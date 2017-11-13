لدي‭ ‬خطة‭ ‬لحل‭ ‬قضية‭ ‬حلايب‭ ‬وشلاتين‭ ‬وملف سد‭ ‬النهضة‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬حصة‭ ‬مصر

بكري عبد العزيز مرشح للرئاسة السودانية يطلق حملته من القاهرة ويؤكد لـ (الزمان):
القاهرة- مصطفى عمارة
بدا المرشح لرئاسة السودان بكرى عبد العزيز حملة واسعة من القاهرة للترشح لانتخابات الرئاسة معتمدا فى دعايته على التواصل مع الجالية السودانية بالقاهره والتى تقدر باكثر من ثلاثة ملايين مواطن فضلا عن الاتصال بالقاعدة الشبابية داخل السودان والذى يعد ممثلا لها وعن الاسباب التى دفعته للترشح للانتخابات القادمه وفرصة فى الفوز وبرنامجه الانتخابى كان للزمان معه هذا الحوار :
-ماهى الاسباب التى دفعتك للترشح للرئاسة رغم ان فرصك فى الفوز تبدو ضئيله اذا قورنت بفرص الرئيس عمر البشير ؟
هدفى من الترشح الحفاظ على ماتبقى من السودان ورغم فوز المؤتمر الوطنى بالانتخابات السابقه الا ان تلك النتيجه لاتعكس الواقع لان الشعب السودانى قاطع تلك الانتخابات الا اننى اتوقع ان الموازين سوف تختلف عن الانتخابات السابقه خاصة بعد رفع العقوبات عن السودان لان النظام السودانى سوف يحاول ان يثبت ان هناك ديمقراطيه فى السودان كما اننا سوف نطالب برقابة دوليه لمنع تزوير الانتخابات .
-وماهو برنامجك الانتخابى خاصة انك تمثل شريحة واسعة من الشباب السودانى ؟
سوف اعطى الاولوية للاقتصاد وخاصة فى مجال الزراعه والتعليم فرغم ان السودان يمتلك مساحات شاسعه من الارض الزراعيه الا ان الحكومه السودانية لم تساعد المواطنين على زراعتها لوجود فساد فى مؤسسات الزراعه اما بالنسبه للتعدين والذى يشكل احد ثروات السودان الرئيسية فهناك مشكله التعدين العشوائى للذهب لان الدوله لم توفر للمواطنين ايضا الوسائل الاساسيه كالماء والكهرباء والسكن ورغم ان برنامجى الانتخابى كبير يتجاوز الـ 400 صفحه الا ان الملامح الرئيسيه له هو العمل على انشاء خط سكه حديد بين مصر والسودان واثيوبيا لتشجيع التجاره وهيكل القوات المسلحه السودانية لتصبح قوات دفاع السودان يكون مهمتها الدفاع عن حدود السودان ولاتتدخل فى السياسه الداخليه للدوله والاتفاق مع الميلشيات المسلحه على تسليم اسلحتها مقابل توفير ماتحتاجه من مقومات الحياه الاساسيه واذا حدث ذلك فتوقع ان تقوم تلك الميلشيات بتليم اسلحتها طواعية الى الدوله اما بالنسبه لملف الصحه والتعليم فسوف اوقف المدارس الخاصه لتكون كلها تحت اشراف الدوله لعدم الاستغلال كما سوف اعمل على وقف ترخيص اى مستشفى يعمل على استغلال المرضى وسوف توضع المستشفيات تحت اشراف وزارة الصحه بما يتناسب مع امكانيات المواطن السودانى .
-وهل تواصلتم مع قوى المعارضه الاخرى للتنسيق معها ؟
هناك اتصالات حدثت مع بعض قوى امعارضه ولكننا نراهن فى المقام الاول على الشباب لامتلاكه امكانيات الابداع والتطوير فنصف برنامجى الانتخابى قائم على بناء الانسان بصوره صحيحه .
-وهل تعرضتم لمساومات من جانب النظام سواء من خلال الترغيب او الترهيب ؟
لايوجد ترغيب ولكن يوجد ترهيب فلقد عمدت اجهزة النظام على اغلاق صفحتى على الفيس بوك كما تقوم عناصر مواليه للنظام بمراقبتى الا ان هذا لن يخيفنى لاننى اعتزم العوده للسودان خلال العام المقبل بصوره قانونيه .
-وهل ترى ان حذف النظام السودانى من قائمة الارهاب سوف يعزز من فرصة فى الفوز خلال الانتخابات القادمه ؟
النظام السودانى يخدم مصالح الولايات المتحده ومع فشل الثوره واستخدام اسلاح فى اسقاط هذا النظام ومع تفتيت المعارضه وضعفها تصبح الوسيله الوحيده للتغيير هى صناديق الانتخاب وحتى لو فشلنا فى تلك الطريقه فان ذلك سوف يحدث حراك سياسى داخل السودان .
