لدي‭ ‬خطة‭ ‬لحل‭ ‬قضية‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬وملف سد‭ ‬النهضة‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬حصة‭ ‬مصر

بكري‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مرشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬السودانية‭ ‬يطلق‭ ‬حملته‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬ويؤكد‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

بدا‭ ‬المرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬السودان‭ ‬بكرى‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬للترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬معتمدا‭ ‬فى‭ ‬دعايته‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجالية‭ ‬السودانية‭ ‬بالقاهره‭ ‬والتى‭ ‬تقدر‭ ‬باكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬مواطن‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاتصال‭ ‬بالقاعدة‭ ‬الشبابية‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬والذى‭ ‬يعد‭ ‬ممثلا‭ ‬لها‭ ‬وعن‭ ‬الاسباب‭ ‬التى‭ ‬دفعته‭ ‬للترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬القادمه‭ ‬وفرصة‭ ‬فى‭ ‬الفوز‭ ‬وبرنامجه‭ ‬الانتخابى‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬معه‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ :‬

‭-‬ماهى‭ ‬الاسباب‭ ‬التى‭ ‬دفعتك‭ ‬للترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬فرصك‭ ‬فى‭ ‬الفوز‭ ‬تبدو‭ ‬ضئيله‭ ‬اذا‭ ‬قورنت‭ ‬بفرص‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬؟

هدفى‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ماتبقى‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬ورغم‭ ‬فوز‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطنى‭ ‬بالانتخابات‭ ‬السابقه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬النتيجه‭ ‬لاتعكس‭ ‬الواقع‭ ‬لان‭ ‬الشعب‭ ‬السودانى‭ ‬قاطع‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬الا‭ ‬اننى‭ ‬اتوقع‭ ‬ان‭ ‬الموازين‭ ‬سوف‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقه‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬السودان‭ ‬لان‭ ‬النظام‭ ‬السودانى‭ ‬سوف‭ ‬يحاول‭ ‬ان‭ ‬يثبت‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ديمقراطيه‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬كما‭ ‬اننا‭ ‬سوف‭ ‬نطالب‭ ‬برقابة‭ ‬دوليه‭ ‬لمنع‭ ‬تزوير‭ ‬الانتخابات‭ .‬

‭-‬وماهو‭ ‬برنامجك‭ ‬الانتخابى‭ ‬خاصة‭ ‬انك‭ ‬تمثل‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬السودانى‭ ‬؟

