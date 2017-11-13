إختطاف مدني باليوسفية وإلقاء القبض على خليتين إرهابيتين

إعتقال 200 متاجر ومتعاطي مخدرات في السليمانية

بغداد – محمد الصالحي

كشفت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة السليمانية عن إلقاء القبض على 200 متعاطي ومتاجر بالمواد والحبوب المخدرة في عدد من مناطق في المدينة فيما كشف مصدر في الشرطة عن قيام مسلحين باختطاف صاحب محل للمواد الغذائية في اليوسفية .

وقال مدير المديرية جلال أمين في تصريح امس ان (الجهود الأمنية الأخيرة ومن خلال ازدياد شكاوى السكان في المناطق الشعبية من التجمعات والشبابية تحركت القوات الأمنية في الأسايش وقامت بالقبض على 200 متعاطي ومتاجر للمخدرات والحبوب الكريستال والمخدرات, فضلاً عن المشروبات الكحولية وحبوب أخرى).وأضاف أنه (جار العمل على التأكد من نوعها وخطورتها). مؤكداً أن (المتهمين خضعوا للتحقيق في عدد من مراكز الشرطة في محافظة السليمانية). ولفت إلى أن (نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب كثرت في الآونة الأخيرة). مبينا أن (النساء اللائي يتعاطين الحبوب في السنوات السابقة كانت أكثر والآن اقل بكثير). وفي بغداد قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اختطفوا وتحت تهديد السلاح صاحب محل لجملة للمواد الغذائية في منطقة صدر اليوسفية واقتاده الى جهة مجهولة).وأضاف أن (قوة أمنية طوقت مكان الحادث وباشرت على الفور بحملة دهم وتفتيش في المنطقة بحثاً عن الخاطفين).واضاف ان (عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل سيارة حديثة تعود لمدني انفجرت أثناء خروجه من منزله في قضاء المدائن جنوبي العاصمة بغداد مما أسفر عن إستشهاده).

قالت منظمة بدر ان قرار عدم مشاركة الحشد الشعبي لاينطبق على أمينها العام النائب هادي العامري، لكونه شارك بالمعركة متطوعاً ولا يمتلك سجلاً في الحشد.

مؤسسة أمنية

وقال المتحدث باسم المنظمة كريم النوري في تصريح امس ان (الحشد الشعبي بوصفه مؤسسة أمنية تابعة لتشكيلات القوات المسلحة ينطبق عليه ما ينطبق على القوات المسلحة ولا يحق له المشاركة في الانتخابات).

مستدركًا (لكن هنالك متطوعين من الاحزاب السياسية في الحشد الشعبي لا ينعكس تطوعهم على الاحزاب المشاركة في العملية السياسية).

واوضح النوري ان (العامري قائد سياسي قبل ان يكون متطوعاً وهو ليس لديه أسم فعلي بالحشد وانما وجوده في قيادة الحشد الشعبي استجابة لفتوى الجهاد الكفائي، ولذلك لا يمكن ان نعاقب هؤلاء الذين تطوعوا بعدم المشاركة بالانتخابات)، مضيفاً (بالتاكيد من هو بداخل الحشد لا يحق له المشاركة في الانتخابات).

وقرر مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري منع اي حزب يمتلك جناحا مسلحا من المشاركة في الانتخابات .على صعيد آخر، ألقت القوات الامنية في محافظة السليمانيةالقبض على خليتين تابعتين لتنظيم داعش حاولتا تنفيذ عمليات ارهابية في المحافظة.

وذكر مصدر امني في المحافظة أن (الخليتين تضمان نساء تابعات لداعش، حاولن تنفيذ عمليات ارهابية في السليمانية بمساعدة عناصر آخرى). موضحاً أن (الخليتين كانتا تخططان لتأجير مزرعة في منطقة سيتك السياحية وتحضير الانتحاريين فيها وارسالهم الى المدينة لتنفيذ عمليات ارهابية).

وأكد ان (قوات الامن ألقت القبض على جميع عناصر الخليتين ومن ضمنهم نساء)، لافتًا الى انه (هذه المرة الاولى التى يكون هناك خلية ارهابية تابعة لداعش من النساء، انتمين لداعش من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وخططن لتنفيذ عمليات ارهابية في المدينة).

قوة امنية

من جهة اخرى ضبطت قيادة عمليات بغداد سيارة مفخخة في منطقة البو خالد ليتمكن الجهد الهندسي من تفكيك العجلة ، فيما اعتقلت قوة امنية في محافظة كركوك، أحد منفذي الاعتداء على دورية لمكافحة الإرهاب.

وقالت القيادة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قواتنا الأمنية تستمر في تنفيذ واجباتها اليومية وملاحقة عصابات داعش الإرهابية ضمن كافة قواطع العمليات، حيث تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش في منطقة (البو خالد) ضمن قاطع شمال بغداد نتج عنه ضبط عجلة مفخخة نوع برازيلي لا تحمل لوحات تسجيل تمت معالجتها من قبل الجهد الهندسي).

وأضاف أن (قوة تابعة لها تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش في منطقة الهيتاويين ضمن قاطع غرب بغداد نتج عنه العثور على خمس عبوات اسطوانية الشكل معدة للتفجير، و3 مساطر تفجير من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة).

عبوة ناسفة

وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق شعبي في قضاء التاجي انفجرت مما أسفر عن اصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة).وتابع ان (قوة من الشرطة اعتقلت امراتين اثناء محاولتهما سرقة محل لبيع المصوغات الذهبية في منطقة بغداد الجديدة).

وأضاف أن (القوة اقتادت الامرأتين الى مركز امني لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما). وفي كركوك قال مصدر امس ان (قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض على أحد المتورطين في الهجوم الأخير في الشورجة وسط كركوك). وأضاف أن (عملية الاعتقال جرت بعد ورود معلومات من سكان المنطقة).وكانت قيادة شرطة المحافظة قد اعلنت ان مجهولين استهدفوا دورية لقوات مكافحة الارهاب في المحافظة، فيما اشار الى ان الوضع تحت السيطرة. وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة افراسياو كامل في تصريح امس ان (مجهولين القوا رمانتين يدويتين على دورية تابعة لقوات مكافحة الارهاب قرب كلية القانون وسط المحافظة، من دون وقوع اية خسائر تذكر). واضاف ان (الوضع الامني بالمحافظة تحت السيطرة). مشيرا الى ان (القوات الامنية فرضت اجراء امنيا بحثا عن المنفذين).

وفي البصرة قال مصدر امس ان (اطلاق نار كثيف بالأسلحة الخفيفة حصل بناحية الهارثة جراء نشوب نزاع مسلح بين أفراد من عشيرتين). مبيناً أن (قوة أمنية تدخلت بعد منتصف الليل وفضت النزاع).

ولفت الى أن (معلومات لم ترد عن وقوع ضحايا).

مضيفاً أن (القوات الأمنية في المحافظة لديها أوامر مسبقة بالتعامل بحزم مع مثيري النزاعات العشائرية والمشاركين فيها).