لمنتسبي القوات المسلحة حق الإقتراع – طارق حرب

استعر الخلاف بشأن اشتراك منتسبي القوات المسلحة في الانتخابات بان يكون الواحد من منتسبي القوات المسلحة مقترعا اي يدلي بصوته في الانتخابات وبين ممارسة النشاط السياسي والترشيح في الانتخابات واولا نقول ان منتسبي القوات المسلحة يشمل كل المنتسبين سواء كانوا عسكريين في الجيش او منتسبي القوات المسلحة من منتسبي الشرطة بشكل خاص وجميع منتسبي القوات المسلحة التي قرر القانون اعتبارها من القوات المسلحة مثاله الحشد الشعبي المقدس الذي تم اعتباره من تشكيلات القوات المسلحة بموجب قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016 وبادئ ذي بدء نقول ان لمنتسبي القوات المسلحة الحق في ممارسة حقهم الدستوري بالانتخابات والذهاب الى صناديق الاقتراع والاقتراع والانتخاب شأنهم شأن اي مواطن عراقي اخر فهذا حق مقرر دستوريا وقانونيا لكل مواطن عراقي بما فيهم منتسبو القوات المسلحة ولكن الدستور والقوانين تمنع منتسبي القوات المسلحة وتحظر عليهم النشاط السياسي والترشيح في الانتخابات اي لابد من التفريق بين الانتخاب وهو حق دستوري وقانوني لمنتسبي القوات المسلحة وبين النشاط السياسي والترشيح في الانتخابات وهذا ممنوع ومحرم على منتسبي القوات المسلحة ولهم الاستقالة من القوات المسلحة وبعد ذلك ممارسة النشاط الحزبي والترشيح لعضوية البرلمان ومجالس المحافظات وهذا ما مقرر في الدستور والقوانين المختلفة بما فيها قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 وقانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 وقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة2007 وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 فالدستور والقوانين السابقة واضحة في تأكيد هذه الحقيقة وهي المشاركة في الاقتراع والانتخابات والمنع من النشاط السياسي والترشيح لمنصب عضو برلمان وعضو مجلس محافظة فالمادة التاسعة من الدستور تقرر انه لا يجوز للقوات المسلحة وافرادها الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات والمادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب تقرر ان لا يكون المرشح من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه وهذا ماتم ايراده بالنسبة للترشيح لعضوية مجالس المحافظات من حيث المنع والحظر اما قانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي فهما يعاقبان بعقوبات شديدة لمن يمارس النشاط السياسي في الجيش والاجهزة الامنية وقانون الاحزاب يقرر في مواد كثيرة على ذلك فالمادة التاسعة تمنع منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات والاجهزة الامنية من الاشتراك في تأسيس الاحزاب والمادة العاشرة من قانون الاحزاب تمنع جميع المذكورين من عضوية الاحزاب والانتساب اليها والمادة الثامنة منعت ان يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او الشبه العسكرية كما لا يجوز ارتباط الحزب بأية قوة مسلحة وعاقبت المادة 52 من قانون الاحزاب مثلا تعاقب كل من قام بأي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي داخل مؤسسات الدولة كافة والمادة 47 تعاقب كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم ويحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .