ميلان يسعى لعقد صفقتين في الشتاء والسيتي يحفّز نجمه للبقاء

برشلونة تحدّد أولوياتها الصيفية والريال يضع تسعيرة بيل

{ مدن – وكالات: يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتدعيم الفريق خلال مدة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في الشق الهجومي وخط الوسط، وذلك بعد رحيل نيمار، وحاجة الفريق لدماء جديدة لمواصلة المنافسة محليا وقاريا. وتقول صحيفة أس الإسبانية، إن برشلونة حدد هدفين خلال مدة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهما أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، وفيليب كوتينيو، لاعب ليفربول، الذي أثير حوله جدل كبير في مدة الانتقالات الصيفية الماضية. ويدرك نادي برشلونة صعوبة التعاقد مع النجمين في الصيف المقبل، لكنه يتمسك بالأمل، فاللاعب الفرنسي بات رحيله مؤكدًا عن صفوف الروخيبلانكوس الصيف المقبل. وسيعول نادي برشلونة على رغبة جريزمان في الرحيل عن أتلتيكو مدريد، خاصة أن شرطه الجزائي أصبح 100 مليون يورو فقط، لكن المنافسة عليه ستكون قوية مع مانشستر يونايتد الإنكليزي. كما أن باريس سان جيرمان، قد يكون أحد المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي الصيف المقبل، خاصة بعد التقارير التي أشارت لإمكانية رحيل إدينسون كافاني، عن هجوم الفريق الباريسي الصيف المقبل. من جانب آخر، يُعد اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم وسط نادي ليفربول الإنكليزي، هو الهدف الأول لبرشلونة في المدة المقبلة سواء في مدة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة. وحاول نادي برشلونة الصيف الماضي التعاقد مع اللاعب البرازيلي، إلا أن نادي ليفربول رفض طلبه. وأشارت تقارير إلى أن نادي ليفربول طلب من نظيره برشلونة مبلغ 200 مليون يورو، من أجل التخلي له عن اللاعب البرازيلي، ويرى برشلونة أن هذا المبلغ مبالغ فيه ولم يقم بدفعه. وأجمعت التقارير على أن رغبة كوتينيو هي الانتقال لنادي برشلونة عاجلًا أم آجلا، وذلك بعد أن حرمه ليفربول من الرحيل لكتالونيا الصيف الماضي. إلى ذلك كشفت صحيفة سبورت الإسبانية اول امس الأحد، عن رغبة النادي الكتالوني في تحسين عقد المدافع صامويل أومتيتي، وتمديده. وأشارت إلى وجود اتصالات بين إدارة النادي ووكيل أعمال اللاعب من أجل تحسين عقده، وتمديده ورفع الشرط الجزائي الحالي، والبالغ 60 مليون يورو فقط. يذكر أن آخر التقارير أشارت لاهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بالتعاقد مع اللاعب خلال مدة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سعر بيل

على صعيد اخر حدد ريال مدريد الإسباني السعر المطلوب لأجل التخلي عن الويلزي جاريث بيل، لاعب الفريق، الذي يعاني من الإصابات المتكررة في قلعة سانتياجو برنابيو. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أنّ ريال مدريد مستعد للتخلي عن بيل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنّه لن يقبل برحيل اللاعب بمبلغ أقل من 85 مليون إسترليني. وأوضحت الصحيفة أنّ أندية الدوري الإنكليزي، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، ترغب في التعاقد مع بيل، إلا أنّ الأزمة بين الملكي والشياطين الحمر بسبب صفقة دي خيا، قد تعرقل إتمام الصفقة. وأكدت الصحيفة أنّ تشيلسي وتوتنهام يضعان بيل ضمن الأسماء المقترح التعاقد معها. ولم يشارك بيل منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي في أي مباراة، بعد تعرضه لإصابة في لقاء بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوربا، بعدما بعدما سجل هدفا وصنع آخر لكريستيانو رونالدو، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-1 . وعانى بيل من تكرار الإصابات خلال الموسم الماضي، إذ بدأت في في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي ليغيب عن الملاعب 3 أشهر ثم تعرض لأخرى في السمانة أثناء مباراة بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو، أبريل/ نيسان الماضي، ليعود اللاعب في الشوط الثاني من نهائي التشامبيونزليج أمام يوفنتوس الإيطالي في يونيو/ حزيران.

صفقتين في الشتاء

من ناحية اخرى يسعى ميلان لتدعيم صفوفه بصفقتين، خلال المريكاتو الشتوي المقبل، وفقًا لتقارير صحفية. وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، إن ميلان يسعى لضم لاعب التشيك الشاب، يعقوب جانكتو، من أودينيزي، ليكون بديلًا للإيفواري، فرانك كيسي، في وسط الملعب. ويتبقى الاتفاق مع إدارة أودينيزي حول قيمة الصفقة، من أجل إتمامها. كما أشارت الصحيفة إلى اهتمام ميلان، بضم لاعب وسط فيورنتينا، ميلان باديلي، خلال المريكاتو الشتوي، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي. وأكدت كوريري ديللو سبورت سهولة إنجاز الصفقة، عقب تغيير اللاعب الكرواتي لوكيل أعماله، ليصبح هو نفس وكيل مدرب ميلان، فينتشنزو مونتيلا، ومدافع الفريق، ليوناردو بونوتشي. من جهة اخرى كشفت تقارير صحفية إنكليزية، اول امس الأحد، عن سعي مانشستر سيتي لتحسين عقد نجمه، ورفع راتبه، للحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق. وتقول صحيفة ميرور البريطانية إن إدارة النادي، وبطلب من المدرب جوارديولا، تستعد لرفع راتب رحيم ستيرلينج، إلى 200 ألف إسترليني أسبوعيًا، بدلًا من 180 ألفًا يحصل عليها حاليًا. وانضم ستيرلينج لمانشستر سيتي، في صيف 2015، قادمًا من ليفربول، مقابل 44 مليون إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات. ويعمل حاليًا المدير التنفيذي للسيتي، تكسيكي بيجرستاين، على تحسين عقود كل من، كيفن دي بروين، وديفيد سيلفا، وبعدها سيتم تعديل عقد ستيرلينج. ولا يريد المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، خسارة ستيرلينج، بعد تألقه خلال الموسـم الجاري.