القيد العثماني لنفوس الموصل لسنة 1839م – أزهر العبيدي

أزهر‭ ‬العبيدي

أزهر‭ ‬العبيدي

الموصل

يعدّ‭ ‬القيد‭ ‬العثماني‭ ‬لنفوس‭ ‬الموصل‭ ‬لعام‭ ‬1839م‭ ‬من‭ ‬أدق‭ ‬الوثائق‭ ‬المعتمدة‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬أسماء‭ ‬أجدادهم‭ ‬وبخاصة‭ ‬للأسر‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬توثّق‭ ‬لديها‭ ‬هذه‭ ‬الأسماء‭ ‬بسبب‭ ‬جهل‭ ‬الأجداد،‭ ‬وكذلك‭ ‬يبين‭ ‬أسماء‭ ‬المهن‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬مارسوها‭ ‬والتي‭ ‬تفيد‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الحالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمدينة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬

لقد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬القيد‭ ‬المذكور‭ ‬على‭ ‬قرص‭ ‬بمعونة‭ ‬الصديق‭ ‬غزوان‭ ‬الصفار‭ ‬وقمت‭ ‬بترجمته‭ ‬من‭ ‬اللغة‭ ‬العثمانية‭ ‬التي‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬اللغة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬أمنية‭ ‬سيئة‭ ‬وانقطاع‭ ‬للكهرباء‭ ‬وتحت‭ ‬قصف‭ ‬الطائرات‭ ‬والصواريخ‭ ‬والمدفعية‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬المدينة‭ ‬أثناء‭ ‬تحريرها‭.‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬دراستي‭ ‬لهذه‭ ‬اللغة‭ ‬لكنّي‭ ‬استطعت‭ ‬فك‭ ‬رموزها‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بخبرتي‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬أسماء‭ ‬المهن‭ ‬القديمة‭ ‬ومحلاّت‭ ‬الموصل‭ (‬جمع‭ ‬محلّة‭ ‬أو‭ ‬حي‭) ‬القديمة‭ ‬ضمن‭ ‬السور‭ ‬وأسماء‭ ‬أسرها‭ ‬وألقابهم‭.. ‬وأرفقت‭ ‬بالترجمة‭ ‬ملاحق‭ ‬مساعدة‭ ‬تتضمن‭ ‬كيفية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أسم‭ ‬جد‭ ‬الأسرة،‭ ‬وملحق‭ ‬لمعاني‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬الترجمة‭ ‬لعدم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬مثل‭ ‬لون‭ ‬الشارب‭ ‬واللحية،‭ ‬وملحق‭ ‬بأسماء‭ ‬المهن‭ ‬وعددها‭ ‬ومعناها‭ ‬العربي‭. ‬ضم‭ ‬القيد‭ ‬أسماء‭ (‬9673‭) ‬شخص‭ ‬منهم‭ (‬4792‭) ‬شخص‭ ‬من‭ ‬أرباب‭ ‬الأسر‭ ‬مع‭ ‬مهنة‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬وأسماء‭ (‬3515‭) ‬من‭ ‬أولادهم‭ ‬و‭(‬537‭) ‬من‭ ‬إخوانهم‭ ‬موزعين‭ ‬ضمن‭ (‬26‭) ‬محلة‭ ‬قديمة‭. ‬كذلك‭ ‬وثّقت‭ ‬في‭ ‬القيد‭ ‬أوصافهم‭ ‬لسهولة‭ ‬تمييزهم‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬العمر‭ ‬وطول‭ ‬وقصر‭ ‬القامة‭ ‬ونوع‭ ‬الشارب‭ ‬واللحية،‭ ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬أسماء‭ ‬العشائر‭ ‬أو‭ ‬النسب‭ ‬ولا‭ ‬أسماء‭ ‬النساء‭ ‬مطلقاً‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬معلومات‭ ‬هذا‭ ‬القيد‭ ‬قد‭ ‬أعدّت‭ ‬لأغراض‭ ‬إحصائية‭ ‬عسكرية‭ ‬إذ‭ ‬وثّقت‭ ‬فيه‭ ‬أسماء‭ ‬العسكريين‭ ‬الذين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ (‬طوبجي‭) ‬أي‭ ‬جندي‭ ‬مدفعي‭ ‬أو‭ (‬بيادة‭)‬أي‭ ‬جندي‭ ‬مشاة‭ ‬أو‭ (‬سوارية‭) ‬أي‭ ‬جندي‭ ‬أو‭ ‬ضابط‭ ‬خيال،‭ ‬وشملت‭ ‬أسماء‭ ‬المعاقين‭ ‬والمرضى‭ ‬لاستثنائهم‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬الإلزامية‭. ‬وبسبب‭ ‬ذلك‭ ‬تهربت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬وامتنعت‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬ضمن‭ ‬الإحصاء‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬التجنيد‭ ‬الإجباري‭ ‬العثماني‭.‬

