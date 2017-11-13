دافعو الدم لايتساوون مع جلاّس المقاهي – جاسم مراد

عندما حاولت داعش أن تدق ابواب بغداد ، بعد احتلال العديد من المدن ، كان الرجال الشباب يتسابقون لحمل السلاح والدفاع عن اميرة المدن وسيدة التاريخ ، فالبعض من جحافل الزحف البشري دخل مواضع القتال دون ان يمر بساحات التدريب كونهم مدربون بحكم طبيعة البلد الذي لم يهدأ من القتال منذ اكثر من (50) عاما ن وهذه خاصية عراقية لم تعرف مثيلها الدول والشعوب الاخرى ، فمنها الايجابي وبها السلبي ، حروب وطنية واخرى عبثية ، في كل الاحوال تعلم منها الشعب ، ودفع ثمنها الانسان العراقي .

داعش دخلت العراق ، من الممرات السورية ، ودخولها لم يكن مصادفة ولا رغبة داعشية خالصة ، وإنما اسهم في ذلك الدخول دول وافراد واجهزة استخبارية وشخصيات داخلية وخارجية ، وعند دخول مجموعات من الافراد الداعشيين ، تفككت الوية عسكرية وترك البعض اسلحتهم ، وصار رعب الاصوات والتخويف اقوى من السلاح بايدي الرجال ، وهذا مايؤكد بان الصدمة وفعل الرعب كان مخططا لهما باتقان ، تخطيط بعضه اراد المساهمون به ان يستفيدوا من هذا الدخول الارهابي ، والبعض الاخر كانت عيونه على السلطة في بغداد بعد انهيار المدن الكبرى وفي مقدمتها الموصل .

كان تدافع الرجال نحو ساحات الوغى والالتحام مع الدواعش في قتال ملحمي لم يشهد مثله العراق إلا في بعض التواريخ الفاصلة ، فالمعركة لم تعد محصورة بجهة معينة او مذهب محدد أو فصيل اجتماعي بعينه ، وإنما كان القتال والزحف وطني بامتياز وشارك فيه الشبل والشيخ والشباب لكون البلاد تتعرض لهجمة وحشية قل نظيرها في التاريخ الحديث .

بذلك كان على جميع العراقيين ، أو لنقل البعض منهم من فصائل المجتمع ، ولم يكن الامر متعلقا فقط بتقابل الرصاص مع الرصاص ، رصاص وطني دفاعا عن الوطن والشرف والغيرة، ورصاص داعشي وحشي لايفرق بين الناس والمدن والطفولة والنساء ، نقول ليس متعلقا باشتباك الرصاص ، وإنما شارك مع الداعشيين حملة اعلامية ونفسية كبرى ، اسهمت فيها منظمات ودول واجهزة استخبارات ، لكن الزاحفون نحو المواجهة وتحقيق الانتصار لم لم يلتفتوا الى ذلك وكان همهم الاول والاخير حماية البلاد من الغزو وتامين الامان للمواطنين .

رغبات خالصة

المعركة وطنية بامتياز ، وهي حرب لم يشهد مثلها التاريخ العراقي ، الرجال برغبات خالصة اختاروا الاستشهاد ، والحوزات العلمية والدينية لكافة المذاهب توحدت في خط شروع استفتائي ديني واحد . وكان الاعظم من بين تلك المواقف اعلان الجهاد الكفائي لاية الله السيد على السيستاني امام المسلمين كافة ، هذا القرار الفذ لم يكن يتوقعه مشغلو داعش ولا السياسات والمخططات الاجنبية ولا المرحبون والداعمون لداعش في الاوساط المحلية ، هو وحده هذا القرار قلب الطاولة على كل اعداء العراق وشعبه .

الحشد الشعبي هو حشد وطني بامتياز ، انخرط فيه وقاتل واستشهد كل افراد مكونات وطوائف وفصائل المجتمع العراقي ، وحقق انتصارات باهرة وقدم المئات من الشهداء ، وجلهم من الطبقات العراقية الفقيرة ، لكون هؤلاء هم المضحون دوما ، ولكنهم ليسوا المستفيدين دائماً ، وهذه هي طبيعة المجتمعات والطبقات الفقيرة في البلدان التي لم تعتمد المساواة في الحقوق كطريق لتشريعاتها ونظمها السياسية ، ولا فيها نظام اجتماعي ضامن للعوائل والطفولة ولافراد .

في الآونة الاخيرة كثر الحديث عن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي ، وعن القوانين الضامنة لهم ، وعن التشريعات التي تضمن لهذا الحشد المقاتل المساواة مع باقي المقاتلين في الرواتب وحقوق الشهيد .

انه ليس من المقبولية ابداً ان تقصر الجهات التنفيذية والتشريعية في حقوق هؤلاء المقاتلين الشجعان ، فمن يتبرع طواعية ويلتزم وطنيا دون النظر لمكسب مادي أو شخصي ، في الدفاع عن وطنه وشعبه يتوجب ان يكون ضمن اولويات التشريعات لمجلس النواب لضمان حقوقهم .

ان الجالسين في اروقة مجلس النواب ويرتشفون الشاي ، لايمكن مساواتهم بالذين يدفعون الدم على سواتر الدفاع عن العراق ، فعملية عدم مساواة هؤلاء المقاتلين باقرانهم العسكريين واجهزة الامن العام والشرطة الاتحادية من حيث الرواتب والحقوق والواجبات ، يعني ذلك ان هناك اشكالية غير مبررة للمشرعين والتنفيذيين في الدولة العراقية . فالحشد الشعبي ، هو بالضرورة حشد وطني تكون في اللحظات الحرجة ، وقاتل في الزمن الذي كان فيه الاخرون ينظرون للحظات القرار ، وانتصر في الوقت الذي كانت فيه البلاد كل البلاد بحاجة لمثل هذا الانتصار . إذن لاحجة للتبريرات بعدم احقاق الحقوق ، ولاينبغي ان يكون الاختلاف على جهة تطوعت من الشعب كل الشعب ودافعت وضحت من اجل الوطن . فليس من الانصاف والمقبولية مساواة من يرتشفون الشاي جلاس المقاهي ، بمن يقدمون الدماء .