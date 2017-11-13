شاه رفت .. ذهب الملك – نبز شهرزوري

تحت هذا العنوان كتبت الصحف الإيرانية ، بعد انتصار الثورة الاسلامية وذهاب شاه إيران وتركه السلطة واتجاهه إلى خارج البلاد . وقد نزل الشعب الايراني الى الشارع ورفع شعار ” شاه رفت ” معلناً بدء عصر جديدة وحياة سياسية واجتماعية جديد في البلاد ، وتحولت إيران 180 درجة في سياستها الخارجية والداخلية.وهذه الأيام نشاهد الحدث نفسه والمشهد لكن بزمان ومكان مختلفين وبرؤية كردية، أي ترك السلطة من جانب السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان السابق ، الذي ظل في منصبه منذ عام 2005 من دون منازع ، حتى قراره الأخير.المهم في هذا الحدث السياسي هو التقارب بين الحدثين الا وهو” ذهاب الملك ” ففي كردستان هناك من يصف البارزاني بالملك القوي الذي كرس حياته السياسية للبقاء في المنصب والسيطرة على الإقليم في شتى المجالات (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ) وقد توزع معارضو البارزاني بين فريقين.

الفريق الأول : يرى أن “البارزاني ” هو القائد الضرورة والكاريزما الذي جمع بين الروحية الثورية والزعامة السياسية العصرية ويشار بالشخص الوحيد القادر على إدارة الملف الكردي في العراق والمنطقة بجدارة ولا يجدر بأحد معارضته والخروج عن قيادته.

اما الفريق الثاني: فانه يرى بان اغلب المشاكل السياسية والاقتصادية الداخلية والتوتر في العلاقات مع الحكومة الاتحادية ودول الجوار والعالم بأسره هو شخص البارزاني والنظام السلطاني الذي انشأه ، كما ان شخصيته يتصف بـ الدكتاتورية وحب السلطة وعدم السماح للمعارضين بالقيام بدورهم السياسي والاقتصادي في الإقليم مدة رئاسته 12 سنة الماضية.بعض المراقبين الكرد يرون، بان اللعبة السياسية والمشروع ” ناسيوناليست ” الكردي يقود كردستان الى الهاوية وهذا المشروع سوف يخسرنا ماكسبناها في السابق ، هذا ماعدا التفرقة وشق الصف الشعبي والمشروع الكردي كان يهدف الى تسلط البارزاني الى مالانهاية .

المشهد من منظور دول الاقليم

الدول الاقليمية ظلت خلال رئاسة السيد البارزاني منقسمة بين المؤيد والرافض، الأتراك كانوا متحمسين جداً له بوصفه الورقة الرابحة لهم في العراق مادام يسيطر على الإقليم ويساعد على بسط السيطرة التركية في العراق اقتصادياً ولا يشكل خطراً على الأمن القومي التركي ويعادي الحزب العمال الكردستاني .بينما الرؤية الإيرانية كانت أهدأ وأكثر دبلوماسية مع السيد البارزاني . من جهة كان الإيرانيون لايرغبون بتعميق العلاقة بين البارزاني والامريكان والغرب ولا يريدون أن تتخذ ضده إجراءات كما رأينا بعد اجراء الاستفتاء، وكانت السياسة الإيرانية تهدف الى منع استسلام البارزاني للغرب والأمريكان ومن جهة أخرى كانت إيران تحاول دوماً في سياستها مع الاقليم والبارزاني ” إبقاء شعرة معاوية “.اما المواقف الامريكية والغربية، فكانت لصالح السيد البارزاني بامتياز، حسب مايقول المعارضون للبارزاني، فالامريكان والغرب ،كانوا يعلمون جيداً بإنتهاء المدة القانونية لرئاسته ويدركون تماماً الوضع السياسي والاختلافات بين الأطراف الكردية المعارضة التي كانت تشكو من الديكتاتورية و فرض الأمر الواقع و مصادرة الحريات وغلق أبواب البرلمان وعدم الشفافية في الملف الاقتصادي وخاصة في مجال النفط ، لكن ظل الغرب يتعامل مع البارزاني ولم يستمع إلى المعارضين.

الجانب الرسمي العراقي

في السنوات الأولى لرئاسة السيد البارزاني ، حافظت الحكومة الاتحادية في بغداد على علاقات قوية مع الاقليم وخاصة البارزاني ، وكانت اغلب التعاملات السياسية والاقتصادية محصورة بالسيد البارزاني وحزبه ، وهذا ما ازعج المعارضين له كثيراً ، وظلت بغداد تحافظ على الوتيرة نفسها من العلاقة إلى حين إجراء الاستفتاء، فتغير نهج بغداد منذ ذلك الوقت ضد البارزاني .

المشهد من داخل الاقليم

كان إقليم كردستان ، قبل قرار الاستفتاء ، ينعم بحالة من الأمن والاستقرار تحسده عليها كل مناطق العراق الأخرى ، الحكمة كانت تتطلب من قيادة إقليم كردستان الأخذ بعين الاعتبار كلّ هذه المعطيات، أي ازدهار الإقليم والسيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية والفوائد المالية ، إضافة إلى السيطرة على مناطق واسعة ، وكان يتطلب الحفاظ عليها وأن تكون كردستان أكثر مرونة وألا تُقدم على أعمال تستفز بغداد ودول المنطقة والعالم باسره وتدفعها إلى اتخاذ ما اتخذته ضدها بعد الاستفتاء.اليوم قاد إصرار كردستان والسيد البارزاني على الاستفتاء، إلى تقويض الاستقرار في إلمنطقة وإلى فرض حظر الطيران من وإلى مطارات كردستان ، إضافة إلى إجراءات عقابية أخرى، وقد تسبب مغامرة الاستفتاء بحرمان الكرد من اغلب المكاسب التي تحققت على امتداد أكثر من عقدين. في الختام والمهم في الامر، ان ” شاه رفت ” والباقي متروك لساسة ” بغداد واربيل ” كيف سيصلحون ما افسده الاخرون.