وتعد‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬سكنت‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬للفترة‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬1839‭ ‬و2039‭ ‬أكملت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ (‬200‭) ‬سنة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القيد،‭ ‬وللأسر‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬عمر‭ ‬أطول‭ ‬يحتسب‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬الوثائق‭ ‬العثمانية‭ ‬الموثوقة‭ ‬والمتيسرة‭ ‬لديها،‭ ‬وكذلك‭ ‬بموجب‭ ‬المعلومات‭ ‬التاريخية‭ ‬الموثوقة‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬وسكانها‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬القول‭ ‬جزافاً‭ ‬بأن‭ ‬الأسرة‭ ‬الفلانية‭ ‬لها‭ ‬400‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬الأسرة‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬ذلك‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬القيد‭ ‬أو‭ ‬شهادات‭ ‬الجنسية‭ ‬العثمانية‭ ‬أو‭ ‬سندات‭ ‬الدور‭ ‬القديمة‭ ‬وغيرها‭.‬وليعلم‭ ‬القارئ‭ ‬بأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬لم‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬القيد‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬صاحب‭ ‬البيت‭ ‬على‭ ‬الأغلب‭ ‬أو‭ ‬تهرّب‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬التجنيد‭ ‬الإجباري‭ ‬العثماني‭. ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الأسر‭ ‬والأشخاص‭ ‬الواردة‭ ‬فيه‭ ‬لأغراض‭ ‬إحصائية‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬القيد‭ ‬مهن‭ ‬الأجداد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بدائية‭ ‬ويدوية‭ ‬على‭ ‬الأغلب‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬مهنة‭ ‬الحياكة‭ ‬التي‭ ‬اشتهرت‭ ‬بها‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الحياك‭ ‬في‭ ‬القيد‭ ‬656‭ ‬حائكاً،‭ ‬وتلتها‭ ‬مهنة‭ ‬البقال‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬160‭ ‬والجمّال‭ ‬158‭ ‬والتاجر‭ ‬153‭ ‬والدباغ‭ ‬134‭ ‬والقصّاب‭ ‬106‭ ‬وباقي‭ ‬المهن‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬100‭. ‬ولم‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬القيد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬المهمة‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬مثل‭: ‬الصقّال‭- ‬السمّاك‭- ‬الوزان‭- ‬الوتار‭- ‬القطّان‭ – ‬الصوّاف‭- ‬السوفاجي‭- ‬الراوجيوذكر‭ ‬بعضها‭ ‬بعدد‭ ‬محدود،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬مرة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬ومرة‭ ‬باللغة‭ ‬العثمانية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لأسماء‭ ‬الأجداد‭ ‬فقد‭ ‬استخدمت‭ ‬مختصرات‭ ‬الأسماء‭ ‬بكثرة‭ ‬مثل‭: ‬حمو‭ ‬وججو‭ ‬وعبو‭ ‬وصفو‭ ‬وحسو‭ ‬مما‭ ‬يصعب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬عائديتها‭ ‬لوجود‭ ‬تشابه‭ ‬بين‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭. ‬ولم‭ ‬تستخدم‭ ‬معظم‭ ‬الأسماء‭ ‬الحالية‭ ‬مثل‭: ‬عماد‭ ‬وزياد‭ ‬وزهير‭ ‬ومؤيد‭ ‬وغانم‭ ‬وسالم‭ ‬وهاشم‭ … ‬الخ،‭ ‬كذلك‭ ‬لم‭ ‬يخل‭ ‬القيد‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬وأخطاء‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭. ‬ولاحظت‭ ‬كثرة‭ ‬المعوقين‭ (‬سقط‭) ‬والمرضى‭ (‬عليل‭) ‬والكريم‭ ‬العين‭ (‬يكجشم‭) ‬وهذا‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تخلف‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الزمان‭.‬

لا‭ ‬أدّعي‭ ‬بأني‭ ‬استطعت‭ ‬ترجمة‭ ‬القيد‭ ‬كاملاً‭ ‬فقد‭ ‬صعب‭ ‬عليّ‭ ‬ترجمة‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬مما‭ ‬دعاني‭ ‬للاستعانة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأصدقاء‭ ‬الكرام‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنترنت،‭ ‬والسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الكلمات‭ ‬في‭ ‬القاموس‭ ‬العثماني‭ ‬–‭ ‬العربي‭ ‬مثل‭ ‬كلمة‭ (‬نزونك‭) ‬التي‭ ‬ترجمها‭ ‬لي‭ ‬مشكوراً‭ ‬وبعد‭ ‬جهد‭ ‬طويل‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عماد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬رؤوف‭ ‬وتعني‭ (‬قريب‭) ‬أي‭ ‬من‭ ‬أقرباء‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬اسمه،‭ ‬كما‭ ‬ترجم‭ ‬لي‭ ‬أسماء‭ ‬بعض‭ ‬المهن‭ ‬المنقرضة‭ ‬أصدقاء‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وبقيت‭ ‬مهنة‭ (‬قرطراش‭) ‬غامضة‭ ‬لحد‭ ‬الآن‭ ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬ترجمتها‭ ‬أحد‭.‬

كان‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تترجم‭ ‬جهة‭ ‬علمية‭ ‬هذا‭ ‬القيد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭ (‬جامعة‭ ‬الموصل‭) ‬لكن‭ ‬الظروف‭ ‬الأمنية‭ ‬السيئة‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬ذلك،‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬الذي‭ ‬مكنني‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬أبناء‭ ‬مدينتي‭ ‬وترجمة‭ ‬هذا‭ ‬القيد‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬المهمة‭ ‬لتوثيق‭ ‬أسماء‭ ‬الأجداد‭ ‬المعلومة‭ ‬ومعرفة‭ ‬أسماء‭ ‬الأجداد‭ ‬الأخرى‭ ‬المجهولة‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسر‭.‬