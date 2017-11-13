نادال يتوّج على عرش التنس لعام 2017

{ مدريد – وكالات: تلقى الإسباني رفائيل نادال، اول امس الأحد، جائزة إنهاء الموسم في صدارة التصنيف، بعد فوز السويسري روجر فيدرير، على الأمريكي جاك سوك، في بطولة لندن الختامية. وفاز نادال، هذا العام، ببطولات مونت كارلو وبرشلونة ومدريد ورولان جاروس، والولايات المتحدة المفتوحة وبكين. وتعد هذه رابع مرة ينهي فيها نادال موسمًا في صدارة التصنيف، بعد أعوام 2008 و2010 و2013 . وبالبطولات الست التي فاز بها هذا الموسم، يرتفع عدد الألقاب التي توج بها نادال إلى 75 لقبا. ويبرز من ألقابه هذا العام، رولان جاروس للمرة العاشرة، والولايات المتحدة المفتوحة للمرة الثالثة، ليبلغ عدد البطولات الكبرى التي توج بها 16 بطولة. وسيدافع نادال عن صدارة التصنيف، في بطولة أستراليا المفتوحة، العام المقبل. يذكر أن نادال (31 عاما) يعد أكبر لاعب ينهي موسمًا في صدارة التصنيف، فيما أن فيدرير (36 عاما) أكبر لاعب ينهي موسمًا في الوصافة. ويخوض نادال مباراته الأولى في البطولة الختامية،، أمام البلجيكي ديفيد جوفين، ضمن منافسات المجموعة الأولى. وخلال التكريم عُرض مقطع فيديو لأفضل لقطات نادال في الموسم، ثم رفع اللاعب الجائزة أمام الجمهور. وصرح نادال: بالنسبة لي كان موسما عظيما، جاء بعد عدة إصابات.. لم يكن أي من هذه الأمور ليصبح ممكنا، بدون عائلتي وفريقي، بعضهم هنا والآخر لا.. يجب أن أشكرهم على دعمهم في كل اللحظات السيئة، لأن جمعيهم آمنوا بأن أمور مثل هذه قد تحدث مجددا، وأنه لولاهم لما كنت هنا الآن.