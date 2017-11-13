نصيحتي للمملكة العربية السعودية- علي السوداني

علي السوداني

نكتب‭ ‬حروفنا‭ ‬هذه‭ ‬وألسنة‭ ‬النار‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬في‭ ‬أفواهها‭ ‬نائمة‭ ‬تتثاءب‭ ‬مرة‭ ‬وتبلع‭ ‬مرات‭ .‬

قبل‭ ‬شهور‭ ‬قليلات‭ ‬سمحت‭ ‬المملكة‭ ‬لنسائها‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارة،‭ ‬فحولته‭ ‬جيوش‭ ‬الفيسبوك‭ ‬وأخوته‭ ‬بالرضاعة‭ ‬الى‭ ‬طرفة‭ ‬ألكترونية‭ ‬حتى‭ ‬جاء‭ ‬تالياً‭ ‬النبأ‭ ‬اليقين‭ ‬وصار‭ ‬هذا‭ ‬الفرمان‭ ‬الشكلي‭ ‬باب‭ ‬تغييرات‭ ‬كبرى‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بدا‭ ‬المشهد‭ ‬يتحرك‭ ‬ببطء‭ ‬مفهوم‭ . ‬

هنا‭ ‬ستكون‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬دخلت‭ ‬بمحنة‭ ‬حقيقية‭ ‬غير‭ ‬عادلة‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬إن‭ ‬تبدلت‭ ‬ونزعت‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬ثياب‭ ‬الفاسدين‭ ‬وحركت‭ ‬الساكن‭ ‬والمسكوت‭ ‬عنه‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الفكرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محرمة‭ ‬ومقدسة‭ ‬،‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التوريث‭ ‬والصراع‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬والثروة‭ ‬،‭ ‬وإن‭ ‬سكنت‭ ‬وبقيت‭ ‬على‭ ‬حالها‭ ‬التي‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬جبل‭ ‬سنين‭ ‬،‭ ‬قالوا‭ ‬هي‭ ‬وهابية‭ ‬داعشية‭ ‬مغالية‭ ‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬هم‭ ‬أرادوها‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬حبيسة‭ ‬خيارين‭ ‬،‭ ‬اولهما‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬جب‭ ‬التراث‭ ‬والتأريخ‭ ‬والتفسير‭ ‬الواحد‭ ‬المتزمت‭ ‬،‭ ‬والثاني‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تشتهيه‭ ‬وترغب‭ ‬به‭ ‬رعيتها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬متحول‭ ‬لا‭ ‬ينتظر‭ ‬أحداً‭ ‬يمشي‭ ‬ببطء‭ ‬في‭ ‬أخير‭ ‬الركب‭ .‬

ثمة‭ ‬من‭ ‬يطبل‭ ‬ويزمر‭ ‬ويغني‭ ‬الآن‭ ‬لحرب‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وربّي‭ ‬هو‭ ‬الفخ‭ ‬العظيم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬بنسجه‭ ‬الغرف‭ ‬المظلمة‭ ‬وأوكار‭ ‬الأفاعي‭ ‬على‭ ‬الشاطىء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ذكية‭ ‬وحكيمة‭ ‬وتتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬إن‭ ‬وقعت‭ ‬فإن‭ ‬أمريكا‭ ‬الوغدة‭ ‬سوف‭ ‬لن‭ ‬تخسر‭ ‬جندياً‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬صنف‭ ‬الحرامية‭ ‬الذين‭ ‬غزوا‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬الأمريكان‭ ‬وزعيمهم‭ ‬التاجر‭ ‬ترامب‭ ‬ومن‭ ‬كان‭ ‬قبله‭ ‬،‭ ‬إنما‭ ‬ينظرون‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬كما‭ ‬ينظرون‭ ‬الى‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬طازج‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬فم‭ ‬بحيرة‭ ‬عملاقة‭ ‬لنفط‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭ .‬

أيها‭ ‬السعوديون‭ ‬العرب‭ ‬الطيبون‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬تفتحوا‭ ‬على‭ ‬أنفسكم‭ ‬خمس‭ ‬جبهات‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭ . ‬

حصنوا‭ ‬جبهتكم‭ ‬الداخلية‭ ‬وواصلوا‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتطوير‭ ‬بهدوء‭ ‬وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬طقطقات‭ ‬جيوش‭ ‬الألكترون‭ ‬الرجيم‭ . ‬أطفئوا‭ ‬النار‭ ‬المشتعلة‭ ‬على‭ ‬حدّكم‭ ‬الجنوبي‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اضطررتم‭ ‬لاستعمال‭ ‬التكتيك‭ ‬والمؤقت‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يصير‭ ‬ثابتاً‭ ‬بعد‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬الدهر‭ . ‬اخرجوا‭ ‬تماماً‭ ‬من‭ ‬المستنقع‭ ‬السوري‭ ‬البعيد‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يشكل‭ ‬عليكم‭ ‬مثقال‭ ‬خطرٍ‭ ‬بائن‭ . ‬واصلوا‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الحلف‭ ‬الخليجي‭ ‬المصري‭ ‬العظيم‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬نتائجه‭ ‬كانت‭ ‬برداً‭ ‬وسلاماً‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬والشام‭ . ‬

لا‭ ‬تذهبوا‭ ‬الى‭ ‬بيروت‭ ‬فهي‭ ‬إحدى‭ ‬فخاخ‭ ‬الغفلة‭ . ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬جيل‭ ‬شابات‭ ‬وشباب‭ ‬خلاق‭ ‬ومبدع‭ ‬وذو‭ ‬مخيال‭ ‬واسع‭ ‬،‭ ‬فأعينوه‭ ‬كي‭ ‬يرسم‭ ‬بصمتَهُ‭ ‬الجميلة‭ ‬فوق‭ ‬لوحة‭ ‬وطن‭ ‬جديد‭ .‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬أيها‭ ‬العرب‭ ‬الأمجاد‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬وقعت‭ ‬حرب‭ ‬بين‭ ‬عربي‭ ‬وأعجمي‭ ‬فلتكونوا‭ ‬مع‭ ‬العربي‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬بينكم‭ ‬وبينه‭ ‬عداوة‭ .‬