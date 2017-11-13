تضامن دولي واسع ووسائل الإعلام العالمية تولي الحادث إهتماماً

مركز أوربي: 180 مليون شخص شعروا بزلزال العراق وإيران

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حظي الزلزال الذي تعرض اليه العراق وايران مساء الاحد بإهتمام دولي تمثل بتلقي البلدين برقيات التضامن والتعزية والمساعدات العاجلة فضلاً عن التغطية الاعلامية الواسعة، فيما أوصت اللجنة الوطنية العليا للمياه التي عقدت اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاستمرار في مراقبة سد دربندخان، مؤكدة ان وضع السدود آمن. وبعث كل من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح امس ببرقيات تعزية إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والعبادي بضحايا الزلزال الذي تركزت خسائره البشرية واضراره المادية في محافظة السليمانية. وتضمنت البرقيات خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا الزلزال. واصيب الكويتيون بالهلع جراء شعورهم بالزلزال لكن الاراضي الكويتية لم تتعرض الى اية هزة. وأبرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معزيا معصوم ونظيره الإيراني حسن روحاني بحسب بيان صادر عن الكرملين. وأعلن وزير الطوارئ الروسية فلاديمير بوتشكوف إستعداد وزارته لتقديم المساعدة للعراق وإيران .وقال بوتشكوف في برقيتي تعزية بعث بهما الى وزيري داخلية العراق وإيران (باسم وزارة الطوارئ الروسية تقبلوا تعازينا الصادقة بسبب هذا الزلزال المدمر، وأبلغونا إذا كانت وسائل وقدرات وزارة الطوارئ الروسية مطلوبة لديكم من أجل التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية). وأعربت الولايات المتحدة عن طريق بعثتها في العراق عن (حزنها الشديد) لوقوع ضحايا بسبب الهزة الارضية.وقالت في بيان (نشعر بالحزن الشديد إزاء وقوع جرحى وخسائر مأساوية بالارواح نجمت عن الهزة )، معربة عن (تعازيها للأسر على جانبي الحدود الذين تضرروا بهذه المأساة). وتابعت (نقف إلى جانب أصدقائنا العراقيين خلال هذه المرحلة العصيبة متمنين الشفاء العاجل للجرحى). كما أعرب رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو عن تعازيه للأسر المتضررة.وغرد على صفحته في تويتر، قائلا، إن (الخبر المحزن قد جاء من إيران والعراق، وأن الكنديين يعربون عن تعازيهم الصادقة للعائلات المتضررة من الزلزال الذي أصاب المنطقة). وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين عن حزنه الشديد للخسائر.ونقل بيان صادر عن المنظمة الدولية تعازي غوتيريش للاسر المنكوبة ولحكومتي وشعبي العراق وايران، وتمنياته بسرعة شفاء المصابين. كما اثنى على الجهود المبذولة على الصعيد المحلي في هذا الصدد. وأكد ان الامم المتحدة تقف على استعداد للمساعدة عند الاقتضاء. وأرسلت الحكومة التركية أول قافلة مساعدات إنسانية عاجلة الى العراق وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في بيان امس ان (تركيا تقف إلى جانب سكان العراق الشقيق بكل إمكانياتها؛ وقد بدأت فعليًا بالتحرك من أجل تلبية جميع احتياجاتهم وأرسلت أول قافلة مساعدات إنسانية عاجلة. وأولت وسائل الاعلام العالمية اهتماماً خاصاً بمتابعة اخبار الزلزال وتداعياته وعنونت شبكة سي أن أن الامريكية احد تقاريرها بـ(رعب ومئات القتلى بزلزال في العراق وايران)، فيما نشرت شبكة بي بي سي البريطانية تقريراً مصورًا بعنوان (زلزال مدمر في إيران والعراق). وجاء عنوان تقرير آخر لها تحت عنوان (أكثر من 340 قتيلا جراء زلزال ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق). كما نشرت وكالات الانباء العالمية والصحف الدولية تقارير موسعة عن الحادث المأساوي. وضرب زلزال عنيف منطقة الحدود العراقية الإيرانية بقوة 7,2 وفق مقياس ريختر كما تعرضت بغداد ومحافظات اخرى الى هزة ارضية أقل قوة وتفيد التقديرات بوفاة 8 أشخاص واصابة 425 آخرين في العراق جراء الزلزال ومصرع300 شخص واصابة 3950 في غرب إيران. وأثارت الهزة الأرضية هلعا كبيرا دفع الناس إلى الخروج للشوارع في بغداد والمحافظات فيما امضى اهالي خانقين ومناطق اخرى في السليمانية الليل مضطجعين في الشوارع خشية وقوع هزات ارتدادية. وغط بعض الاهالي في نوم عميق صباح الاثنين في الشوارع جراء سهرهم في الليلة السابقة ، فيما كانت الحركة شبه متوقفة في المناطق المذكورة جراء الزلزال . وبحسب رئيس مجلس قضاء خانقين في محافظة ديالى سمير محمد نور فإن 90 بالمئة من اهالي القضاء قضوا ليلتهم خارج المنازل تحسبا من اي هزة ارتدادية قد تحصل. وفي اطار ردود الافعال الداخلية، ترأس العبادي اجتماعا للجنة الوطنية العليا للمياه تمخض عن التوجيه بضرورة مراقبة سد دربندخان في شمال العراق.واوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع ناقش تأثير الهزة الأرضية التي ضربت البلاد على السدود المائية وقدّم دراسة كاملة عن هذه التأثيرات. وأكد الاجتماع أن (وضع السدود آمن ولا يوجد خطر عليها)، بحسب البيان الذي افاد بأن اللجنة وجهت بـ(الاستمرار في مراقبة سد دربندخان لضمان سلامة بناه الأساسية). وتعرض الجبل المجاور لسد دربندخان الى انزلاقات وسقوط قطع أحجار في المسيل المائي للسد، وانهيار بعض البيوت المجاورة جراء الهزة.ووجهت حكومة إقليم كردستان شكرا خاصا الى تركيا على ما قدمته من دعم ومساعدات.وكتب المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي على (تويتر)، امس(أوجه شكرا خاصا لتركيا، والهلال الأحمر على دعمهم للاستجابة السريعة). وأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن مصرع 8 أشخاص و425 مصابا جراء الزلزال بالاضافة الى الاضرار المادية ، بحسب بيان اكدت فيه أن (أغلب تلك الخسائر كانت في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية). وأوضح البيان ان كلار شهدت مصرع شخصين فيما أصيب أكثر من 100، وفي دربندخان قتل 4 أشخاص وأصيب 100 آخرين، وفي حلبجة أصيب أكثر من 100مواطن وشهد مركز محافظة السليمانية مصرع شخص واحد وإصابة أكثر من خمسين آخرين، وفي خانقين أصيب أكثر من 75 مواطنا. واشارالبيان الى تسجيل فرق الإغاثة التابعة لها أضرار كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة في المدن التي تعرضت للهزة الأرضية وخصوصا في السليمانية وأكد مباشرة فرق الإغاثة عملها منذ ليلة الاحد وساعدت في إخلاء المواطنين ونقل الجرحى.وكشفت مديرة قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية هدى عباس عن حدوث 100 هزة ارتدادية بعد هزة الاحد تراوحت قوتها من 2-4 على مقياس ريختر.وقالت عباس خلال مؤتمر صحفي في بغداد ان (مراصدنا سجلت ليلة الاحد حدوث هزة ارضية على الحدود العراقية الايرانية بمقدار 7.2 على مقياس ريختر وهي تبعد عن الحدود العراقية بـستة كيلومترات من جهة خانقين وعن بغداد بنحو 200 كيلومتر)، مضيفة ان (الهزة سببت اضرارا مادية وبشرية اضافة الى حالات ذعر)، داعية المواطنين الى (الابتعاد عن الابنية والاسلاك الكهربائية عند حدوث اية هزة). وأعلن رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عن تشكيل لجنة للاطلاع على آثار الهزة التي ضربت الاقليم وتقويم الأضرار . وتقدم البارزاني خلال مؤتمر صحفي بالشكر الى الحكومة التركية لإرسالها مساعدات لضحايا الهزة في الإقليم. بدوره ، دعا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبد الله، العبادي الى التدخل ومساعدة الضحايا وخاصة في دربندخان. و حذر في بيان من انهيار سد دربندخان.وأكد المركز الأوربي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال الذي وقع على الحدود بين إيران والعراق بلغت 7.2 درجة وفق مقياس ريختر . وقدّر المركز في بيان الاثنين ان 180 مليون شخص شعروا بالزلزال. وفي إيران، اعلنت السلطات المختصة عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 407 قتلى و6700 مصاب .واعلن قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كوميرث حيدري عن توجيه 145 مروحية جاهزة الى منطقة الزلزال لتقديم الاغاثة المطلوبة كما جرى توجيه اربعة ألوية عسكرية الى المنطقة للمساعدة في عمليات الاغاثة (تفاصيل ص2 و3). وضرب زلزال بقوة 6,5 درجات كوستاريكا ضرب وأودى بحياة رجل وامرأة بأزمة قلبية بسبب الهلع. ووقع الزلزال في نحو الثامنة والنصف من مساء الاحد في المنطقة في منتجع خاكو السياحي على المحيط الهادي على عمق 19,8 كيلو مترا. وشعر سكان العاصمة سان خوسيه بالزلزال الذي اهتز بسببه المباني لبضع دقائق. كما شعر سكان نيكاراغوا وبنما بالزلزال.