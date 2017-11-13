حزبان: نرفض تحميل مواطني كردستان تبعات سياسة البارزاني

أربيل تحذّر من نقص الأدوية وتطالب

بغداد بالإمدادات

أربيل – فريد حسن

أعلنت حركتا تغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني رفضهما أن يدفع مواطنو كردستان ضريبة سياسة الإقليم خلال تولي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني رئاسة الاقليم. ونقل بيان عن رئيس تغيير عمر سيد علي عقب اجتماعه برئيس الاتحاد الاسلامي صلاح الدين بهاء الدين قوله إن (تطورات المنطقة واحتمال إندلاع حرب جديدة تستدعي توحيد صفوف ومواقف الجهات السياسية في إقليم كردستان).

من جانبه، أعرب بهاء الدين عن (قلقه لتعميق الأزمات وسوء أوضاع أهالي الإقليم)، مشيراً إلى أن (المواطنين الكرد لم يعد باستطاعتهم دفع ضريبة أخطاء عشرات السنين لحكــــومة الاقليم).

وبحسب البيان فقد رفض الجانبان تحميل مواطني كردستان تبعات سياسة البارزاني اثناء توليه رئاسة الاقليم. وكانت حركة تغيير قد اعلنت في وقت سابق الأحد، مقاطعتها للاجتماع الذي كان من مقررا عقده الاحد بين حكومة الاقليم ورؤساء الكتل الكردستانية في برلمان الاقليم والبرلمان الاتحادي بسبب اعتقادها بفشل حكومة الاقليم الحالية، وعدم تمكنها من إدارة الأزمة في المرحلة المقبلة. من جهة اخرى، شكا رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني امس من نقص الأدوية المرسلة من بغداد الى الإقليم . وقال خلال مؤتمر صحفي (نواجه مشكلة في ارسال الأدوية من بغداد الى كردستان)، مؤكدًا أن (هذا الموضوع ضروري جدا لإقليم كردستان، لأن الادوية التي ترسل من بغداد قليلة).ولفت البارزاني الى ( وجود نحو مليون ونصف المليون نازح ولاجيء سوري في كردستان بالإضافة الى السكان الاصليين )، محذرا من أن (خفض نسبة الأدوية المرسلة من بغداد سيؤدي الى تفاقم المشكلات الصحية).