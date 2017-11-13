عبطان يحضر فعاليات العرب للبليارد في بيروت

بغداد – الزمان

بارك وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، انجازات لاعبينا في بطولة العرب للبليارد المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة عشر دول عربية.

وبين عبطان ان الانجازات التي تتحقق باسم الشباب العراقي في هذه الايام التي تشهد انتصارات قواتنا الامنية، تنطوي على اهمية كبيرة في ايصال صورة ايجابية الى العالم بان الانسان العراقي الذي يدافع عن القيم الانسانية في العالم اجمع ضد قوى التخلف والارهاب، يسجل في الجانب الاخر اضاءات حضارية مشرقة في ميدان الرياضة والثقافة والفنون، موضحا ان التتويج العراقي بهذه الالعاب على مستوى العرب هو الدليل على ذلك.

ورافق وزير الشباب والرياضة في حفل الختام والتتويج سفير العراق في بيروت علي العامري ورئيس اتحاد البيسبول علي البلداوي ورئيس اتحاد العوق الذهني سعد عبد ياسين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للبليارد والسنوكر شمس الدين عبد العال ان اللعبة تشهد تطورا ملحوظا على مستوى اللاعبين المتقدمين والفئات العمرية على المستويين العربي والقاري حيث حقق ابطالنا نتائج مشرفة في بطولة السنوكر المقامة حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة، مشيدا بمبادرة وزير الشباب والرياضة بحضوره فعاليات البطولة الامر الذي كان له بالغ الاثر في نفسية اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق فضلى النتائج ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية. ونال ابطال منتخبنا الوطني ذهبيتين، وثماني فضيات وبرونزيات بالتناصف.