غياب بعض نجوم الفراعنة

مصر تنهي مسيرتها في التصفيات بتعادل مثير مع غانا

{ القاهرة – وكالات: أنهى منتخب مصر، مشواره في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، بتعادل مثير خارج دياره أمام مضيفه الغاني، بهدف لكل منهما في الجولة السادسة للمجموعة الخامسة. تقدم محمود عبد الرازق شيكابالا للفراعنة في الدقيقة 61، وتعادل إدوين جياسي في الدقيقة 69 لغانا، ليرتفع رصيد مصر إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وكان قد ضمنالتأهل للمونديال بعد غياب 28 عاماً من الجولة الماضية، وارتفع رصيد غانا إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

تالق كبير

وشهد اللقاء تألقاً كبيرا من جانب بعض لاعبي المنتخب خاصة شريف إكرامي حارس المرمى، وأحمد المحمدي وشيكابالا، في غياب بعض اللاعبين الأساسيين للفراعنة مثل محمد صلاح وأحمد حجازي. بدأت المباراة بسيطرة لمنتخب غانا على مجريات الأمور في وسط الملعب ولكن بلا خطورة حقيقية مع خطأ دفاعي من رامي ربيعة، انتهى بلمسة يد على مهاجم غانا، ثم تسديدة قوية تصدى لها إكرامي. ولم تسنح لمنتخب مصر سوى محاولة بتمريرة قادها شيكابالا وتعرض عمرو مرعي لإصابة في قدمه.. وطالب لاعبو غانا بضربة جزاء بعد أن سقط دوامينا أرضاً عقب التحام مع شريف إكرامي، بعد تمريرة سحرية من جانب المهاجم الموهوب مبارك واكاسو. مرر تريزيجيه كرة عرضية بلا خطورة لمنتخب مصر الذي بدا بعيداً عن مستواه المعهود، وأجرى منتخب مصر تغييراً اضطرارياً بعد مرور 33 دقيقة بنزول سعد سمير بدلاً من رامي ربيعة، الذي غادر اللقاء بسبب الإصابة. هدأ إيقاع اللقاء، وأجرى منتخب غانا تغييراً اضطرارياً أيضاً بنزول باتريك توماسي بدلاً من نانا أمبتواه في الدقيقة 40 . ونظم منتخب مصر هجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من تريزيجيه تصدى لها الحارس ببراعة، وأنقذ إكرامي انفراداً للخطير دوامينا لينتهي الشوط الأول بالتعادل. وظهر المنتخب المصري بشكل أفضل هجومياً مع بداية الشوط الثاني مع تحرك خطير من شيكابالا، الذي أضاع فرصة مميزة بتسديدة في القائم.

هدف غانا

وأشرك المنتخب الغاني ثاني تغييراته في الدقيقة 50 بنزول مجيد واريس، وضاعت تسديدة غانية فوق العارضة. وفي الدقيقة 61، نجح شيكابالا في تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر من تسديدة عبر تمريرة عرضية من جانب تريزيجيه لتسكن شباك غانا. في الدقيقة 64، نجح منتخب غانا عن طريق إدوين جياسي الذي وجه تسديدة اصطدمت بعلي جبر مدافع منتخب مصر، لتسكن شباك إكرامي. وأجرى منتخب مصر تغييره الأول بنزول عبد الله السعيد بدلاً من شيكابالا. أضاع منتخب غانا فرصة قريبة بتمريرة عرضية مرت بسلام على إكرامي، ودفع المنتخب الغاني باللاعب ريتشموند بواكي بدلاً من دوامينا في الدقيقة 74، بينما دفع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر باللاعب عمرو جمال بدلاً من عمرو مرعي. شهدت الربع ساعة الأخيرة ضغطاً من هجوم منتخب غانا الذي لجأ للهجمات السريعة والضغط المكثف، ونال شريف إكرامي حارس الفراعنة إنذاراً لإضاعة الوقت، مع تراجع دفاعي تام للمنتخب، وأنقذ إكرامي هدفاً محققاً لغانا من تسديدة قوية، وردها مهاجم غانا لتصطدم بالمحمدي لينتهي اللقاء بالتعادل.