مذكرات تحسين قدري 1894- 1986 المرافق العسكري الأقدم للملك فيصل الأول 7

حظر سفر ضباط الجيش إلى دمشق إضطرني للتخفي

تقديم وتحقيق: أ.د. سيّار الجميل

كندا

تقديم

هذه هي مذكرات الاستاذ تحسين قدري (1894 -1986) المرافق العسكري الاقدم للملك فيصل الاول منذ التحاقه في عمليات الثورة العربية الكبرى عام 1916، و مرافقته له في الحكومة الفيصلية في سوريا، وبقائه تحت ظله على امتداد عهد فيصل في العراق ووصوله الى رئاسة دائرة التشريفات في البلاط الملكي العراقي واستمرار وجوده مرافقا وأمينا وسفيرا دبلوماسيا للعراق على عهد الملك غازي الاول 1933- 1939م، وعهد الوصاية 1939- 1953م وعهد ابنه الملك فيصل الثاني 1953- 1958م وبقي يعيش في سويسرا حتى رحيله في شهر آب / اغسطس عام 1986، وهو من اصل سوري، ولكنه تربى ودرس في العراق وشهد تاريخ العهد الملكي في العراق بطوله، فهو ذاكرة تاريخية لحياته الطويلة في القرن العشرين.

كنوز الحرم النبوي الشريف:

وذات ليلة ظلماء، أخذ فخري باشا أحد أقربائه الضابط أمين، ومرافقه إلى الحرم النبوي الشريف، وكنت قلقاْ بسبب هذه الحركة، حيث علمت أن الودائع النبوية ستنتقل إلى اسطنبول في صناديق خشبية، وتم تجهيز قطار خاص مع قوة محافظة كبيرة لذلك، وفي منتصف الليل أشرف فخري باشا بنفسه على نقل الودائع النبوية الثمينة إلى محطة القطار، أن هذه الودائع ذات قيمة معنوية عظيمة، علاوة على قيمتها التاريخية والدينية والمادية، والغريب أن جميع الحكومات الإسلامية لم تطالب بإعادة هذه الودائع إلى محلها، ولعلمي أن الودائع موجودة في طوب قبو سراي، ولكنها لم تعرض خوفاْ من أن تطالب فيها الحكومات الإسلامية.

أصر فخري باشا على الحكومة التركية، بطلب قوات إضافية تمكنه من إخماد ثورة الشريف الحسين بن علي، ليستولي على مكة وينبع البحر، ولكن وضع الحكومة التركية لم يمكنها من تلبية طلبه، وأضطر أن يكتفي بأن يحكم أطراف المدينة، وقرر أن لا يستسلم، ويبقي القوة التي تحت يده للدفاع، وقد انقطعت الاتصالات مع سورية بعد فترة قصيرة، ولكن قوات البدو لم تتمكن من الهجوم على المدينة، لإحكام تحصينات القوات النظامية التركية في خنادق دفاعية، وقد سقطت القنابل على الخيام واحتمينا في حفرة ترابية، واحتميت أنا بحائط ترابي، وتخلصنا من الموت المحقق، ورجعنا بسرعة إلى المدينة، حيث الحرارة الشديدة وقلة الطعام والأمراض التي كانت تفتك بالجنود، في حين كانت القوات العربية تحاصر المدينة من جميع الجهات، وابتدأ بعض الجنود بالالتحاق بقوات الشريف الحسين بن علي، وكان منهم طبيب حلبي الأصل وأصبح مدير الصحة في الحجاز فيما بعد.

تعين القائم مقام أركان حرب قدري بك رئيساْ للأركان، وحصل بينه وبين فخري باشا خلاف بشأن جهة التعبئة، وكان قدري بك يعتمد علّي كثيراْ ” ويفش خلقه ” ويسرد لي مشاكله مع فخري باشا، حيث لا يمكن لفخري باشا أن يتقبل رأي رئيس أركان حربه، وكان يتدخل في كل ما يجري من الأمور.

تحسين قدري يقع في ورطة:

رقيت في هذه الأثناء إلى رتبة ملازم أول خيال،، ولكني كنت أشغل منصب شعبة الأركان ثم أصبحت مديراْ لشعبة الحركات الأولى، وكان معي الملازم الاحتياط أمين حيدر، وهو أبن حيدر منلا، وزير الحربية السابق. وترك قدري بك وظيفته في المدينة، وعين قائداْ للفرقة المرابطة في غزة، وكانت بيننا صداقة وكان يكاتبني دائما.

