النائب عبد الهادي موحان لـ (الزمان): الجبوري يناقش في واشنطن دعم إعمار المناطق المحرّرة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة اعادة النازحين الى مناطق سكناهم وكذلك ازمة المياه في محافظة المثنى ، فيما يبحث رئيس البرلمان سليم الجبوري في الولايات المتحدة الامريكية اعادة اعمار المناطق المحررة. وقال النائب عبد الهادي موحان لـ (الزمان) امس ان (البرلمان يستأنف جلسته للتصويت على قانون ايجار الأراضي الزراعية وكذلك على قرار يخص الازمــة المائيــة فــــي السمــاوة فضلا عن مناقشة اعادة النازحين الى مناطقهم بالاضافة الى التصويت على انضمـام الاعضــاء المرشحيــن الـــى لجنــة المخطوفيـن المشكلة بالامر المرقم 159)، مبينا ان (الجلسة ستشهد التصويت على اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العـــراق وايران بالاضافة الى تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين والتصويت على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي)، مشيرا الى (التصويت ايضا على انضمام الاعضــاء المرشحيــن الى لجنة معالجــة أزمــة السكـن فـــي العـراق فضلا عن مناقشة القراءة الاولى لقانون تصديق أتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول وكذلك قـراءة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة)، وبشأن زيارة الجبوري الى امريكا اكد موحان ان (الجبوري سيبحث في واشنطن عددا من الملفات المهمة من بينها دعم اعمار المناطق المحررة لضمان عودة النازحين الى ديارهم وكذلك التركيز على موضوع دعم العراق في المجالات المختلفة). وكان الجبوري قد توجه الى الولايات المتحدة الامريكية في زيارة رسمية للقاء نظيره بول رايان ومسؤولي الادارة الامريكية لبحث الاوضاع في العراق والمنطقة. وقال بيان امس إن (الجبوري غادر امس الاثنين بغداد متوجها الى امريكا في زيارة رسمية تستغرق اياما عدة)، مشيرا الى أنه (من المقرر ان يلتقي الجبوري بنظيره رايان و مسؤولي الادارة الامريكية لبحث الاوضاع في العراق والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك)، مضيفا (كما سيلقي الجبوري عددا من المحاضرات في المعاهد ومراكز البحث الامريكية بهدف تسليط الضوء على الاوضاع السياسية في العراق والتحديات التي تهدد امن واستقرار المنطقة). في غضون ذلك اشار النائب محمد اللكاش الى عدم معرفته بزيارة وفد نيابي الى السعودية لبحث العلاقات المشتركة . ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على معلومات اضافية بالرغم من تكرار محاولات الاتصال بعدد من النواب وكذلك لجنة العلاقات الخارجية النيابية . وكان مصدر قد كشف عن سفر وفد نيابي الى السعودية لبحث العلاقة بين البلدين وسبل توطيدها . وقال المصدر ان (وفدا نيابيا يصل اليوم الثلاثاء الى السعودية لبحث بعض الملفات المشتركة وسبل تطوير العلاقة بين البلدين وتوطيدها في المجالات كافة ولما فيه خدمة الشعبين الشقيقين).