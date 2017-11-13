حيدر العبادي في سطور – ماجد عبد الرحيم الجامعي المياحي

حيدر جواد كاظم العبادي رئيس مجلس الوزراء الحالي شخصية لم أكن اعرفها جيدا من قبل حتى قرأت سيرته الذاتية . فقد كانت معلوماتي عنه محصورة في كونه رجلاً معارضاً للنظام السابق ورحل الى خارج العراق حفاظا على حياته واســـــــرته من بطش السلطة حينذاك .

واني لم اعلم بالويلات التي لاحقت العبادي منذ ان كان شابا منتسبا الى حزبه المجاهد في عمر الـ (15) عاما ابتداء مما حصللأبيه الطبيب المعروف جواد الذي توفي ودفن في الخارج بامر من النظام السابق واستمر مسلسل الاساءة لاسرته باعدام شقيقيه في بداية عقد الثمانينات واعتقال شقيقه الثالث الطالب بكلية الطب لمدة عشر سنين فاضطر الى مغادرة البلاد للعمل بحرية اوسع في مقارعة النظام السابق والانتظام مع جيش المعارضة في الخارج بالرغم من سحب جواز سفره بامر من رئاسة المخابرات العراقية حينذاك وترافق جهاده السياسي مع تنامي قدراته في التحصيل العلمي لينال شهادة الدكتوراه بامتياز في الهندسة الالكترونية والكهربائية من جامعة مانشستر انكلترا ..

على كل حال ان هذا العراقي الاصيل لم يكتف بشهادته الاكاديمية كعنوان لمثقف ذكي بل سعى الى اكتساب خبرات اقتصادية ومالية من خلال عمله في مشاريع استمرت لسنوات اضافة للخبرات الادارية فقد تولى رئاسة مؤسسة تكنولوجيا متطورة في لندن اضافة الى عمله خبيرا في تكنولوجيا النقل السريع وتم تسجيل براءة اختراع باسمه في لندن في مجال النقل السريع وشارك في تصميم ناقل مشاة الكتروني لجسر الالفية الثانية في لندن واشترك في وضع اسس النقل السريع للمدينة العمودية العملاقة المستقبلية في اليابان بمساحة مليون متر مربع وارتفاعها الف متر . وكان خبيرا متمكنا ورئيس لفريق البحوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة .

هذا الرجل المثابر والباحث الجليل والداعية المجاهد لم يبخل على وطنه ومواطنيه حين عاد الى الوطن محملا بالقدرات الكبيرة فكان الوزير النظيف والنيابي القوي العامل على التمسك بدوره الرقابي ورعاية الكفاءات والمتميزين واهتمامه بشرائح المجتمع المحتاجة لعون الدولة والسلطة وكان المتابع للتقارير الصادرة من الجهات الحكومية حتى ان عدد القوانين التي اشرف عليها في اللجنة المالية التي صوت عليها مجلس النواب زادت على 90 قانونا وتجاوز عدد المخاطبات والمذكرات التي انجزها في اللجنة المالية 8000 كتاب موثق ..

هذا ما جادت به نفس العبادي حتى لحظة تسنمه منصب رئاسة وزراء العراق وقد وضع نفسه في ظل مسؤولية كبيرة وليخوض مجددا صراعا من نوع جديد ومتجدد ليثبت للجميع بانه عند مستوى التحديات وقادر على استثمار امكاناته العلمية والادارية والاقتصادية وحتى الدينية والقيادية في عملية التغيير المنشودة باتجاه مستقبل واعد وبنى تحتية رصينة وموارد بشرية عاملة وتوظيف صحيح للاموال والقدرات وحاربة الفساد والمفسدين وتعزيز الامن والرخاء واعادة الحياة للصناعة المحلية والزراعة وتأمين فرص العمل والسكن المريح لمواطني وطن عانى وما زال يعاني من شظف العيش ..

فالسيرة الذاتية لهذا المسؤول الكبير تبشر بخير عميم ولا شك بان خدمته لابناء جلدته على ارض السواد ستكون افضل من خدمته للاجنبي في بلاد الغربة لندن واليابان لاسيما وانه يمتلك السلطة الحكومية والقوة العسكرية والموارد المالية والبشرية ولم يبق امامه الا انتشال وزرائه من كتلهم والزامهم بتقديم الخدمات في اقصى درجاتها من التطبيق وانقى مستوياتها بعيدا عن الفساد الاداري والمالي ولعمري ان حيدر العبادي لجدير بالثقة ويعمل بهدوء منتج وناجح مما جعل الانتصار واجباً على الصعد كلها .