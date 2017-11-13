نصيحتي للمملكة العربية السعودية- علي السوداني

علي السوداني
نكتب حروفنا هذه وألسنة النار ما زالت في أفواهها نائمة تتثاءب مرة وتبلع مرات .
قبل شهور قليلات سمحت المملكة لنسائها بقيادة السيارة، فحولته جيوش الفيسبوك وأخوته بالرضاعة الى طرفة ألكترونية حتى جاء تالياً النبأ اليقين وصار هذا الفرمان الشكلي باب تغييرات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية ، حتى لو بدا المشهد يتحرك ببطء مفهوم .
هنا ستكون الأمة العربية السعودية قد دخلت بمحنة حقيقية غير عادلة ، فهي إن تبدلت ونزعت بعضاً من ثياب الفاسدين وحركت الساكن والمسكوت عنه حتى في المناطق الفكرية التي كانت محرمة ومقدسة ، قالوا إنها في طور التوريث والصراع على الكراسي والثروة ، وإن سكنت وبقيت على حالها التي عليها منذ جبل سنين ، قالوا هي وهابية داعشية مغالية ، وبذلك هم أرادوها أن تبقى حبيسة خيارين ، اولهما البقاء في جب التراث والتأريخ والتفسير الواحد المتزمت ، والثاني هو ما تشتهيه وترغب به رعيتها في عالم متحول لا ينتظر أحداً يمشي ببطء في أخير الركب .
ثمة من يطبل ويزمر ويغني الآن لحرب مع إيران ، وذلك وربّي هو الفخ العظيم الذي تقوم بنسجه الغرف المظلمة وأوكار الأفاعي على الشاطىء الثاني من الخليج العربي ، وفي هذا الباب على السعودية أن تكون ذكية وحكيمة وتتأكد من أن هذه الواقعة إن وقعت فإن أمريكا الوغدة سوف لن تخسر جندياً من جنودها على أرض المملكة حتى لو كان من صنف الحرامية الذين غزوا العراق قبل أزيد من أربع عشرة سنة ، لأن الأمريكان وزعيمهم التاجر ترامب ومن كان قبله ، إنما ينظرون الى السعودية وما حولها كما ينظرون الى برميل نفط طازج خرج من فم بحيرة عملاقة لنفط لا ينضب .
أيها السعوديون العرب الطيبون ، لا تفتحوا على أنفسكم خمس جبهات في آن واحد .
حصنوا جبهتكم الداخلية وواصلوا الإصلاح والتطوير بهدوء وبعيداً عن طقطقات جيوش الألكترون الرجيم . أطفئوا النار المشتعلة على حدّكم الجنوبي حتى لو اضطررتم لاستعمال التكتيك والمؤقت الذي قد يصير ثابتاً بعد حين من الدهر . اخرجوا تماماً من المستنقع السوري البعيد والذي لم يكن يشكل عليكم مثقال خطرٍ بائن . واصلوا البناء على الحلف الخليجي المصري العظيم ، حيث نتائجه كانت برداً وسلاماً في ليبيا والشام .
لا تذهبوا الى بيروت فهي إحدى فخاخ الغفلة . في المملكة جيل شابات وشباب خلاق ومبدع وذو مخيال واسع ، فأعينوه كي يرسم بصمتَهُ الجميلة فوق لوحة وطن جديد .
وفي كل حال أيها العرب الأمجاد ، فإن وقعت حرب بين عربي وأعجمي فلتكونوا مع العربي حتى لو كانت بينكم وبينه عداوة .