سوف‭ ‬اعطى‭ ‬الاولوية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬وخاصة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الزراعه‭ ‬والتعليم‭ ‬فرغم‭ ‬ان‭ ‬السودان‭ ‬يمتلك‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعه‭ ‬من‭ ‬الارض‭ ‬الزراعيه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحكومه‭ ‬السودانية‭ ‬لم‭ ‬تساعد‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬زراعتها‭ ‬لوجود‭ ‬فساد‭ ‬فى‭ ‬مؤسسات‭ ‬الزراعه‭ ‬اما‭ ‬بالنسبه‭ ‬للتعدين‭ ‬والذى‭ ‬يشكل‭ ‬احد‭ ‬ثروات‭ ‬السودان‭ ‬الرئيسية‭ ‬فهناك‭ ‬مشكله‭ ‬التعدين‭ ‬العشوائى‭ ‬للذهب‭ ‬لان‭ ‬الدوله‭ ‬لم‭ ‬توفر‭ ‬للمواطنين‭ ‬ايضا‭ ‬الوسائل‭ ‬الاساسيه‭ ‬كالماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والسكن‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬برنامجى‭ ‬الانتخابى‭ ‬كبير‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ‭ ‬400‭ ‬صفحه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الملامح‭ ‬الرئيسيه‭ ‬له‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬انشاء‭ ‬خط‭ ‬سكه‭ ‬حديد‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬لتشجيع‭ ‬التجاره‭ ‬وهيكل‭ ‬القوات‭ ‬المسلحه‭ ‬السودانية‭ ‬لتصبح‭ ‬قوات‭ ‬دفاع‭ ‬السودان‭ ‬يكون‭ ‬مهمتها‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حدود‭ ‬السودان‭ ‬ولاتتدخل‭ ‬فى‭ ‬السياسه‭ ‬الداخليه‭ ‬للدوله‭ ‬والاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الميلشيات‭ ‬المسلحه‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬اسلحتها‭ ‬مقابل‭ ‬توفير‭ ‬ماتحتاجه‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬الحياه‭ ‬الاساسيه‭ ‬واذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬فتوقع‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬تلك‭ ‬الميلشيات‭ ‬بتليم‭ ‬اسلحتها‭ ‬طواعية‭ ‬الى‭ ‬الدوله‭ ‬اما‭ ‬بالنسبه‭ ‬لملف‭ ‬الصحه‭ ‬والتعليم‭ ‬فسوف‭ ‬اوقف‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصه‭ ‬لتكون‭ ‬كلها‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬الدوله‭ ‬لعدم‭ ‬الاستغلال‭ ‬كما‭ ‬سوف‭ ‬اعمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬ترخيص‭ ‬اى‭ ‬مستشفى‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬استغلال‭ ‬المرضى‭ ‬وسوف‭ ‬توضع‭ ‬المستشفيات‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الصحه‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬امكانيات‭ ‬المواطن‭ ‬السودانى‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تواصلتم‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬المعارضه‭ ‬الاخرى‭ ‬للتنسيق‭ ‬معها‭ ‬؟

هناك‭ ‬اتصالات‭ ‬حدثت‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬قوى‭ ‬امعارضه‭ ‬ولكننا‭ ‬نراهن‭ ‬فى‭ ‬المقام‭ ‬الاول‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬لامتلاكه‭ ‬امكانيات‭ ‬الابداع‭ ‬والتطوير‭ ‬فنصف‭ ‬برنامجى‭ ‬الانتخابى‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬الانسان‭ ‬بصوره‭ ‬صحيحه‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تعرضتم‭ ‬لمساومات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النظام‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الترغيب‭ ‬او‭ ‬الترهيب‭ ‬؟

لايوجد‭ ‬ترغيب‭ ‬ولكن‭ ‬يوجد‭ ‬ترهيب‭ ‬فلقد‭ ‬عمدت‭ ‬اجهزة‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬اغلاق‭ ‬صفحتى‭ ‬على‭ ‬الفيس‭ ‬بوك‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬عناصر‭ ‬مواليه‭ ‬للنظام‭ ‬بمراقبتى‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يخيفنى‭ ‬لاننى‭ ‬اعتزم‭ ‬العوده‭ ‬للسودان‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بصوره‭ ‬قانونيه‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬حذف‭ ‬النظام‭ ‬السودانى‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الارهاب‭ ‬سوف‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬فى‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمه‭ ‬؟

النظام‭ ‬السودانى‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬ومع‭ ‬فشل‭ ‬الثوره‭ ‬واستخدام‭ ‬اسلاح‭ ‬فى‭ ‬اسقاط‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬ومع‭ ‬تفتيت‭ ‬المعارضه‭ ‬وضعفها‭ ‬تصبح‭ ‬الوسيله‭ ‬الوحيده‭ ‬للتغيير‭ ‬هى‭ ‬صناديق‭ ‬الانتخاب‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬فشلنا‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الطريقه‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يحدث‭ ‬حراك‭ ‬سياسى‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ .‬

‭-‬وكيف‭ ‬تفسر‭ ‬حذف‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الارهاب‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيتطض‭ ‬؟

الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬تغازل‭ ‬حاليا‭ ‬النظام‭ ‬السودانى‭ ‬لفصل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬اراضيه‭ ‬وهناك‭ ‬مخطط‭ ‬يجرى‭ ‬اعداده‭ ‬لفصل‭ ‬اقليم‭ ‬دارفور‭ ‬ولكننا‭ ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بذلك‭ ‬لاننا‭ ‬نستمد‭ ‬الشرعيه‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬السودانى‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ .‬

