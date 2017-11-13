الرافدين يضع شرطاً على قرض الموظفين

خبير لـ (الزمان): سلف الزواج مسؤولية تجاه ذوي الدخل المحدود

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري ان سلف الزواج التي اطلقها مصرف الرافدين للموظفين تمثل جزاء من المسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي الدخل المحدود.

وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (السلف التي اطلقها المصرف مهمة كونها تخدم الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود).

واضاف انه (في السابق كانت تلك السلف تشمل جميع المواطنين من الكسبة والموظفين لكن الاقبال الضعيف دفع المصرف الى الاقتصار على فئة الموظفين فقط لضمان الراتب والقسط الشهري لضمان استرجاع الاقساط مع الارباح).

عادا (تلك القروض جزءا من المسؤولية الاجتماعية للمصارف في ظل الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد).

وكان المصرف قد وضع شرطا لمنح سلفة المتزوجين البالغة ثلاثة ملايين دينار وبفائدة تبلغ 7 بالمئة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (سلف الزواج لموظفي دوائر الدولة التي أطلقت تشترط تقديم كفيل موظف مدني لاتقل خدمته عن سنة وان يكون ضمن الملاك الدائم).

مشيرا الى ان (مبلغ السلفة ثلاثة ملايين دينار وذلك لمن يتزوج لاول مرة بحسب عقد الزواج المصادق عليه من الجهة المختصة بمدة تسديد ثلاث سنوات). واوضح البيان ان (نسبة الفائدة للسلفة تبلغ 7 بالمئة يتم احتسابها بطريقة القسط المتناقص الثابت), مؤكدا (مراعاة عدم تجاوز الاستقطاع 50 بالمئة من الراتب الكلي بالنسبة لموظفي دوائر الدولة).

وصول قانونين

من جهة اخرى أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عدم وصول قانوني التأمينات الاجتماعية والموازنة إلى مجلس النواب.

وقالت التميمي في بيان امس (ننفي ما تم تداوله من قبل بعض النواب بشأن وصول قانون التأمينات الاجتماعية إلى البرلمان ومناقشته من قبل اللجان النيابية).

مؤكدة (عدم وصول قانون الموازنة إلى البرلمان وتأخره شهرا كاملا عن موعده المحدد حسب قانون الإدارة المالية والدين العام).

مشددة على (ضرورة إكمال التعديلات على الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب قبل تلك المدة كونها تمس كل أنشطة الدولة وحياة المواطنين).

وكان رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية صادق المحنا قد اعلن ان قانون التأمينات الاجتماعية سيدرج على جدول اعمال الفصل التشريعي المقبل.

وقال المحنا في تصريح امس ان (القانون وصل من مجلس الوزراء الى البرلمان وسيعرض ضمن جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي المقبل).

مسار تشريعي

لافتا الى ان (القانون سيأخذ مساره التشريعي بعد الانتهاء من اقرار قانوني الانتخابات المحلية والموازنة وبالتالي لا يوجد وقت لمناقشته خلال جلسات الفصل الحالي).

موضحا ان (القانون لا يتضمن تبعات ماليــة ومن الاصح تسميته قانون توزيع الثروات، لان العراق يبيع 4 ملايين برميل نفط لدفع رواتب 4 ملايين موظف في الدولة، ولدينا 4 ملايين اخرين من ذوي القطاع الخاص لايحصلون على شيء). وتابع ان (تشريع القانون سيوازن بين الجميع ويوفر مدخولات متساوية لكل الناس دون استثناء).