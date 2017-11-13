13 نادياً تعارض وتهدّد بالإنسحاب من الممتاز

الخلافات تعصف بالدوري والعمل التقليدي يسيطر على أجواء المسابقة

الناصرية – باسم ألركابي

وضع مرتبك مازال يلف مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم امام اتساع وزيادة عدد الفرق الرافضة للإلية المقترحة للموسم القادم وارتفاع لهجة التهديد بالانسحاب في حال عدم تطبيق الإلية التي تتضمن مشاركة 20 فريقا ذهبت اليها اغلب الفرق بعد عقد المؤتمر ألتنسيقي أمس الاول في احد فنادق بغداد والفرق التي وقعت بشكل رسمي على مقررات المؤتمر ألتنسيقي هي كل من( نفط الوسط والحدود والطلبة والقوة الجوية ونفط ميسان والبحري والصناعات الكهربائية والحسين والكهرباء والشرطة والميناء والزوراء ونفط الجنوب) ومنها اربعة فرق يشرف عليها اعضاء في ادارة الاتحاد حيث النفط الذي قدم اعتراضا رسميا عبر مخاطبة الاتحاد رسميا اضافة الى الحسين ونفط ميسان والحدود ما يعكس حجم الخلاف في دائرة عمل الاتحاد نفسه وحالة الانقسام الواضحة.

وكل هذا ما كان يحصل لو ان المسابقة تجري وتقام في الية واضحة ومواعيد ثابتة قبل ان تبقى من دون استقرار ولم ترتق الى المستوى المنتظر من قبل الكل الذين اختزلوا الرياضة العراقية بكرة القدم في وقت لازال الدوري لم يعبر عن اهتمام الفرق بسبب التلاعب بالالية بين الحين والاخر وفشل الإدارات المتعاقبة على الاتحاد في اقامة دوىي ناجح ياخذ طريقه للتنظيم كما هو الحال علية في الدوريات الاخرى قبل ان يبقى يدور في دائرة الاجتهادات والمجاملات من دون الذهاب الى تطبيق لوائح الدوري التي اول من يعبث فيها هم اعضاء الاتحاد ليس اليوم بل على الدوام حتى يظهر اشبه بالدوري الغائب قبل ان يظهر الخلاف على الالية موسم بعد موسم وكان الامور تجري بالتفاطين .

وعندما يعترض 13 ناديا على عدم قبول زيادة عدد الفرق والتوجه للانسحاب تحت أي مسوغ كان اذا ما اصر الاتحاد على الالية التي اقرت قبل ايام رغم الفترة القصيرة على موعد انطلاقة الدوري في العشرين من الشهر الجاري كما مقرر لها مع أن آلية الدوري لم تُعلن بشكل نهائي، وكذلك لم يتم حسم عدد الفرق التي ستلعب ضمن البطولة حتى الآن. واستمرار اطلاق التصريحات من قبل اعضاء الاتحاد التي تعكس سعة الخلاف فيما بينهم إمام إصرار عدد من الفرق الجماهيرية في إقامة الدوري بالية الدوري العام وبنفس عدد فرق الموسم الماضي كما أعلن ذلك رئيس نادي الشرطة إياد بنيان ان 13 ناديا ترفض زيادة عدد الفرق وحتى الإلية المقترحة والمؤمل ان تحسم الأسبوع الحالي مع ان علي جبار رئيس لجنة المسابقات اعلن وفضل إقامة الدوري بنفس عدد فرق الموسم الأخير والعمل على تطبيق لوائح البطولة في ظل رغبة فرق أخرى من الدرجة الأولى للعب في الممتازة ما وجد الاتحاد نفسه إمام مشكلة يسعى إلى حلها عبر الحوار بين الادارة التي انقسمت على نفسها وهذا ليس سرا عندما تحدث البعض منهم عبر وسائل الإعلام وكذلك مع الأندية التي اتسعت دائرة الفرق الرافضة للإلية وزيادة عدد الفرق التي منها من أنهت معسكراتها داخل وخارج العراق ومواصلة إقامة المباريات التجريبية لإكمال فترة الإعداد والدخول في الدوري بالحالة المطلوبة إمام طموحات الصراع على اللقب والبقاء مع ان الاتحاد وضع نفسه في مشكلة عويصة عندما تجاوز على لوائح البطولة لتبقى مشكلة صعود وهبوط والية الدوري عالقة وغير مستقر وربما تخضع للتأثيرات في وضع شاذ يفترض تجاوزه من فترة لابل منذ بداية اول بطولة على ان تستمر الأمور في سياقات عمل ثابتة.