وماهى‭ ‬حقيقة‭ ‬قيام‭ ‬النظام‭ ‬السودانى‭ ‬بطرد‭ ‬الاخوان‭ ‬من‭ ‬اراضيه‭ ‬لنزع‭ ‬فتيل‭ ‬الازمه‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬؟

هذا‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬فالنظام‭ ‬السودانى‭ ‬موالى‭ ‬للاخوان‭ ‬وهو‭ ‬ماتدركه‭ ‬مصر‭ ‬جيدا‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السودانى‭ ‬فشل‭ ‬فى‭ ‬ادارة‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تورطه‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابيه‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وليبيا‭ ‬ونحن‭ ‬بدورنا‭ ‬نعتبر‭ ‬ان‭ ‬علاقاتنا‭ ‬بمصر‭ ‬تاريخيه‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬بتهديد‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬المصرى‭ ‬لاننا‭ ‬نعتبره‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬امن‭ ‬السودان‭ .‬

‭-‬وماذا‭ ‬بالنسبه‭ ‬للخلافات‭ ‬حول‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬وسد‭ ‬النهضه‭ ‬؟

اعد‭ ‬الشعب‭ ‬السودانى‭ ‬اننى‭ ‬سوف‭ ‬ادير‭ ‬ملف‭ ‬ازمة‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬بحكمه‭ ‬ولدى‭ ‬خطه‭ ‬لن‭ ‬افصح‭ ‬عنها‭ ‬الان‭ ‬لانهاء‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بصور‭ ‬مرضيه‭ ‬اما‭ ‬بالنسبه‭ ‬لملف‭ ‬سد‭ ‬النهضه‭ ‬فسوف‭ ‬نسعى‭ ‬لاعادة‭ ‬توزيع‭ ‬المياه‭ ‬وتقليل‭ ‬سعة‭ ‬الخزان‭ ‬مع‭ ‬انشاء‭ ‬قوه‭ ‬مشتركه‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬لحماية‭ ‬السد‭ ‬وسوف‭ ‬اضمن‭ ‬لمصر‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬المياه‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬انت‭ ‬متفائل‭ ‬بالنسبه‭ ‬للمستقبل‭ ‬؟

نعم‭ ‬متفائل‭ ‬جدا‭ ‬فى‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬السودانى‭ ‬سوف‭ ‬يستطيع‭ ‬فى‭ ‬النهايه‭ ‬من‭ ‬انهاء‭ ‬الحكم‭ ‬الديكتاتورى‭ ‬وصنع‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬يحترم‭ ‬حريته‭ ‬وكرامته‭ .‬