أما فخري باشا فكان يفكر في كيفية التأثير على البدو للخروج والقتال ضد الشريف حسين بن علي، فطلب من الشريف حيدر الوقوف معه، لكن الشريف كان يعتذر دائماْ، وأنني أشهد على ذلك، ولذلك غضب عليه فخري باشا، وطلب منه الخروج من المدينة، و التوجه إلى بيروت، ومع أن الشريف حيدر كان يعرف عني كل شيء، بما فيه عضويتي في جمعية العربية الفتاة.. لكنه لم يستطع التسهيل لي للالتحاق بالشريف فيصل بن الحسين، وطبعاْ كنت دائم الاتصال بالجمعية من خلال أخي أحمد، حتى بعد انقطاع الأمل بالمساعدة في الالتحاق بالشريف فيصل بن الحسين، وقد أعترف الملك فيصل لي فيما بعد، بعدم استطاعته المساعدة، حيث لم يتمكن من أن يجد أحداْ يخرجني من المدينة لشدة الحراسة حولها، وفي عام 1917 م رأيت أن الوقت قد حان لكي ألتحق بالثورة، رغم الأخطار والمشاكل، وبدأت في أعداد العدة، واتصلت مع الذين كنت أعتقد أنهم من جماعة الشريف الحسين بن علي، ولكني لم أفلح لأن الجميع كانوا يخافون من مساعدتي في الخروج من المدينة. وصارحت الدكتور الحلبي الذي كان مديراْ لمستشفى الصحراء، واتفقنا شفوياْ للذهاب معاْ في الوقت المناسب بدون أن نحدد الوقت المعين. و قمت بتجهيز جندي أعتمد عليه، وأعطيته علبة حلويات، وكتبت رسالة للدكتور أخبره بأنني جاهز للالتحاق في أي وقت كان، وأطلب منهم أن يخبروني باليوم الذي يحددوه. وصل الجندي صباح اليوم التالي لكنه لم يجد الدكتور.. وكان قد ألتحق بالجانب الآخر، وقد علم ذلك آمر القوة المرابطة هناك، وقد وقع الجندي في الفخ ومعه رسالتي وعلبة الحلويات… و كنت على نار ولا أعلم ماذا حل بالجندي والرسالة. وبعد مضي ثلاثة أيام، فوجئت بطلب الحضور أمام فخري باشا من بعد العشاء و وعلى غير المعتاد، وعندما دخلت نظر ألي فخري باشا بغضب شديد وقال : – – (تحسين أفندي مكرسن عرب ميشك! أو أثاري أنت عربي !)

ثم قرأ الملف المرسل له من ديوان الحرب العرفي، والذي يطلبني للمحاكمة، وهذا معناه الإعدام رمياْ بالرصاص… ولم أجبه بشيء وفضلت السكوت، وعلمت أن رسالتي للدكتور والتي كانت بخط يدي وتوقيعي الشخصي، بالإضافة إلى علبة الحلويات، وصلت بيد المجلس العرفي العسكري. وحصلت دقائق من الصمت بيننا، فاعتقدت أن لا خلاص لي من هذا المأزق إلا بالموت المحتم، ولكن بعد قليل، نظر إلي فخري باشا وقال:

– ( أنك مرافقي منذ سنتين وحافظ سري الحربي، وكنت في أركان حربيتي بشعبة الحركات، وبالشعبة الأولى، ولهذه الأسباب لا أريد إحالتك إلى الديوان الحربي، حيث كنت أعتمد عليك، وأقدر مواهبك العسكرية والحربية، وكنت أعتقد أنك معتمد من جمال باشا قائد الجيش الرابع، ولم يخطر على بالي أنك عربي وثوري، وتريد أن تترك الجيش لكي تلتحق بثورة الحسين، أما الآن وقد علمت كل شيء عنك، أطلب إليك أن تتدبر لنفسك وتنتقل إلى قطعة أخرى غير الحجاز، لأن بقائك هنا يشكل خطراْ على حياتك، وأترك لك فترة أسبوعين لكي تترك المقر والحجاز).

شكرته على هذه المّبرة، وأديت له التحية العسكرية، ثم رجعت إلى غرفتي في التكية المصرية مشغول البال فيما بالإمكان عمله .

محاولة الخروج من عنق الزجاجة:

وعبثاْ حاولت الخروج من المدينة وحدي وبدون مساعدة أحد من الثوار أو المعتمدين، رغم اتصالي بالأشخاص الذين هم من جماعة الشريف . وقد وجدت الحل ّ بقدري بك، وأرسلت له رسالة مستعجلة، و كان بوقتها قائد الفرقة 53 المرابطة في غزة، وطلبت منه أن ينقذني من مأزقي، ويطلب نقلي أليه كمرافق حربي، ومّر أسبوع على هذا، وإذ بفخري باشا يطلبني لغرفته، وقلت لنفسي هذه الدعوة هي لإحالتي لديوان الحرب العسكري، وذهبت وأنا أتظاهر بعدم المبالاة، وإذ به ينظر ألّي ويبتسم قائلاْ :

– “تحسين أفندي أيشني أية يونه قر يدك..!” .