فشل الادارات

المشكلة ان الإدارات المتعاقبة جميعها ومن دون استثناء فشلت في تحقيق الاستقرار للدوري اهم مرتكزات تقدم اللعبة من حيث التوقيت والمواعيد والتأجيلات مع ان جميع الاتحادات المحلية العربية والأسيوية وفي اوربا وأمريكا الجنوبية تسير بشكل منظم وانسيابي مع ان ظروف البلد تختلف في الكثير من التفاصيل لكن كفرق ولاعبين وحكام وجمهور يحلمون في ان يعملوا في دوري يشبه ولو دول الخليج على الأقل ولان من يعمل عليه ان يتطور بمرور الايام وان ينقل تجارب الأخيرين مع ان الحديث عن هذا الأمر لامعنى له ولامكان له ولاحاجة له.

لانتحدث عن شيء جديد بل عن دوريات مضى عليها قرن من الزمن ونحن للان نبحث عن الية الدوري وسط تسويغات لايمكن ان تنطلي على احد في ظل التطور العلمي الهائل والمعلومة التي تجدها بين يديك في ثوان عن ماذا نتحدث ولماذا لم نصل لحلول مقنعة لمسابقة معلعلة ولماذا تبقى بطولاتنا الكروية اقل شانا من مثيلاتها وكل موسم نعيد نفس الاسطوانة المشروخة حتى أصبحت المسابقة اشبه بسلعة تعرض للمزايدة.

حضور دوري

لماذا لاتقام المسابقة بشكل دوري وثابت والفرق تعرف طريقها ودورها بالدرجة التي تجعل منها ان تتصرف من حيث تحديد الاموال ونوعية اللاعبين والحال لتطبيق الاحتراف الأكذوبة التي فضحتها الايام لانه من يوم دخول التعاقدات بين الأندية واللاعبين والمدربين فهي تسير بصورة صورية وكأن من يدير الامور لايريد الابقاء عليها مع انها تتقبل نقل تجارب حتى الدول المتاخرة في الشان الكروي لانه من غير المعقول يبقى الجميع في حسرة اقامة دوري منظم ومعلوم ومفهوم رغم تعالي الأصوات من مواسم طويلة في تحديد معالم ثابتة لكن دون جدوى.

دوري منظم

يجب الوصول الى دوري منظم والانتقال الى عمل كروي أكثروضوح وان لايبقى الوضع على حاله ولابد من تطبيق اللوائح وتحديد معالم الامور وتحمل المسؤولية والتركيز عليها او التخلي وترك الاتحاد وهو ما ينطبق على بقية المؤسسات الرياضية الاخرى التي للأسف تقدم عملا تقليديا قاتلا.

ونعود الى الدوري القادم ونستعرض بسرعة الفرق ال 26 المشاركة بانتظار ماذا سيقرر الاتحاد خلال الأسبوع الحالي.

القوة الجوية

القوة لجوية اليوم أفضل الفرق من حيث النتائج والمستوى العام ولايحتاج الى تقيم بعد موسم حافل بعدما حصل على لقب الدوري وكاس الاتحاد الأسيوي ويظهر في مقدمة الفرق جاهزية ومدعوم من قاعدة جماهيرية واسعة تتطلع مع لاعبي الفريق الى موسم ناجح في حصد الألقاب المحلية من خلال وجود الأسماء التي تلعب سوية من فترة وزادت انسجاما وتوطدت علاقتها مع الانصار في حالة مختلفة عن المواسم السابقة وتعكس رغبة الكل في دعم المهمة المقبلة التي ستنطلق من الجمعة المقبلة عندما سيلعب الفريق كاس السوبر مع الغريم الزوراء.

ويأمل الشارع الرياضي ان تقوم قيادة القوة الجوية ووزارة الدفاع في انشاء مبنى ناد متكامل يتفاخر به اجيال الجوية الفريق الذي استمر يقدم النجوم تلو لنجوم والأجيال بعد الاجيال قبل ان يسيطر على إحدى اهم البطولتين الأسيوية ونأمل ان تشرع الجهات المسؤولية عن النادي في التأسيس لإنشاء ناد متكامل بعد الانجازات الأسيوية لانه لافائدة من أي انجازات امام ناد عمره يربو على 90 عاما لايملك مقرا بالمعنى او ملعبا بالمعنى والمشكلة لايوجد في العاصمة بغداد ناديا متكاملا وعلى ادارة الجوية ان تتحدث بقوة مع المسؤولية في قيادة القوة الجوية ووزارة الدفاع وان تفتح الحوار حتى إقناعهم.

الاندية الخليجية

عندما نجد الأندية الخليجية تتفاخر بمنشاتها واكبر واهم انديتنا لاتمتلك ساحة لإغراض إجراء الوحدات التدريبية في وقت لانجد بين انديتنا من يتحدث عن الاحتراف والتمويل والاستثمار والكل يؤدي عملا تقليدا يخيم على أجواء الأندية التي للأسف منها مجرد اسم وباتت ضحية خلافات واجتهادات الوزارة واللجنة الاولمبية وكل منهما يريد السيطرة عليها والتحكم فيها من خلال الإشراف على الانتخابات ؟

فريق النفط

اما النفط ظهرت استعدادات مبكرة عبر الاعتماد على الوجوه الواعدة والعمل على مشاركة تحقيق مشاركة مهمة كما حصل في الموسم الماضي وبامكان الفريق ان يكون منافسا قويا لأكثر من سبب منها البقاء على نفس المدرب للموسم الثالث الذي بدا العمل من وقت مبكر وهو يتجه نحو الأسماء الواعدة وليس الانتدابات الجاهزة وهو ما تيميز به النفط عن بقية الفرق عندما يقدم عملا واضحا منتجا وغير تقليدي.

وموقع الوصيف الذي خرج به دفع المدرب البحث عن لاعبين اكفاء عندما جمعوا ودخلوا معسكرا في تركيا ومواصلة لتحضير من خلال إقامة مباريات تجريبية لاكما تحضيرات الفريق الذي فرض نفسه في الدوري الأخير امام تطلعات تحقيق الانجاز. وما يقال عن الجوية فيما يخص إنشاء مبنى للنادي ينطبق ولانه ينتمي الى وزارة لنفط التي ترعى العديد من الاندية وكان ضروريا ان تؤسس وتنشا ناديا متكاملا مع انها تأخرت كثيرا في هذا الحانب المهم ان يثار يتابع بإصرار من إدارة نادي النفط التي تدير إعمال النادي من خلال ساحة شعبية وعدة غرف وهذا لايليق بناد يحمل اسم وزارة النفط التي عليها ان تفكر في الموضوع بشكل جدي لانشاء ناد متكامل وان تخرج اللجنة الرياضية في الوزارة من عملها البائس دون ان تعكس حالة من التطور ممثلة ببناء النادي ولابد ان تكون منشات النفط حاضرة مع تاخرها.

على الوزارة ان تحقق الانتقال في هذا الجانب وتجاوز العمل الممل ممثل بتوزيع المنح.

ونأمل ان تفكر اللجنة الرياضية في الوزارة ب تفعيل هذا الموضع لانها تمتلك الأموال التي مهم ان تذهب بالسرعة الى تحقيق هذا الامر لان ما يجري في نادي النفط لايمكن تسميته عمل بل مجرد نشاط تقليدي يجب مغادرته او مغادرة من يدير الأمور الرياضية في الوزارة.

فريق الشرطة

وبخصوص الشرطة فقد توجهت ادارة اياد بنيان الى تفريغ الفرق من لاعبيها المعروفين وانتدابهم للشرطة عبر تقديم لعقود العلية من اجل تحقيق لقب الدوري بعد ثلاثة مواسم عجاف.

واذا كانت ادارة النادي تبحث عن اللقب عبر امول النادي العالية من خلال دعم المنتسبين كان الاجدر بها ومن سبقها ان تهتم بالمنشات الرياضية لناد عريق قدم الكثير من النجوم في اغلب الألعاب حتى اليوم.

لايمكن ان تدار انشطة النادي من خلال غرفة او كرفان وهو امر لايليق باحداكبر الاندية العراقية الذي كان منتظرا منه ان يمتلك ناديا وملعبا والتوجه نحو الاستثمار لتعزيز موارد لنادي المالية ومن تابع انتخابات النادي وكيف جرت توقع ان يحصل تغيرا في مجمل الأمور التي انحصرت على الاهتمام بفريق كرة القدم بعيدا عن التفكير في اقامة ناد متكامل كما هو الحال في دول المنطقة واتمنى ان تزور الإدارة الحالية الدول المجاورة لتطلع على المنشات الرياضية خصوصا النابعة للقوات المسلحة لأنه من دون اقامة منشات رياضية لامعنى لاي عمل اخر و ما يؤلم النفوس ان لانجدفي العاصمة ناد متكامل.

فريق الزوراء

وعاد الزوراء من معسكره الخارجي ويتواصل في إقامة المباريات التجريبية تحت اشراف المدرب ايوب اوديشو وسط تطلعات اللعب من اجل اللقب جريا على العادة ويامل ان يستهل الموسم بالحصول على اللقب الاول حيث كاس السوبر عندما يلاعب الغريم الجوية الجمعة المقبلة فيما ينصب التفكير على الحصول على لقب الدوري وكذلك لكاس رغم ان الفريق افتقد لعدد من عناصره التي انتقلت الى فرق أخرى بفضل حصولها على عقود عالية و الزوراء هو من بين الفرق التي تعمل على الاهتمام بالوجوه الواعدة ومن بين الفرق المقاطعة للدوري لكنه ماض في تحضيراته بين اهتمام جمهوره لذي ينتظر من اللاعبين استهلال الموسم بالحصول على لقب السوبر.

