نصيف تدعو الحكومة إلى الإلتزام بعدم التفاوض مع الإقليم قبل إلغاء الإستفتاء

الحديثي: الموازنة لاتتضمن الإشارة إلى محافظات شمال العراق

بغداد – قصي منذر

أعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي امس ان مسودة موازنة عام 2018 في مراحلها الاخيرة، مؤكداً أنها لاتحتوي على إشارة باسم محافظات شمال العراق.

وقال الحديثي في تصريح ان (المادة 143 من الدستور العراقي تؤكد أن محافظات أربيل والسليمانية ودهوك هي إقليم مستقل وحدد الدستور أيضاً حدود ادارته)،

مشيراً الى ان(الدستور العراقي هو المرجع الرئيس لجميع مكونات العراق من دون تمييز، والحكومة العراقية ملتزمة بالدستور وتنفذ فقراته ومواده).

وتابع أن(الخطوات المتخذة بشأن الإقليم هي تنفيذ للدستور بخصوص وحدة الأراضي العراقية).

قيمة موازنة

وبحسب المسودة التي سرّبها أعضاء في البرلمان فإن قيمة الموازنة الإجمالية تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار (نحو91 مليار دولار). ويبلغ حجم الإيرادات 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار)، فيما انخفضت حصة إقليم كردستان لتصبح 12.67 بالمئة فقط من الموازنة، بعدما كانت 17 بالمئة. في غضون ذلك، دعت النائبة عالية نصيف الحكومة الاتحادية الى الالتزام بموقفها المتمثل بعدم التفاوض مع الاقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء.

وقالت نصيف في بيان امس (من المؤسف أن نسمع بأن الحكومة الاتحادية قد تمضي نحو التفاوض مع الاقليم فالأجدر بها أن تلتزم بما ألزمت نفسها به عندما قالت بأنه لاتفاوض إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء)،

مشيرة الى أن (المحكمة الاتحادية أصدرت فتواها بأنه لايوجد شيء في الدستور يتعلق بالانفصال، وأن مؤسسات الدولة ملزمة بالحفاظ على وحدة العراق، وبما أن الحكومة هي أهم مؤسسة في الدولة فيجب أن تحافظ على وحدة العراق من خلال عدم الدخول في مفاوضات مع الإقليم إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء ). وتابعت أنه (بعد قيام الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء يجب أن تتغير قواعد وأسس المفاوضات، وخصوصاً في ما يتعلق بإيقاف استنزاف الموارد العراقية من خلال الفضائيين المسجلين في البيشمركة والأعداد الهائلة من الموظفين الفضائيين الذين جاءت بهم الأحزاب الكردية من القرى والأرياف وغالبيتهم لايحملون شهادات)، مضيفة (وفي ما يتعلق بالموارد النفطية لدينا مواد خلافية في الدستور كالمواد التي تخص صلاحيات الإقليم والمركز، لكن الخلاف لايعني أن توضع الآبار النفطية الـ 36 المكتشفة بعد عام 2003 تحت الإدارة المشتركة، بل يجب أن تدار من جانب المركز حصراً لأن كل الثروات هي ملك للشعب العراقي)،

مشيرة الى ان (النفط المستخرج من هذه الآبار كانت تنهبه أحزاب وشخصيات معينة). ولفتت الى ان (هناك 24 منفذاً مفتوحاً من دون موافقة الحكومة يجب أن تدار من قبل الحكومة الاتحادية بموظفين من الإقليم، أي أن الكوادر حسب الرقعة الجغرافية والإدارة من جانب المركز)، مؤكدة (أهمية إلغاء بدعة الإدارة المشتركة، فإلادارة تتم من جانب المركز).وخلصت نصيف الى القول ان (على الحكومة ان لاتعيدنا الى نقطة الصفر وتقدم تنازلات كما فعلت في السنوات الماضية وكانت نتيجتها طغيان سلطة الإقليم على المركز)، مضيفة انه(بعد إزاحة البارزاني يجب ان لاتصنع الحكومة طاغية جديد بتقديم التنازلات،على حد قولها).

أهمية الحوار

من جهة اخرى، دعت رئيس كتلة التغيير النيابية سروة عبد الواحد إلى إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك اسوة بباقي المحافظات، فيما أكد محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري أهمية الحوار بين المكونات السياسية في المحافظة وممثليهم بمجلس المحافظة. وأكدت عبد الواحد في حديث مع مراسلي وسائل الإعلام عقب لقاء وفد من التغير مع الجبوري (أهمية التوافق والتواصل بين جميع المكونات بما يسهم في حل المشكلات والحفاظ على التعايش الأصيل بين جميع مكونات كركوك)،

مشددة على (ضرورة عوده مجلس المحافظة لمزاولة عمله).ودعت عبد الواحد إلى (إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك اسوة بباقي المحافظات)، مؤكد (رفضها حل مجلس كركوك). من جهته، قال الجبوري إنه اكد لوفد التغيير(حرص إدارة المحافظة على خدمة جميع مكونات كركوك بما يعزز الأمن والاستقرار ويؤمن متطلبات مواطني المحافظة)،

مؤكدًا (أهمية الحوار بين المكونات السياسية في كركوك وممثليهم بمجلس محافظة). واضاف أن (إدارة كركوك حريصة جداً على التفاهم والتنسيق والتعاون مع مجلس المحافظة).