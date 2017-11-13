القيد العثماني لنفوس الموصل لسنة 1839م – أزهر العبيدي

أزهر العبيدي
أزهر العبيدي
الموصل
يعدّ القيد العثماني لنفوس الموصل لعام 1839م من أدق الوثائق المعتمدة التي تفيد أهالي الموصل القديمة من المسلمين للتوصل إلى أسماء أجدادهم وبخاصة للأسر التي لم توثّق لديها هذه الأسماء بسبب جهل الأجداد، وكذلك يبين أسماء المهن القديمة التي مارسوها والتي تفيد الباحثين في دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة في منتصف القرن التاسع عشر.
لقد حصلت على القيد المذكور على قرص بمعونة الصديق غزوان الصفار وقمت بترجمته من اللغة العثمانية التي تختلف عن اللغة التركية في ظروف أمنية سيئة وانقطاع للكهرباء وتحت قصف الطائرات والصواريخ والمدفعية الذي شهدته المدينة أثناء تحريرها.وعلى الرغم من عدم دراستي لهذه اللغة لكنّي استطعت فك رموزها بالاستعانة بخبرتي في معرفة أسماء المهن القديمة ومحلاّت الموصل (جمع محلّة أو حي) القديمة ضمن السور وأسماء أسرها وألقابهم.. وأرفقت بالترجمة ملاحق مساعدة تتضمن كيفية التوصل إلى أسم جد الأسرة، وملحق لمعاني الكلمات التي لم تدخل في الترجمة لعدم الاستفادة منها مثل لون الشارب واللحية، وملحق بأسماء المهن وعددها ومعناها العربي. ضم القيد أسماء (9673) شخص منهم (4792) شخص من أرباب الأسر مع مهنة كل منهم وأسماء (3515) من أولادهم و(537) من إخوانهم موزعين ضمن (26) محلة قديمة. كذلك وثّقت في القيد أوصافهم لسهولة تمييزهم من ناحية العمر وطول وقصر القامة ونوع الشارب واللحية، ولم تذكر أسماء العشائر أو النسب ولا أسماء النساء مطلقاً. ويبدو أن معلومات هذا القيد قد أعدّت لأغراض إحصائية عسكرية إذ وثّقت فيه أسماء العسكريين الذين في الخدمة (طوبجي) أي جندي مدفعي أو (بيادة)أي جندي مشاة أو (سوارية) أي جندي أو ضابط خيال، وشملت أسماء المعاقين والمرضى لاستثنائهم من الخدمة الإلزامية. وبسبب ذلك تهربت العديد من الأسر وامتنعت عن التسجيل ضمن الإحصاء للتخلص من التجنيد الإجباري العثماني.
وتعد الأسر التي سكنت المدينة القديمة للفترة بين العامين 1839 و2039 أكملت أكثر من (200) سنة من العمر في المدينة بموجب هذا القيد، وللأسر التي لها عمر أطول يحتسب ذلك على وفق الوثائق العثمانية الموثوقة والمتيسرة لديها، وكذلك بموجب المعلومات التاريخية الموثوقة التي تبحث في تاريخ مدينة الموصل وسكانها ولا يجوز القول جزافاً بأن الأسرة الفلانية لها 400 سنة في المدينة ما لم يكن لدى الأسرة الوثائق التي تثبت ذلك مثل هذا القيد أو شهادات الجنسية العثمانية أو سندات الدور القديمة وغيرها.وليعلم القارئ بأن العديد من الأسر لم تذكر في القيد بسبب غياب صاحب البيت على الأغلب أو تهرّب الناس من التسجيل خوفاً من التجنيد الإجباري العثماني. لذلك لا يعتمد على عدد الأسر والأشخاص الواردة فيه لأغراض إحصائية.
وقد تضمن القيد مهن الأجداد التي كانت في تلك الفترة بدائية ويدوية على الأغلب وفي مقدمتها مهنة الحياكة التي اشتهرت بها مدينة الموصل إذ بلغ عدد الحياك في القيد 656 حائكاً، وتلتها مهنة البقال التي بلغت 160 والجمّال 158 والتاجر 153 والدباغ 134 والقصّاب 106 وباقي المهن أقل من 100. ولم تذكر في القيد عدد من المهن المهمة المعروفة في القرن التاسع عشر مثل: الصقّال- السمّاك- الوزان- الوتار- القطّان – الصوّاف- السوفاجي- الراوجيوذكر بعضها بعدد محدود، كما ذكرت عدد من المهن مرة باللغة العربية ومرة باللغة العثمانية.
وبالنسبة لأسماء الأجداد فقد استخدمت مختصرات الأسماء بكثرة مثل: حمو وججو وعبو وصفو وحسو مما يصعب التعرف على عائديتها لوجود تشابه بين الكثير منها. ولم تستخدم معظم الأسماء الحالية مثل: عماد وزياد وزهير ومؤيد وغانم وسالم وهاشم … الخ، كذلك لم يخل القيد من نقص في عدد من الأسماء وأخطاء في كتابة أسماء أخرى. ولاحظت كثرة المعوقين (سقط) والمرضى (عليل) والكريم العين (يكجشم) وهذا يشير إلى تخلف الوضع الصحي في المدينة في ذلك الزمان.
لا أدّعي بأني استطعت ترجمة القيد كاملاً فقد صعب عليّ ترجمة بعض الكلمات مما دعاني للاستعانة بعدد من الأصدقاء الكرام عن طريق الإنترنت، والسبب عدم وجود هذه الكلمات في القاموس العثماني – العربي مثل كلمة (نزونك) التي ترجمها لي مشكوراً وبعد جهد طويل الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام رؤوف وتعني (قريب) أي من أقرباء الشخص الذي سبق اسمه، كما ترجم لي أسماء بعض المهن المنقرضة أصدقاء من تركيا وبقيت مهنة (قرطراش) غامضة لحد الآن ولم يعرف ترجمتها أحد.
كان من المؤمل أن تترجم جهة علمية هذا القيد منذ عام 2014 (جامعة الموصل) لكن الظروف الأمنية السيئة حالت دون ذلك، والحمد لله الذي مكنني من خدمة أبناء مدينتي وترجمة هذا القيد المهم الذي يعد من الوثائق المهمة لتوثيق أسماء الأجداد المعلومة ومعرفة أسماء الأجداد الأخرى المجهولة لدى الكثير من الأسر.