ ‬او‭ ‬آليات‭ ‬او‭ ‬افراد‭ ‬معينين‭ ‬لمساعدة‭ ‬قوى‭ ‬الامن‭ ‬والأمن‭ ‬الخاص‭. ‬يتولى‭ ‬سوراب‭ ‬جايين‭ ‬ادارة‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬انفيديا‮»‬‭ ‬لرسوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬الشرائح‭ ‬المتخصصة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وعقدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مؤتمرا‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬لشركائها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬أفاد‭ ‬جايين‭ ‬ان‭ ‬التقنيات‭ ‬البصرية‭ ‬الحاسوبية‭ ‬نفسها‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬الذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬والطائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيار‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬الذاتية‭ ‬التشغيل،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التعرف‭ ‬الى‭ ‬البيئة‭ ‬المحيطة‭ ‬وتأويلها‭. ‬ويستعين‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬شريكا‭ ‬لـ»انفيديا‮»‬‭ ‬بوحدتها‭ ‬للحوسبة‭ ‬الفائقة‭ ‬المسماة‭ ‬‮«‬جتسون‮»‬‭ ‬او‭ ‬برمجيتها‭ ‬‮«‬متروبوليس‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬مماثلة‭ ‬بحسب‭ ‬جايين‭.‬

‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الشركاء،‭ ‬طورت‭ ‬شركة‭ ‬امبو‭ ‬كمبيوتر‭ ‬فيجن‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬نظاما‭ ‬للمراقبة‭ ‬معززا‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والفنادق‭ ‬وغيرها‭ ‬لتحليل‭ ‬تسجيل‭ ‬الفيديو‭ ‬واجراء‭ ‬رصد‭ ‬آني‭ ‬لأي‭ ‬اقتحام‭ ‬او‭ ‬تهديد‭ ‬ثم‭ ‬إرسال‭ ‬انذار‭ ‬إلى‭ ‬كمبيوتر‭ ‬حارس‭ ‬أمني‭ ‬او‭ ‬هاتفه‭. ‬

كما‭ ‬تستخدم‭ ‬شركة‭ ‬بريفكام‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الناشئة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مماثلة‭ ‬لتأويل‭ ‬تسجيلات‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭. ‬وأوضح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبريفكام‭ ‬اميت‭ ‬غافيش‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الفيديو‭ ‬غير‭ ‬مهيكل‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬البحث‭ ‬فيه‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬لولا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬لكنت‭ ‬مضطرا‭ ‬إلى‭ ‬مشاهدة‭ ‬مئات‭ ‬الساعات‭ ‬من‭ ‬الفيديو‭ ‬بالتقديم‭ ‬والترجيع‭ ‬السريع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نرصد‭ ‬ونتتبع‭ ‬ونستخرج‭ ‬ونصنف‭ ‬كل‭ ‬جسم‭ ‬في‭ ‬الفيديو،‭ ‬ونحوله‭ ‬بالتالي‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‮»‬‭.‬

ويتيح‭ ‬ذلك‭ ‬للمحققين‭ ‬العثور‭ ‬بسرعة‭ ‬على‭ ‬أهدافهم‭ ‬في‭ ‬تسجيلات‭ ‬مراقبة‭ ‬الفيديو،‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬تستخدمه‭ ‬القوى‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬مئات‭ ‬المدن‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ومنها‭ ‬باريس‭ ‬وبوسطن‭ ‬وشيكاغو،‭ ‬بحسب‭ ‬غافيش‭.‬

اضاف‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تجيز‭ ‬توفير‭ ‬الوقت‭ ‬فحسب‭. ‬ففي‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬يتعذر‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬فقدان‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يشاهد‭ ‬الفيديو‭ ‬فعاليته‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬او‭ ‬20‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬اشكاليات‭ ‬هائلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخصوصية‮»‬‭ -‬

تستخدم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فيجن‭ ‬لابز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬‮«‬انفيديا‮»‬‭ ‬في‭ ‬انظمة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الوجوه‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬رصد‭ ‬لصوص‭ ‬المتاجر‭ ‬او‭ ‬الزبائن‭ ‬المشبوهين‭ ‬في‭ ‬الكازينوهات‭ ‬او‭ ‬غيرها،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيجن‭ ‬لابز‮»‬‭ ‬فاديم‭ ‬كيليمنيشنكو‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬الامن‭ ‬ومع‭ ‬زبائن‭ ‬تجاريين‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬عبر‭ ‬السحابة‮»‬‭.‬