وسلمني البرقية اللطيفة التي بعث بها قدري بك، وطلبه أن أكون مرافقاْ له، وهذا الطلب نظامي، حيث أنه يحق لقائد الفرقة طلب أي ضابط كان، ومن أي قطعة كانت، كمرافق له.

قرأت البرقية وتنفست الصعداء لخلاصي من هذه الورطة الخطرة، و في اليوم التالي، أخذت حوائجي وذهبت فوراْ إلى محطة القطار، وأخذت معي جندياً من أنطاكيه، وكان فعلاْ رجل بمعنى الكلمة وفي غاية الوفاء.

وصلت دمشق وأخبرت أخي الدكتور أحمد بالوضع الحربي، وهو بدوره أرسل تقريرا مفصلا إلى الشريف فيصل بن الحسين، وكل رسالة كانت تكلفه أكثر من 20 جنيهاْ من الذهب، و كان الدكتور أحمد يصرفها من جيبه الخاص، وقد اشتهر كطبيب، و يكسب الكثير من عمله في عيادته في الشابكلية بدمشق، وقد فاتحت أخي الدكتور أحمد وطلبت منه أن نلتحق بالثورة فوراْ، لكنه فضل التريث لكي يهيئ معنا، قسم من الزعماء الوطنيين للذهاب معاْ، وأراد مني أن أكون بقربه في دمشق، ولكن كيف أتمكن من ذلك..؟ وكان الحلّ بإدعاء أن حالتي الطبية تستدعي الراحة التامة، فطلبت إحالتي إلى لجنة صحية للكشف على حالتي، بعد أن أعطاني أخي حبوب خاصة قد تكون من مشتقات العقار المخدر كوكائين، وفي وقت المعاينة شعرت بخفقان شديد في ضربات القلب، وبناء عليه أخذت الإجازة الطبية اللازمة، وبصورة مؤقتة عينت لدى حسين عوني باشا (منزل مفتش)، وكان مقره في” قصر المهاجرين ” وهو المقرّ عينه الذي أصبح مقّر الشريف فيصل بن الحسين لاحقا زمن الحكومة العربية الفيصلية، ثم استأجرته بنفسي فيما بعد، لاستعماله كسفارة عراقية، حين كنت وزيرا مفوضا في سوريا ولبنان، ثم أصبح بعد ذلك مقر رئاسة الجمهورية السورية في عهد الرئيس شكري القوتلي.

لعب القمار

وكان جمال باشا الصغير (مرسفلي جمال) قد عين قائداْ للجيش الرابع، وبقي في لبنان ليتابع لهوه ولعب القمار، ثم ذهب فيما بعد إلى اسطنبول، وعين ليمان فون ساندرس باشا قائداْ للجبهة في فلسطين، وكان يعد العدة للحملة الثانية على مصر بعد فشل الحملة الأولى.

وفي تلك الأثناء، وصلت التقارير والأخبار من ديوان الحرب العرفي عن حادثة الرسالة في الحجاز، وطلب جمال باشا الصغير التحقيق معي خلال إقامتي في المنزل، لكن ظهرت براءتي، ثم طلب جمال باشا الصغير إرسالي إلى ديوان الحرب العرفي، ورغبت أن أتفهم الموقف الحربي للجيش العثماني والوضع الحربي بالنسبة للثورة العربية، وماهية القوات التي تحضّر لتواجه قوات الثورة في الحجاز، فقررت زيارة مقر الأركان الحربية ليمان فون ساندرس، وذهبت للمقر الحربي في الناصرة، ودخلت شعبة الحركات الأولى، وفوجئت بأن المدير كان أحد زملائي في المدرسة الحربية، فقبلني بحرارة ورحب بي، وطلب مني العمل في المقر لمساعدته، وقال لي هذا سهل ونحن نطلب نقلك لأنك ضروري لنا ..الخ..، شكرته وبقيت أداوم عنده، وكنت أبقى في غرفة الحركات وحدي، و أمامي جميع مواقع الجيش وقواته العمومية مؤشرة على الخرائط،، وأخذت جميع البيانات بالنسبة لقوات الشريف فيصل بن الحسين، وقوات البدو في الحجاز، ورأيت أن هيئة الأركان كانت متخوفة للغاية من قطع طريق الاتصال من الصحراء على الجيش في فلسطين، وأن مصطفى كمال باشا (أتاتورك) كان قائداْ للجيش، واكتشفت أن الجيش التركي متخوف من حركة الشريف فيصل أكثر من تخوفه من تقدم الجيش البريطاني، وذلك لأن نواحي فلسطين وخاصة الناصرة ومن غزة إلى القدس، كانت أراض جبلية، ويصعب على الجيش البريطاني العبور منها، وكانت أكثر قوات الجنرال اللنبي من الخيالة، و معها فرق أسترالية خيالة أيضاْ. وأن قيادة ليمان فون ساندرس كانت تعطي أهمية عظمى لتأمين خط سكة الحديد الحجازية، وكانت نقاط الارتكاز موجودة بكثرة على طول خط السكة الحديدية وفي حصون قوية، وكل ذلك خوفاْ من الالتفاف المتوقع من قوى الأمير فيصل بن الحسين، وفعلاْ رأيت أن التعبئة التركية مبنية على التخوف من القوى العربية، ولا أغالي أن قلت كان التخوف من العرب أكثر من قوة الإنكليز، ولم تكن القوة الجوية تشكل خطراْ آنذاك، ولم يكن هنالك دبابات قوية، والعربات المصفحة كانت قليلة الأهمية من الناحية العسكرية في الميدان .