‭<‬mostafaemara2007@yahoo.com‭> ‬wrote‭:‬

ى‭ ‬اليمنى‭ ‬عبدالله‭ ‬اسماعيل‭ ‬ان‭ ‬ميلشيا‭ ‬الحوثى‭ ‬بدات‭ ‬بالفعل‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬المخطط‭ ‬الايرانى‭ ‬لانشاء‭ ‬الجيش‭ ‬الطائفى‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحرس‭ ‬الثورى‭ ‬الايرانى‭ ‬يعتنق‭ ‬العقيده‭ ‬الحوثيه‭ ‬ويدين‭ ‬بالولاء‭ ‬للولى‭ ‬الفقيه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬زرع‭ ‬35‭ ‬الف‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الحوثى‭ ‬ضمن‭ ‬الجيش‭ ‬اليمنى‭ ‬لاصفاء‭ ‬الشرعيه‭ ‬على‭ ‬الميلشيا‭ ‬وتهميش‭ ‬دور‭ ‬الجيش‭ ‬اليمنى‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬تابعا‭ ‬لايران‭ ‬وكشف‭ ‬الباحث‭ ‬اليمنى‭ ‬ان‭ ‬ضباط‭ ‬ايرانيين‭ ‬تابعين‭ ‬للحرس‭ ‬الثورى‭ ‬الايرانى‭ ‬بالاضافه‭ ‬الى‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تتولى‭ ‬تدريب‭ ‬هذه‭ ‬الميلشيات‭ ‬كما‭ ‬سافر‭ ‬بعضهم‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬للتدريب‭ ‬فى‭ ‬معسكرات‭ ‬تابعه‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬واكد‭ ‬الباحث‭ ‬اليمنى‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬ايران‭ ‬الرئيسى‭ ‬السيطره‭ ‬على‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوثيين‭ ‬واضاف‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬الشأن‭ ‬الايرانى‭ ‬اسامه‭ ‬الهتيمى‭ ‬ان‭ ‬تشكيل‭ ‬الجيوش‭ ‬الطائفيه‭ ‬الموازيه‭ ‬استراتيجيه‭ ‬ايرانيه‭ ‬ثابته‭ ‬لتحقيق‭ ‬اهدافها‭ ‬التوسعيه‭ ‬وانه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬نجاح‭ ‬ايران‭ ‬فى‭ ‬تشكيل‭ ‬هذا‭ ‬الجيش‭ ‬الطائفى‭ ‬بان‭ ‬اليمن‭ ‬سوف‭ ‬يدخل‭ ‬مرحله‭ ‬اكثر‭ ‬خطوره‭ ‬ربما‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬انفصال‭ ‬الجنوب‭ ‬عن‭ ‬الشمال‭ ‬ليبقى‭ ‬الشمال‭ ‬خالصا‭ ‬للمتمردين‭ ‬وهو‭ ‬ماسوف‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬خطيرا‭ ‬لدول‭ ‬المنطقه‭ ‬واوضح‭ ‬الاعلامى‭ ‬اليمنى‭ ‬مطهر‭ ‬الريده‭ ‬ان‭ ‬تقارير‭ ‬دوليه‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الحرس‭ ‬الثورى‭ ‬الايرانى‭ ‬شركات‭ ‬وهميه‭ ‬مسجله‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬لتساعد‭ ‬على‭ ‬تهريب‭ ‬الاموال‭ ‬والبضائع‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الرقابه‭ ‬الدولية‭ ‬اما‭ ‬الاسلحه‭ ‬فيتم‭ ‬تهريبها‭ ‬الى‭ ‬الحوثيين‭ ‬فى‭ ‬شحنات‭ ‬صغيره‭ ‬عبر‭ ‬الموانئ‭ ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬اكد‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬دراسات‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬انور‭ ‬العشقى‭ ‬ان‭ ‬الاجراءات‭ ‬السعودية‭ ‬ضد‭ ‬الامراء‭ ‬الموقفين‭ ‬ليست‭ ‬تمهيدا‭ ‬لنقل‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬الى‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لانه‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬على‭ ‬البيعه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الامراء‭ ‬وان‭ ‬مصادرة‭ ‬اموال‭ ‬هؤلاء‭ ‬الامراء‭ ‬والمسئولين‭ ‬لن‭ ‬تتم‭ ‬قبل‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬وادانتهم‭ ‬اما‭ ‬خالد‭ ‬العهولى‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬مركز‭ ‬رؤيه‭ ‬لقياس‭ ‬الراى‭ ‬العام‭ ‬ان‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬اكد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬اتخذها‭ ‬على‭ ‬خبراته‭ ‬المتراكمه‭ ‬التى‭ ‬اكتسبها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضيه‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الفساد‭ ‬جزءا‭ ‬وعاملا‭ ‬مهما‭ ‬فى‭ ‬ايقاف‭ ‬واعاقة‭ ‬المسيره‭ ‬السعودية‭ ‬الى‭ ‬الامام‭ .‬

مصطفى‭ ‬عماره