ولايختلف الزوراء عن بقية الأندية والأخرى من حيث التراجع والتخلف من حيث ادارة الأنشطة من خلال منشات متكاملة تنسجم مع تاريخ ومسيرة وشعبية النادي الذي لازال يعتمد على وزارة لنقل الراعية للفريق الوحيد وبالكاد يواصل المشاركة امام الازمة المالية التي تضرب الفريق في كل موسم.

ونادي مثل الزوراء وما يمتلكه من شعبية يفترض ان يكون من الاندية الغنية ماليا لكن ادارته شانها شان بقية الادارات تعمل ما يتوفر لها ولاتنظر للمستقبل في وقت كان النادي يضم عدة فرق واليوم فقط فريق كرة القدم ويدار بصعوبة.

نفط الوسط

اما نادي الوسط المميز في مشاركاته الثلاث عندما حقق الدوري في اول مشاركة له وحقق الوصافة في الثانية والموقع الخامس في الأخيرة قبل ان تتوجه الإدارة الى الاستعداد المبكر للموسم المقبل من خلال تغير المدرب واغلب اللاعبين والاعتماد على الواعدين منهم على امل تحقيق الموقع الأفضل بعد فترة اعداد مهمة يراد منها الدخول في الدوري بقوة.

ومهم ان تلتفت ادارة النادي الى تشيد مقر متكامل بعدما اظهر النادي امكانية مالية عالية من حيث التعاقد مع الاسماء المعروفة وكذلك اقامة المعسكرات لكنه سار على نفس طريق الاندية التي سبقته والجماهيرية وكان الأجدر ان تتجه الامور الى انشاء ناد والانتقال من الوضع الذي عليه لكن يبدو ان الكل لايريد ان يحقق هذا المنجز الذي يظهر حتى بين اندية الدرجة الثالثة في دول الخليج فيما استمرت تنشغل أنديتنا بفرق كرة القدم مع انها معنية في ان تكون مكانا للرياضيين لممارسة هواياتهم والاهم عكس شخصية النادي عبر إقامة المنشات الرياضية التي نرى ان تتقدم عليها اندية النفط لأسباب معروفة.

فريق الميناء

واختتم الميناء البصري معسكره في تونس متطلعا الى مشاركة تعبر عن رغبة جمهوره الكبير أهمية الظهور المطلوب في المنافسات التي ينتظر ان يكون احد اطراف الصراع على اللقب عندما بدأت الادارة بشكل مبكر في التحضير لمواجهة موجة غضب جمهور الفريق الذي رفض الموقع الذي انتهى عنده الفريق حيث السادس ما دفع الادارة الى العمل بجهد استثنائي حيث تغير المدرب وانتداب عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق والقدرة على المنافسة وعكي دور الميناء الذي لازال احد الفرق التي ينظر لها باهتمام ليس من قبل أنصاره بل من المتابعين والمراقبين ويلعب دور مؤثر في الدوري الذي تقف ادارته مع الفرق المعترضة عل زيادة عدد الفرق والية الدوري.

مشاكل الطلاب

ويبدو ان المشاكل لاتريد ان تفارق الطلاب في مثل كل مرة عندما ترك الفريق مدرب حراس المرمى صالح حميد لاسباب مالية المشكلة الملازمة للنادي منذ فترة ولانها تظهر مشكلة عويصة لانها اتت في فترة الإعداد الذي يخشى الأنصار ان تعرقل مرحلة الإعداد التي يعول عليها في بناء فريق متكامل قادر على المنافسة والتطلع الى موقع أفضل ابتعد عنها الفريق من فترة ليست قصيرة.

ويبدو ان الادارة تدير الأمور وحدها وتحاول تجنب الديون التي شكلت عبئاً على أعضائها حتى الموسم الأخير

وتظهر المشكلة واضحة عندما اقتصر الإعداد على إقامة المباريات الداخلية في العاصمة قبل ان تنعكس الأزمة المالية التي زادت من مخاوف الفريق وادارته التي لاتختلف عن بقية الادارات التي هي الأخرى لم تحمل معها افاق العمل المستقبلية فقط الاعتماد على رعاية الوزارة التي أكثر ما تتذرع وتتأخر في دفع مستحقات النادي وكان الاجدر بالادارة ان تترك العمل التقليدي وتتوجه الى الاستثمار إمام شعور الألم لجمهور الفريق عندما يرونه لايقدر على إدارة الأمور كما يجب ويكفي ان لاعبي الفريق انسحبوا من مباراتهم امام نفط الوسط في بطولة ألكاس.