وبعد أن أخذت كل ما أردت أخذه من معلومات، رأيت أن من الضروري الذهاب إلى دمشق، وعمل حركة تشل الجيش التركي في دمشق، ثم الذهاب إلى مقر الجيش الشمالي العربي بقيادة الشريف فيصل بن الحسين، والمرابط في أبا اللسن بين معان والعقبة.

وبعد أن سجلت ملاحظاتي وأخذت البيانات الحربية التي كانت في غرفة الشعبة الأولى، قررت الخروج من هذا الموقف فوراْ، والسفر إلى دمشق بصورة خفية قبل أن يكتشف أمري، حيث أن زميلي السابق في فصل المدرسة الحربية مدير الشعبة الذي رحب بي، كان قد ذهب لكي يهيئ أمر نقلي من مرافقية الفرقة 53 إلى ديوان أركان مقر ليمان فون ساندرس باشا، القائد العام لجبهة فلسطين، ولا شك أنه سوف يفتقدني حين عودته للغرفة، ولذلك كتبت له ورقة أخبره فيها بأنني ذاهب إلى الفندق لكي أجلب حوائجي، وسوف أرجع صباح اليوم التالي . وبعد خروجي من المقر وأنا بلباسي العسكري، توجهت إلى محطة القطار، وركبت أول قطار عسكري من الناصرة إلى دمشق، وكان في صحبتي الجندي الأنطاكي الوفي محمد الذي كان في خدمتي في المدينة.

إخفاء إشارة

أن السفر إلى دمشق كان محرماْ على الضباط بدون أخذ اجازة، وكان هنالك الشرطة العسكرية في القطار، ولهذا أخفيت إشارة الضباط من على ردائي حين تحرك القطار، وكنت معروفاْ في عمان وبالأخص في محطة درعا حيث كنت مرافقاْ لحسني باشا قائد درعا.. وحين المرور في هذه المحطات، كنت أخفي نفسي من تفتيش الشرطة العسكرية (قانون جاووش)، وقد أمضيت ساعات قلقة ومضطربة جداْ إلى أن وصل القطار إلى مشارف محطة القدم، وفيها يوجد ضباط الشرطة العسكرية، والكثير من الشرطة العسكرية، وعندها كان لزاماْ علي أن أبرز أوراقي الرسمية التي تخولني بالدخول لدمشق بإجازة، فاحترت في حيلتي لإيجاد مخرج. وفكرت أن أرمي بنفسي من القطار قبل وصوله محطة القدم، اتكلت على الله ثم أقدمت على هذه المجازفة بعد أن أوصيت الجندي محمد بكتمان السر، وذكرت له أن يأخذ الصندوق إلى بيت أخي الدكتور أحمد قدري في الشابكلية في محلة القنوات، وبعدها قال لي أنه هو أيضاْ سوف يهرب من الخدمة في الجيش العثماني، ويبقى في خدمة أخي متخفياْ من بعد فراري، وكان شديد الرعب و الاستغراب من قراري، فأرسلته إلى مقدمة عربة القطار، ولم يكن في حوزتي سوى أوراقي السرية ومسدسي الألماني (بارباللوم)، وقبيل دخول القطار محطة القدم، رميت بنفسي في حقل من القمح، وأذكر أن ذلك كان في شهر مايس، ورغم التمارين العسكرية التي كنت أمارسها، فقد شعرت أن جسدي تضعضع من صدمة الهبوط، وكان الكثير من الجنود ينظرون إلي من القطار باستغراب.