-وكيف تفسر حذف السودان من قائمة الارهاب فى هذا التوقيتطض ؟
الولايات المتحده تغازل حاليا النظام السودانى لفصل جزء من اراضيه وهناك مخطط يجرى اعداده لفصل اقليم دارفور ولكننا لن نسمح بذلك لاننا نستمد الشرعيه من الشعب السودانى وليس من الخارج .
وماهى حقيقة قيام النظام السودانى بطرد الاخوان من اراضيه لنزع فتيل الازمه مع مصر ؟
هذا غير صحيح فالنظام السودانى موالى للاخوان وهو ماتدركه مصر جيدا وارى ان النظام السودانى فشل فى ادارة علاقاته مع دول الجوار وعلى راسها مصر من خلال تورطه فى دعم الجماعات الارهابيه فى مصر وليبيا ونحن بدورنا نعتبر ان علاقاتنا بمصر تاريخيه ولن نسمح بتهديد الامن القومى المصرى لاننا نعتبره جزء من امن السودان .
-وماذا بالنسبه للخلافات حول حلايب وشلاتين وسد النهضه ؟
اعد الشعب السودانى اننى سوف ادير ملف ازمة حلايب وشلاتين بحكمه ولدى خطه لن افصح عنها الان لانهاء هذا الملف بصور مرضيه اما بالنسبه لملف سد النهضه فسوف نسعى لاعادة توزيع المياه وتقليل سعة الخزان مع انشاء قوه مشتركه من مصر والسودان واثيوبيا لحماية السد وسوف اضمن لمصر حصتها من المياه .
-وهل انت متفائل بالنسبه للمستقبل ؟
نعم متفائل جدا فى ان الشعب السودانى سوف يستطيع فى النهايه من انهاء الحكم الديكتاتورى وصنع نظام جديد يحترم حريته وكرامته .
<mostafaemara2007@yahoo.com> wrote:
ى اليمنى عبدالله اسماعيل ان ميلشيا الحوثى بدات بالفعل فى تنفيذ المخطط الايرانى لانشاء الجيش الطائفى على غرار الحرس الثورى الايرانى يعتنق العقيده الحوثيه ويدين بالولاء للولى الفقيه فضلا عن محاولة زرع 35 الف من عناصر الحوثى ضمن الجيش اليمنى لاصفاء الشرعيه على الميلشيا وتهميش دور الجيش اليمنى حتى يصبح تابعا لايران وكشف الباحث اليمنى ان ضباط ايرانيين تابعين للحرس الثورى الايرانى بالاضافه الى عناصر من حزب الله تتولى تدريب هذه الميلشيات كما سافر بعضهم الى لبنان للتدريب فى معسكرات تابعه لحزب الله واكد الباحث اليمنى ان هدف ايران الرئيسى السيطره على باب المندب من خلال الحوثيين واضاف الباحث فى الشأن الايرانى اسامه الهتيمى ان تشكيل الجيوش الطائفيه الموازيه استراتيجيه ايرانيه ثابته لتحقيق اهدافها التوسعيه وانه فى حالة نجاح ايران فى تشكيل هذا الجيش الطائفى بان اليمن سوف يدخل مرحله اكثر خطوره ربما تسفر عن انفصال الجنوب عن الشمال ليبقى الشمال خالصا للمتمردين وهو ماسوف يشكل تهديدا خطيرا لدول المنطقه واوضح الاعلامى اليمنى مطهر الريده ان تقارير دوليه كشفت عن استخدام الحرس الثورى الايرانى شركات وهميه مسجله خارج البلاد لتساعد على تهريب الاموال والبضائع الى اليمن بعيدا عن الرقابه الدولية اما الاسلحه فيتم تهريبها الى الحوثيين فى شحنات صغيره عبر الموانئ من ناحيه اخرى اكد مدير مركز دراسات الشرق الاوسط انور العشقى ان الاجراءات السعودية ضد الامراء الموقفين ليست تمهيدا لنقل مقاليد الحكم الى الامير محمد بن سلمان لانه حصل من قبل على البيعه من جانب الامراء وان مصادرة اموال هؤلاء الامراء والمسئولين لن تتم قبل التحقيق معهم وادانتهم اما خالد العهولى الباحث فى مركز رؤيه لقياس الراى العام ان خادم الحرمين اكد من خلال الاجراءات التى اتخذها على خبراته المتراكمه التى اكتسبها خلال السنوات الماضيه حيث كان الفساد جزءا وعاملا مهما فى ايقاف واعاقة المسيره السعودية الى الامام .
مصطفى عماره